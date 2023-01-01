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Korkulan Oldu! Yapay Zeka Tuş Sesinden Şifre Çalıyor

Yapay zeka tuş sesinden şifre çalıyor

  1. Yapay zeka, son gelişmelerle birlikte büyük küçük herkesin ilgisini çekmeye başladı. Yazılımları ve gelişmeleri devam eden bu teknolojinin yeni bir yeteneği daha ortaya çıktı.

    Yapay zeka, son gelişmelerle birlikte büyük küçük herkesin ilgisini çekmeye başladı. Yazılımları ve gelişmeleri devam eden bu teknolojinin yeni bir yeteneği daha ortaya çıktı.

  2. Sahip olduğu yeteneklerle gündeme oturan yapay zekanın şimdi de ses kopyalama yeteneğiyle tuş sesinden şifre çaldığı keşfedildi.

    Sahip olduğu yeteneklerle gündeme oturan yapay zekanın şimdi de ses kopyalama yeteneğiyle tuş sesinden şifre çaldığı keşfedildi.

  3. Yapay zeka, yazılanları yüzde 95 doğruluk oranıyla aktarıyor! Teknolojinin her geçen gün geliştiği bugünlerde yapay zeka da farklı özelliklerle karşımıza çıkıyor.

    Yapay zeka, yazılanları yüzde 95 doğruluk oranıyla aktarıyor! Teknolojinin her geçen gün geliştiği bugünlerde yapay zeka da farklı özelliklerle karşımıza çıkıyor.

  4. Bu kez ise duyanların şaşıracağı yeni bir yetenek keşfedildi. İngiltere?den Durham, Surray ve Royal Holloway Üniversitelerinin yürütmüş olduğu bir araştırma ortaya çıktı.

    Bu kez ise duyanların şaşıracağı yeni bir yetenek keşfedildi. İngiltere?den Durham, Surray ve Royal Holloway Üniversitelerinin yürütmüş olduğu bir araştırma ortaya çıktı.

  5. Bu araştırmaya göre yapay zeka, klavyedeki tuş seslerini dinleyerek yazılanları yüzde 95 doğruluk oranıyla aktarabiliyor.

    Bu araştırmaya göre yapay zeka, klavyedeki tuş seslerini dinleyerek yazılanları yüzde 95 doğruluk oranıyla aktarabiliyor.

  6. Yapılan araştırmada yapay zeka, 2021 model bir bilgisayarın klavyesinden çıkan sesleri tanımasıyla kodlandı. Görüşme sırasında bir telefon ya da mikrofon aracılığıyla da tuş vuruşunu ayırt etmeyi başardı.

    Yapılan araştırmada yapay zeka, 2021 model bir bilgisayarın klavyesinden çıkan sesleri tanımasıyla kodlandı. Görüşme sırasında bir telefon ya da mikrofon aracılığıyla da tuş vuruşunu ayırt etmeyi başardı.

  7. Tüm bu aşamaların sonucunda ise yapay zekanın yüksek doğruluk oranıyla tuş seslerini ayırt edebildiği ortaya çıktı. Uzmanlar ise bu durumun ciddi oranda tehlike oluşturduğunu belirtti.

    Tüm bu aşamaların sonucunda ise yapay zekanın yüksek doğruluk oranıyla tuş seslerini ayırt edebildiği ortaya çıktı. Uzmanlar ise bu durumun ciddi oranda tehlike oluşturduğunu belirtti.

  8. Özellikle yapay zekanın bilgisayar korsanları tarafından eğitilmesi durumunda büyük güvenlik sorunları doğurabileceği uyarısını veriyor.

    Özellikle yapay zekanın bilgisayar korsanları tarafından eğitilmesi durumunda büyük güvenlik sorunları doğurabileceği uyarısını veriyor.

  9. Yapay zeka genellikle karşımıza eğlence veya eğitim amacıyla çıkıyor. Ancak uzmanlar bu teknolojinin kötü amaçlı birinin eline geçtiğinde ne kadar tehlikeli olabileceğini belirtiyor.

    Yapay zeka genellikle karşımıza eğlence veya eğitim amacıyla çıkıyor. Ancak uzmanlar bu teknolojinin kötü amaçlı birinin eline geçtiğinde ne kadar tehlikeli olabileceğini belirtiyor.