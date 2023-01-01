Kiracısı Evden Çıkmayınca Ev Sahibi Sokakta Kaldı
İşler tersine döndü!
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Karabük'te eşinden boşanan ev sahibi bir adam kiracısı evden çıkmayınca sokakta kaldı. Ev sahibi, kiracısının kapının önüne koyduğu koltukta uyuyor.
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Karabük?te 3 ay önce eşinden boşanan Yılmaz Kanca (59) isimli vatandaş, Soğuksu mahallesindeki babadan kalma dairesine yerleşmek için 6 ay öncesinden kiracısına çıkması için noter üzerinden ihtar çekti.
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Çektiği ihtara rağmen kiracısını evinden çıkaramayan Kanca, önce kendine ait araçta ardından ise kiracının kapısının önüne koyduğu koltukta yaşamaya başladı.
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Yüzde 60 engelli olan Yılmaz Kanca (59) 3 ay önce eşinden ayrıldığını belirterek, ?Soğuksu?da bulunan ve babasından kalma dairede oturan kiracıma 6 ay öncesinden noterden ihtar çekmeme rağmen kiracı çıkmamakta ısrar ediyor."
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"Bu sistemin çarpıklığında ev sahibi dışarda kiracı içerde. 2 bin liraya bana ders veriyor. 6 Haziran?da boşandım ve o günden beri dışarı da kalıyorum. Arabamda ve zaman zaman kardeşlerime gidiyordum."
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"Şimdi artık buraya getirdiğim koltukta kalmaya karar verdim. İster çıksın ister çıkmasın burada yaşayacağım. Tuvalet ihtiyacı için camiye giderken, yemek için kardeşlerime gidiyorum."
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"Ben tek isteyim biran önce mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Benim derdim kiracımın çıkıp kendim oturmak istiyorum. Çok zor oluyor. Kiracı çıkmasa da burada kalmaya devam edeceğim? dedi.