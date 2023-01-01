Korkulan Oldu! Yapay Zeka Tuş Sesinden Şifre Çalıyor
Yapay zeka tuş sesinden şifre çalıyor
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Yapay zeka, son gelişmelerle birlikte büyük küçük herkesin ilgisini çekmeye başladı. Yazılımları ve gelişmeleri devam eden bu teknolojinin yeni bir yeteneği daha ortaya çıktı.
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Sahip olduğu yeteneklerle gündeme oturan yapay zekanın şimdi de ses kopyalama yeteneğiyle tuş sesinden şifre çaldığı keşfedildi.
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Yapay zeka, yazılanları yüzde 95 doğruluk oranıyla aktarıyor! Teknolojinin her geçen gün geliştiği bugünlerde yapay zeka da farklı özelliklerle karşımıza çıkıyor.
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Bu kez ise duyanların şaşıracağı yeni bir yetenek keşfedildi. İngiltere?den Durham, Surray ve Royal Holloway Üniversitelerinin yürütmüş olduğu bir araştırma ortaya çıktı.
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Bu araştırmaya göre yapay zeka, klavyedeki tuş seslerini dinleyerek yazılanları yüzde 95 doğruluk oranıyla aktarabiliyor.
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Yapılan araştırmada yapay zeka, 2021 model bir bilgisayarın klavyesinden çıkan sesleri tanımasıyla kodlandı. Görüşme sırasında bir telefon ya da mikrofon aracılığıyla da tuş vuruşunu ayırt etmeyi başardı.
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Tüm bu aşamaların sonucunda ise yapay zekanın yüksek doğruluk oranıyla tuş seslerini ayırt edebildiği ortaya çıktı. Uzmanlar ise bu durumun ciddi oranda tehlike oluşturduğunu belirtti.
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Özellikle yapay zekanın bilgisayar korsanları tarafından eğitilmesi durumunda büyük güvenlik sorunları doğurabileceği uyarısını veriyor.
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Yapay zeka genellikle karşımıza eğlence veya eğitim amacıyla çıkıyor. Ancak uzmanlar bu teknolojinin kötü amaçlı birinin eline geçtiğinde ne kadar tehlikeli olabileceğini belirtiyor.