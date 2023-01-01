Tanınmaz Halde!
Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'inin Son hali herkesi şaşırttı
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Kurtlar vadisi dizisiyle büyük bir çıkış yakalayarak adından söz ettiren Kenan Çoban son haliyle gündem oldu. Çoban'ın tatildeki halleri sosyal medyaya düştü. İşte ünlü oyuncunun yıllar içindeki değişimi...
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Yayınlandığı andan itibaren unutulmaz karakterler sahip olan Kurtlar Vadisi yayınlandığı döndemde en çok izlenen diziler arasında en başta yer alıyor.
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Çakır'dan Polat Alemdar'a birçok karakterin olduğu dizide öne çıkan oyuncular arasında yer alan Abdülhey karakterine hayat veren Kenan Çoban son haliyle herkesi şaşırttı.
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Tatilde olduğu sırada TikToker gençler tarafından farkedilen Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'i Kenan Çoban'ın son hali sosyal medyaya düştü.
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TANINMAZ HALDE! Çoban'ın son halini gören birçok sosyal medya kullanıcısı "Yıllar Abdülhey'i yormuş" "baya yaşlanmış" gibi yorumlarında bulundu. İşte ünlü oyuncunun gündem olan son hali...
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