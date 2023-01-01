Mahsun Kırmızıgül Bergen İle Olan İlginç Anısını İlk Kez Anlattı
Mahsun Kırmızıgül Bergen ile olan anısını ilk kez anlattı
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Film sektörüne geçmesinin ardından müziğe ara veren Mahsun Kırmızıgül, 16 yılın ardından yeni bir albüm çıkardı. Müziğe yeniden dönmesinin ardından sahnelere hızlı bir giriş yapan Mahsun Kırmızıgül, yoğun bir konser süreci geçiriyor.
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Kırmızıgül, önceki akşam Bodrum'daki bir restoranda konser verdi. Hayranları ile sohbet eden Kırmızıgül, Bergen ile olan anısını paylaştı.
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Kırmızıgül, "12 yaşımda su satarak bisiklet almıştım. Onu da satarak ilk amatör albümümü çıkarmıştım. İstanbul'dan bir yapımcı beğendi. İlk sahne tecrübelerimi Bergen'le yaşadım ve yeri çok ayrıdır.
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Her şarkı söylediğimde Bergen ağlardı ve bana, 'Sakın bu işi bırakma. Allah vergisi bir sesin var' derdi" dedi.