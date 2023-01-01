Kalp Krizinden Koruyan 5 Besin
Kalp krizinden koruyan 5 besin
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Soğan: En zengin kuersetin kaynağı soğandır. Mutfağın demirbaşı olan soğan kalp krizi ve felç riskinden korur. Soğanın hem pişmişini hem de çiğ halini tüketebilirsiniz.
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Roka: Roka kanı sulandıran bir sebze olduğu için kalp krizinden korur.
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Lahana: Lahana vücut için iyi bir antioksidandır. Lahana turşusu hem kalbi hem hücreleri koruyor.
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Kişniş otu: Kişniş otu kanı sulandıran bir yapıya sahip.
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Kişniş otu ayrıca damarların tıkanmasını önler. Bu yüzden kalp krizine karşı korur.
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Brokoli: Bazı çalışmalar brokolinin kalp krizi riskini azalttığını ortaya koymuştur.