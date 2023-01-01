Facebook, Instagram, Whatsapp Artık Her Dili Konuşulabilecek
Mark Zuckerberg duyurdu: Seamless M4T ile her dil konuşulabilecek
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Mark Zuckerberg, Meta'nın Instagram kanalında yayınladığı duyuru ile yapay zeka dil modeli olan Seamless M4T'yi bugün piyasaya süreceklerini açıkladı.
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SEAMLESS M4T NEDİR? Seamless M4T sayesinde artık farklı dilleri konuşan insanların anlaşması çok daha kolay olacak
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100'E KADAR FARKLI DİLİ DESTEKLEYECEK 100'e kadar farklı dilde konuşmadan metne, metinden sese, konuşmadan sese ya da metinden metne çeviri yapılabilecek.
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Seamless M4T'nin Meta'nın çatısı altında bulunan Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger ve Threads platformlarına da entegre edileceği açıklandı.
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