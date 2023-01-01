Motosiklet Sürücüsünün Tehlikeli Yolculuğu
Muğla'da kasksız bir sürücü motosikleti yüzüstü yatarak kullandı. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.
-
Fethiye'nin İnönü Caddesi'nde seyreden kasksız sürücü, motosikletinin üzerine yüzüstü yattı.
-
Zaman zaman hızı 100 kilometreye kadar ulaşan motosikletin sürücüsünün hem kendi can güvenliğini, hem de trafiktekilerin hayatını tehlikeye attı.
-
Trafikteki diğer araç sürücüleri tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
-
Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından sürücüye tepki yağdı.