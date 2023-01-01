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Çanakkale'de Orman Yangını

9 köy ve üniversite kampüsü tahliye edildi

  1. Çanakkale'nin merkeze bağlı Kayadere köyü yakınındaki ormanlık alanda dün saat 12.30 sıralarında yangın çıktı.

    Çanakkale'nin merkeze bağlı Kayadere köyü yakınındaki ormanlık alanda dün saat 12.30 sıralarında yangın çıktı.

  2. Nedeni henüz belirlenemeyen yangına; 1489 personel, 8 uçak, 26 helikopter, 238 arazöz, 66 su tankeri ve 64 iş makinesi ile müdahale ediliyor. Gece görüşlü helikopterler de aralıksız sortilerle yangına müdahale ediyor.

    Nedeni henüz belirlenemeyen yangına; 1489 personel, 8 uçak, 26 helikopter, 238 arazöz, 66 su tankeri ve 64 iş makinesi ile müdahale ediliyor. Gece görüşlü helikopterler de aralıksız sortilerle yangına müdahale ediyor.

  3. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çanakkale'deki orman yangınıyla mücadele kapsamında 8 uçak, 26 helikopter, 240 arazöz, 66 su tankeri ve 169 iş makinesinin bölgeye gönderildiğini, 9 köyden 1251 vatandaşın tedbir amaçlı tahliye edildiğini bildirdi.

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çanakkale'deki orman yangınıyla mücadele kapsamında 8 uçak, 26 helikopter, 240 arazöz, 66 su tankeri ve 169 iş makinesinin bölgeye gönderildiğini, 9 köyden 1251 vatandaşın tedbir amaçlı tahliye edildiğini bildirdi.

  4. 9 KÖY BOŞALTILDI <br> Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tahliye çalışmalarına ilişkin son durum hakkında bilgi verdi.<br> Yerlikaya, "Kayadere, Damyeri (Fevzi Çakmak Mahallesi), Yağcılar, Ulupınar, Belen, Kalabaklı, Aşağıokçular, Kızılcaören ve Taşlıtarla köylerinden 1251 vatandaşımız tedbir amaçlı tahliye edilmiştir. Sarıcaeli köyü yaşlı bakımevinden 45 vatandaşımız tahliye edilerek Terzioğlu KYK yurduna yerleştirilmiştir. Tedbir amaçlı Çanakkale-Çan kara yolu sivil araç trafiğine kapatılmıştır. Çanakkale Boğazı tek taraflı deniz ulaşımına açılmıştır. Lütfen, orman yangınları ve bu bölgelerdeki yardım ihtiyacıyla ilgili olarak AFAD tarafından yapılan paylaşımlara itibar edelim." açıklamasında bulundu.

    9 KÖY BOŞALTILDI
    Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tahliye çalışmalarına ilişkin son durum hakkında bilgi verdi.
    Yerlikaya, "Kayadere, Damyeri (Fevzi Çakmak Mahallesi), Yağcılar, Ulupınar, Belen, Kalabaklı, Aşağıokçular, Kızılcaören ve Taşlıtarla köylerinden 1251 vatandaşımız tedbir amaçlı tahliye edilmiştir. Sarıcaeli köyü yaşlı bakımevinden 45 vatandaşımız tahliye edilerek Terzioğlu KYK yurduna yerleştirilmiştir. Tedbir amaçlı Çanakkale-Çan kara yolu sivil araç trafiğine kapatılmıştır. Çanakkale Boğazı tek taraflı deniz ulaşımına açılmıştır. Lütfen, orman yangınları ve bu bölgelerdeki yardım ihtiyacıyla ilgili olarak AFAD tarafından yapılan paylaşımlara itibar edelim." açıklamasında bulundu.

