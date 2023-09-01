Üniversiteler Ne Zaman Açılıyor?
Üniversitelerde dersler ne zaman başlayacak? İşte 2023 güz dönemi tarihi
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Üniversitelerde yeni dönem öncesi kayıt heyecanı başlıyor. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklar. Kayıtların ardından ise yeni dönem dersleri başlayacak. İşte, 2023-2024 güz dönemi hakkında bilgiler...
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ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK? Üniversitelerin bu yıl hangi tarihte açılacağı, akademik takvimlerine göre farklılık gösterebiliyor. Üniversitelerde yeni eğitim yılının Eylül ayının son haftalarına doğru başlaması bekleniyor.
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ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN? YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri bu yıl 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.