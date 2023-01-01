Türkiye'nin En Sinirli İlleri Belli Oldu
İlk sıradaki şehir şaşırttı
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Yeni bir araştırma, Türkiye'nin en sinirli illerini ortaya koydu. Bir internet platformu üzerinden 22 bin katılımcıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre büyükşehirlerde yoğun trafik, kalabalık nüfus ve mesafelerin getirdiği zaman kayıpları gibi faktörler, şehirde yaşayanları diğer bölgelere kıyasla daha stresli kılıyor.
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Ancak anketin sonuçları, şehir yaşamının getirdiği zorlukların yanı sıra bölgesel faktörlerin ve yaşam şartlarının da insanların ruh halleri üzerinde daha fazla etkili olabileceğini gösteriyor. Katılımcılara ankette 15 soru soruldu. Düzenlenen anketin sonuçları şu şekilde:
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İZMİR İzmir: Yüzde 29
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BALIKESİR Balıkesir: Yüzde 30
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ÇANAKKALE Çanakkale: Yüzde 43
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Aydın Aydın: Yüzde 50
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ANKARA Ankara: Yüzde 52
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HATAY Hatay: Yüzde 53
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ESKİŞEHİR Eskişehir: Yüzde 56
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SAMSUN Samsun: Yüzde 60
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SİVAS Sivas: Yüzde 64