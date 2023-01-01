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DGS Tercihleri Ne Zaman Başlayacak?

2023 DGS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?

  1. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) organize ettiği 2023 Dikey Geçiş Sınavı'nın (2023-DGS) sonuçları açıklanmıştı. Sonuçların ilan edilmesinin hemen ardından gözler 2023 DGS tercih kılavuzuna çevrildi. Ön lisans eğitimlerini lisansa tamamlamak isteyen adaylar, şimdi ÖSYM'nin tercih kılavuzunu yayımlamasını bekliyor. İşte, 2023 ÖSYM DGS tercih kılavuzu ve tercih takvimine dair bilgiler...

    Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) organize ettiği 2023 Dikey Geçiş Sınavı'nın (2023-DGS) sonuçları açıklanmıştı. Sonuçların ilan edilmesinin hemen ardından gözler 2023 DGS tercih kılavuzuna çevrildi. Ön lisans eğitimlerini lisansa tamamlamak isteyen adaylar, şimdi ÖSYM'nin tercih kılavuzunu yayımlamasını bekliyor. İşte, 2023 ÖSYM DGS tercih kılavuzu ve tercih takvimine dair bilgiler...

  2. DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) 2023-DGS tercih işlemlerini ne zaman başlatacağı belli değil. Tercihlerin, geçtiğimiz yıllar baz alındığında yaklaşık 7 gün boyunca "http://ais.osym.gov.tr" ya da ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapılması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl sınavın sonuçları 11 Ağustos 2022 tarihinde açıklanmış, tercihler 24 Ağustos-1 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılmıştı. Bu kapsamda resmi bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

    DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) 2023-DGS tercih işlemlerini ne zaman başlatacağı belli değil. Tercihlerin, geçtiğimiz yıllar baz alındığında yaklaşık 7 gün boyunca "http://ais.osym.gov.tr" ya da ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapılması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl sınavın sonuçları 11 Ağustos 2022 tarihinde açıklanmış, tercihler 24 Ağustos-1 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılmıştı. Bu kapsamda resmi bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

  3. TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANACAK? Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'nın (2023-DGS) tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

    TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANACAK? Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'nın (2023-DGS) tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.