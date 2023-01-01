Bu Besinleri Hayatınızdan Çıkarın!
Bölgesel yağlanmaya neden oluyor
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Yediklerine dikkat ederek daha sağlıklı bir yaşam hedefleyen ve ideal kilosuna düşmek isteyen birçok kişinin en büyük problemi yanlış besinlerin fazla tüketimidir. Yapılan araştırmalara göre sağlıklı bir şekilde kilo vermek isteyenlerin vücutta hızlı bir şekilde yağ üreten bazı besinlere elveda demesi gerektiğini gösteriyor. Peki daha sağlıklı kilo vermek için hangi besinlerden uzak durulmalı? İşte detaylar:
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Zayıflamak için birçok yolu deneyip pes eden birçok insanın yaptığı en büyük hata vücuduna uygun diyeti yapmamaktır. Uzmanlar sağlıklı bir şekilde kilo vermek için mutlaka bir diyetisyen kontrolünden geçmenin önemini vurguluyor. Bu yüzden zayıflamak ve sağlıklı bir bedene kavuşmak için vücut yapınıza uygun bir diyet programına başlamanız gerekiyor.
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Diyet yaparken iedal kilonuza kavuşmak için hangi besinlerden uzak durmanız gerekiyor. İşte sırasıyla uzak durmanız gereken besinler listesi...
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KIZARTILMIŞ YİYECEKLER! Son dönemde artan fast food yiyeceklerin başında yer alan kızartılmış yiyeceklerin tamamına tüketimine dur demek gerekiyor. Bölgesel yağlanmaların ciddi oranda arttıran kızartılmış yiyecekler trans yağları içerdiği için kolestrolüde tetikleyerek insan sağlığını ciddi derecede olumsuz etkiler.
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İçerisinde yer alan doymuş yağlar nedeneyile kilo vermeyi engelleyen kızartmış yiyeceklerle birlikte aynı kategoride yer alan cips ve hazır paketli gıdalarında tüketilmemesi gerekiyor.
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BEYAZ UNDAN UZAK DURUN! İşlenmiş buğday olarak bilinen beyaz un en çok kilo aldıran besinlerden biridir. Sindirim sistemini yavaşlatarak bağırsakların düzenli çalışmasını engelleyen beyaz un kilo vermenizi de zorlaştırır.
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Lif oranı düşük olan ve hamur işlerinin olmazsa olmazı haline gelen beyaz un yerine siyez unu kullanarak daha sağlıklı bir yaşama merhaba diyebilirsiniz.
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GAZLI İÇECEKLER Fast food ile birlikte en çok tüketilen ve sıcak günlerde en çok tercih edilen gazlı içcekler doğrudan yüksek fruktozlu mısır şurubundan elde edildiği için metabolizmanızı yavaşlatarak vücudunuzda yağ yakımmını zorlaştırır.
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Yapılan araştırmalara göre yüksek fruktozlu mısır şurubu ile tatlandırılmış içecekler ve metabolik bozukluklar arasında güçlü bir bağlantı olduğunu gösteriyor.
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AŞIRI TUZ TÜKETİMİ Diyet listelerinin baş düşmanı olarak sayılan tuzu yemeklerinizde çok fazla kullanıyorsanız biranönce bırakmanız gerekiyor. Son zamanlarda yapılan bilimsel araştırmalara göre ülkemizde tuz tüketimi olması gerekenden 3 kat daha fazla olduğunu ortaya koydu.
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Uzmanlar; aşırı tuz ya da tuzlu gıdalar tüketmek vücutta sodyum dengesini bozarak dokular arasında su tutulmasına ve buna bağlı ödem oluşumuna neden olduğunun altını çiziyor.
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Sağlıklı bir yaşam biçimini tüm hayatınıza yaymak için ve vücudunuzda ödem şişkinlik oluşmaması adına tuzu hayatınızdan uzaklaştırmanız çok önemlidir.