İkinci El Togg İlanlarında Artış

YASAK EKSTRALARLA DELİNMEYE ÇALIŞILDI Bazı araç satıcıları, söz konusu kısıtlamayı delmek için çeşitli yollar ararken ilk olarak "ekstralar" bahane edilmeye başlandı. Buna göre, ikinci el araç satanlar, ilan sitelerinde aracın fiyatını sıfır fiyatının altında duyuruyor ancak araçta cam filmi, kaput filmi, boya koruma, hız sabitleyici, anahtarsız giriş gibi ekstra donanım ve aksesuarların yer alması bahane edilerek, satış fiyatı dışında ek bedeller talep ediliyor. Böylece, aracın fiyatı sıfır fiyatını aşmış oluyor.