  5. BAKAN YUMAKLI'DAN AÇIKLAMA Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da Çanakkale'deki orman yangınının 800 hektarı orman olmak üzere 1500 hektar alanda etkili olduğunu belirterek, "Elbette şu an itibarıyla gece olması hasebiyle yere inen ve mücadele edemeyen uçaklarımız var. Ancak 4 gece görüş helikopteriyle bu mücadeleye devam ediyoruz. Yaklaşık 260 arazöz ve iş makinesi ve 1500'e yakın personelimizle mücadele devam ediyor. Sabah gün ışımasıyla beraber gündüz açıklamış olduğumuz hava araçları ve helikopterlerin geri kalanları da yine mücadeleye katılmış olacaklar." dedi.

    BAKAN YUMAKLI'DAN AÇIKLAMA Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da Çanakkale'deki orman yangınının 800 hektarı orman olmak üzere 1500 hektar alanda etkili olduğunu belirterek, "Elbette şu an itibarıyla gece olması hasebiyle yere inen ve mücadele edemeyen uçaklarımız var. Ancak 4 gece görüş helikopteriyle bu mücadeleye devam ediyoruz. Yaklaşık 260 arazöz ve iş makinesi ve 1500'e yakın personelimizle mücadele devam ediyor. Sabah gün ışımasıyla beraber gündüz açıklamış olduğumuz hava araçları ve helikopterlerin geri kalanları da yine mücadeleye katılmış olacaklar." dedi.

  6. Çanakkale'ye gelerek incelemelerde bulunan Bakan Yumaklı, orman yangınının kontrol altına alınması için ekiplerin mücadeleye devam ettiğini dile getirdi.

    Çanakkale'ye gelerek incelemelerde bulunan Bakan Yumaklı, orman yangınının kontrol altına alınması için ekiplerin mücadeleye devam ettiğini dile getirdi.

  7. Yangından yaklaşık 1500 hektarlık alanın etkilendiğini belirten Yumaklı, "Bu 1500 hektarın 800 hektarı ormanlık alan, geri kalanı ziraat alanı ve diğer alanlardan oluşuyor." dedi.

    Yangından yaklaşık 1500 hektarlık alanın etkilendiğini belirten Yumaklı, "Bu 1500 hektarın 800 hektarı ormanlık alan, geri kalanı ziraat alanı ve diğer alanlardan oluşuyor." dedi.

  8. "7 EV HASAR GÖRDÜ" Tahliye edilen köylerden Ulupınar'da 3, Yağcılar'da da 4 evin hasar gördüğünü söyleyen Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü; "İhtimalen boşaltılmak üzere tedbir alınmış diğer 3 köy de yine akşam saatlerinde herhangi bir risk oluşmaması için boşaltıldı. Bu köyler de Aşağıokçular, Taşlıtarla ve Kızılcaören. Ayrıca havalimanına yakın Sarıcaeli köyü var. Bu köyle ilgili de değerlendirme yapılıyor. Gereken uyarılar yapıldı köy sakinlerine ancak köyün boşaltılmasıyla ilgili şu anda herhangi bir önlem alınmadı. Sarıcaeli köyüne yakın bir yaşlı bakımevi vardı. Burada 41 yaşlımız, Kredi Yurtlar Kurumunun yurtlarına yerleştirildi. Yine ayrıca bu bahsetmiş olduğum 9 köyden de 29 vatandaşımız Kredi Yurtlar Kurumunun yurtlarına yerleştirilmiş oldu. Talep edenler olursa diye yine Kredi Yurtlar Kurumunda ve diğer alanlarda yer ayrılmış vaziyette."

    "7 EV HASAR GÖRDÜ" Tahliye edilen köylerden Ulupınar'da 3, Yağcılar'da da 4 evin hasar gördüğünü söyleyen Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü; "İhtimalen boşaltılmak üzere tedbir alınmış diğer 3 köy de yine akşam saatlerinde herhangi bir risk oluşmaması için boşaltıldı. Bu köyler de Aşağıokçular, Taşlıtarla ve Kızılcaören. Ayrıca havalimanına yakın Sarıcaeli köyü var. Bu köyle ilgili de değerlendirme yapılıyor. Gereken uyarılar yapıldı köy sakinlerine ancak köyün boşaltılmasıyla ilgili şu anda herhangi bir önlem alınmadı. Sarıcaeli köyüne yakın bir yaşlı bakımevi vardı. Burada 41 yaşlımız, Kredi Yurtlar Kurumunun yurtlarına yerleştirildi. Yine ayrıca bu bahsetmiş olduğum 9 köyden de 29 vatandaşımız Kredi Yurtlar Kurumunun yurtlarına yerleştirilmiş oldu. Talep edenler olursa diye yine Kredi Yurtlar Kurumunda ve diğer alanlarda yer ayrılmış vaziyette."

