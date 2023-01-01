Huzuru Tasavvufta Buldu!
Mevlana'nın öğretisini paylaşıp...
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Mevlana Celaleddin Rumi'nin kitaplarına ve öğretilerine merak duymaya başlayan oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla kalplere dokundu. Mevlana'nın bir sözünü takipçilerinin beğenisine sunan Evcen'in bu hamlesi sevenlerinden alkış topladı.
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Son olarak "Alparslan: Büyük Selçuklu" dizisinde oynadığı Akça Hatun rolüyle büyük beğeni toplayan Fahriye Evcen, hem başarılı meslek hayatı hem de mutlu evliliğiyle sık sık gündeme geliyor.
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2017 yılında kendisi gibi oyuncu olan Burak Özçivit ile nikah masasına oturan ve 2 çocuk sahibi olan ünlü oyuncu, bir süredir ekranlardan uzak kalmayı tercih ediyor.
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Çocuklarıyla daha fazla vakit geçirmek için oyunculuğa ara veren Evcen'in boş vakitlerini tasavvuf ile değerlendirdiği ortaya çıktı.
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Hz. Mevlana'nın ünlü eseri Mesnevi'yi okumaya başlayan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından sıklıkla özünde iyilik, sevgi ve hoşgörüyü öğütleyen paylaşımlarda bulunuyor.
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Mevlana'nın öğretilerini hem kendi hem de eşinin hayatında uygulamak için yoğun çaba sarf eden Evcen, son olarak "Kalp deniz, dil kıyıdır. Denizde ne varsa kıyıya o vurur!" şeklinde bir paylaşım yaptı.