İkinci El Togg İlanlarında Artış
'Sıfır fiyatını geçemez' yasağına karşı teklif sistemi
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ağustos ayının ilk yarısında teslim edilen Togg'un temmuz ayının toplamını geçtiğini ve yollardaki Togg sayısının 2 bini aştığını bildirdi.
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Teslimatların artmasıyla birlikte ikinci el ilan sitelerindeki Togg ilanlarında da artış yaşanıyor.
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İlanlardaki araç fiyatları 1 milyon 450 bin ile 1 milyon 600 bin arasında değişiyor.
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Togg T10X'in sıfır fiyatları ise, V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 227 bin 500 TL, V2 RWD Standart Menzil 1 milyon 329 bin 500 TL ve V2 RWD Uzun Menzil 1 milyon 563 bin 500 TL.
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Ticaret Bakanlığı, 6 Temmuz'da İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik'te değişiklik yaparak, ikinci el araçların üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde fiyattan ilan yoluyla pazarlanmasına 1 Ocak 2024 tarihine kadar kısıtlama getirdi. Ticaret Bakanlığı'nın aldığı kararla ikinci el araçlar, sıfır araç fiyatının üzerinde satılamıyor.
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YASAK EKSTRALARLA DELİNMEYE ÇALIŞILDI Bazı araç satıcıları, söz konusu kısıtlamayı delmek için çeşitli yollar ararken ilk olarak "ekstralar" bahane edilmeye başlandı. Buna göre, ikinci el araç satanlar, ilan sitelerinde aracın fiyatını sıfır fiyatının altında duyuruyor ancak araçta cam filmi, kaput filmi, boya koruma, hız sabitleyici, anahtarsız giriş gibi ekstra donanım ve aksesuarların yer alması bahane edilerek, satış fiyatı dışında ek bedeller talep ediliyor. Böylece, aracın fiyatı sıfır fiyatını aşmış oluyor.
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"EN İYİ TEKLİFİ VERENE DÖNÜŞ YAPILACAK" Yasak nedeniyle piyasa fiyatından veya aksesuarlı fiyatlarıyla verilen Togg ilanlarında yer alan, "Tekliflerinizi mesaj yoluyla iletin", "iyi teklife dönüş sağlanacaktır" ifadeleri dikkat çekiyor.
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İlanlar Ticaret Bakanlığı'nın yasağına göre açılsa da araçların teklif yöntemiyle sıfır fiyatının üzerinde satılması için çalışılıyor.
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