  9. Bakan Yumaklı, şu anda bulundukları noktanın birkaç yüz metre ilerisinde Devlet Hastanesinin yer aldığını belirtti. Bu hastaneyle ilgili tedbirlere değinen Yumaklı, "Devlet Hastanesinden şu ana kadar 14 kişi yine tedbiren nakledildi. Şu anda 150 hastamız var Devlet Hastanesinde. 60 ambulansla onlar da bekletiliyor. Şu anda herhangi bir tehdit yok ama her ihtimale karşı bu önlemler de alınmış vaziyette. Dolayısıyla sosyal medyada maalesef ki çok sık speküle edilen bu durumun doğrusunu bu şekilde açıklamış olalım. Diğer açıklamalara ya da spekülasyonlara itibar edilmesin." diye konuştu. Yumaklı, üniversitede de teyakkuz durumunun devam ettiğini ancak herhangi bir tahliyenin söz konusu olmadığını bildirdi.

    Bakan Yumaklı, şu anda bulundukları noktanın birkaç yüz metre ilerisinde Devlet Hastanesinin yer aldığını belirtti. Bu hastaneyle ilgili tedbirlere değinen Yumaklı, "Devlet Hastanesinden şu ana kadar 14 kişi yine tedbiren nakledildi. Şu anda 150 hastamız var Devlet Hastanesinde. 60 ambulansla onlar da bekletiliyor. Şu anda herhangi bir tehdit yok ama her ihtimale karşı bu önlemler de alınmış vaziyette. Dolayısıyla sosyal medyada maalesef ki çok sık speküle edilen bu durumun doğrusunu bu şekilde açıklamış olalım. Diğer açıklamalara ya da spekülasyonlara itibar edilmesin." diye konuştu. Yumaklı, üniversitede de teyakkuz durumunun devam ettiğini ancak herhangi bir tahliyenin söz konusu olmadığını bildirdi.

  10. ÇANAKKALE BOĞAZI KAPATILACAK Çanakkale-Çan karayolunun kapatıldığını hatırlatan Bakan Yumaklı, "Aynı zamanda Çanakkale Boğazı'yla alakalı gece görüş helikopterlerimizin su alabilmesi için boğaz tek taraflı olarak ulaşıma kapatıldı. Ancak sabahın ilk saatleriyle bütün hava araçlarının mücadeleye tekrar başlayacak olması sebebiyle geri kalanların boğaz çift yönlü olarak yine ulaşıma kapatılmış olacak." dedi.

    ÇANAKKALE BOĞAZI KAPATILACAK Çanakkale-Çan karayolunun kapatıldığını hatırlatan Bakan Yumaklı, "Aynı zamanda Çanakkale Boğazı'yla alakalı gece görüş helikopterlerimizin su alabilmesi için boğaz tek taraflı olarak ulaşıma kapatıldı. Ancak sabahın ilk saatleriyle bütün hava araçlarının mücadeleye tekrar başlayacak olması sebebiyle geri kalanların boğaz çift yönlü olarak yine ulaşıma kapatılmış olacak." dedi.

