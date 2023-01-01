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Türkiye'nin En Sinirli İlleri Belli Oldu

İlk sıradaki şehir şaşırttı

  1. Yeni bir araştırma, Türkiye'nin en sinirli illerini ortaya koydu. Bir internet platformu üzerinden 22 bin katılımcıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre büyükşehirlerde yoğun trafik, kalabalık nüfus ve mesafelerin getirdiği zaman kayıpları gibi faktörler, şehirde yaşayanları diğer bölgelere kıyasla daha stresli kılıyor.

    Yeni bir araştırma, Türkiye'nin en sinirli illerini ortaya koydu. Bir internet platformu üzerinden 22 bin katılımcıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre büyükşehirlerde yoğun trafik, kalabalık nüfus ve mesafelerin getirdiği zaman kayıpları gibi faktörler, şehirde yaşayanları diğer bölgelere kıyasla daha stresli kılıyor.

  2. Ancak anketin sonuçları, şehir yaşamının getirdiği zorlukların yanı sıra bölgesel faktörlerin ve yaşam şartlarının da insanların ruh halleri üzerinde daha fazla etkili olabileceğini gösteriyor. Katılımcılara ankette 15 soru soruldu. Düzenlenen anketin sonuçları şu şekilde:

    Ancak anketin sonuçları, şehir yaşamının getirdiği zorlukların yanı sıra bölgesel faktörlerin ve yaşam şartlarının da insanların ruh halleri üzerinde daha fazla etkili olabileceğini gösteriyor. Katılımcılara ankette 15 soru soruldu. Düzenlenen anketin sonuçları şu şekilde:

  3. İZMİR İzmir: Yüzde 29

    İZMİR İzmir: Yüzde 29

  4. BALIKESİR Balıkesir: Yüzde 30

    BALIKESİR Balıkesir: Yüzde 30

  5. ÇANAKKALE Çanakkale: Yüzde 43

    ÇANAKKALE Çanakkale: Yüzde 43

  6. Aydın Aydın: Yüzde 50

    Aydın Aydın: Yüzde 50

  7. ANKARA Ankara: Yüzde 52

    ANKARA Ankara: Yüzde 52

  8. HATAY Hatay: Yüzde 53

    HATAY Hatay: Yüzde 53

  9. ESKİŞEHİR Eskişehir: Yüzde 56

    ESKİŞEHİR Eskişehir: Yüzde 56

  10. SAMSUN Samsun: Yüzde 60

    SAMSUN Samsun: Yüzde 60

  11. SİVAS Sivas: Yüzde 64

    SİVAS Sivas: Yüzde 64