  11. YANGIN NASIL ÇIKTI? Yangının bir yerleşim yerinin yanındaki bir araziden çıktığını kaydeden Yumaklı, Daha önce defalarca ifade ettik. Yangınların yüzde 90'ının da üzerinde bir oranda çıkış sebebi insan unsuru. Sizin gücünüz olabilir, devlet olarak imkanlarınız olabilir ancak 1500 hektarlık bir alanda etkilenen o kadar çok canlı var ki. Sadece bunu bırakın o canlılarla beraber bu kadar çok kaynağın israfı sadece küçücük bir ateşten, bir alevden kaynaklanabiliyor. O yüzden çok kıymetli vatandaşlarımıza buradan tekraren bir uyarıda bulunmuş olalım. Lütfen orman yangınına ya da herhangi bir yangına sebep olacak ateş ya da bir tarla temizliği ya da bir çöp yakma gibi hususları artık gündemimizden çıkartalım." ifadelerini kullandı.

    YANGIN NASIL ÇIKTI? Yangının bir yerleşim yerinin yanındaki bir araziden çıktığını kaydeden Yumaklı, Daha önce defalarca ifade ettik. Yangınların yüzde 90'ının da üzerinde bir oranda çıkış sebebi insan unsuru. Sizin gücünüz olabilir, devlet olarak imkanlarınız olabilir ancak 1500 hektarlık bir alanda etkilenen o kadar çok canlı var ki. Sadece bunu bırakın o canlılarla beraber bu kadar çok kaynağın israfı sadece küçücük bir ateşten, bir alevden kaynaklanabiliyor. O yüzden çok kıymetli vatandaşlarımıza buradan tekraren bir uyarıda bulunmuş olalım. Lütfen orman yangınına ya da herhangi bir yangına sebep olacak ateş ya da bir tarla temizliği ya da bir çöp yakma gibi hususları artık gündemimizden çıkartalım." ifadelerini kullandı.

  12. DUMANDAN ETKİLENEN 4 KİŞİ TEDAVİ EDİLİYOR Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çanakkale'deki orman yangınında dumandan etkilenen 4 kişinin tedavisinin sürdüğünü, yangın nedeniyle 23 ambulans ve 4 Ulusal Medikal Arama Kurtarma Ekibinin (UMKE) yer aldığı 85 sağlık personelinin görevlendirildiğini duyurdu.

    DUMANDAN ETKİLENEN 4 KİŞİ TEDAVİ EDİLİYOR Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çanakkale'deki orman yangınında dumandan etkilenen 4 kişinin tedavisinin sürdüğünü, yangın nedeniyle 23 ambulans ve 4 Ulusal Medikal Arama Kurtarma Ekibinin (UMKE) yer aldığı 85 sağlık personelinin görevlendirildiğini duyurdu.

  13. Tedbir amaçlı tahliye edilen köydeki çok sayıda ev de alevlere teslim oldu.

    Tedbir amaçlı tahliye edilen köydeki çok sayıda ev de alevlere teslim oldu.

  14. Alevleri söndürmek için itfaiye ekipleri yoğun mücadele veriyor, ancak şiddetli rüzgar bu mücadeleye engel oluyor.

    Alevleri söndürmek için itfaiye ekipleri yoğun mücadele veriyor, ancak şiddetli rüzgar bu mücadeleye engel oluyor.

  15. 18 MART ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ TAHLİYE EDİLDİ Alevlerin yaklaştığı Çamakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü, Terzioğlu Kampüsü için tahliye emri verdi.

    18 MART ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ TAHLİYE EDİLDİ Alevlerin yaklaştığı Çamakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü, Terzioğlu Kampüsü için tahliye emri verdi.

  16. NTV'ye konuşan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Erenoğlu, ?Üniversite kampüsü tedbiren tahliye edildi. Şu anda alevler kampüse ulaşmadı. Kampüste şu anda teknik ekip bulunuyor. Hem KYK ve hem özel yurtlar tahliye edildi. Öğrenciler şehir içindeki diğer yurtlara ve otellere yerleştirildi.? dedi.

    NTV'ye konuşan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Erenoğlu, ?Üniversite kampüsü tedbiren tahliye edildi. Şu anda alevler kampüse ulaşmadı. Kampüste şu anda teknik ekip bulunuyor. Hem KYK ve hem özel yurtlar tahliye edildi. Öğrenciler şehir içindeki diğer yurtlara ve otellere yerleştirildi.? dedi.