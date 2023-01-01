Threads'in Çok Beklenen Web Sürümü Duyuruldu

CEO'SU AÇIKLAMA YAPTI Threads CEO'su Mosseri, sosyal medya hesabından şu şekilde açıklama yaptı: "Önümüzdeki birkaç gün içerisinde Threads Web'i kullanıma açacağımız için heyecanlıyız. 🎉 Bu yeni web deneyiminde, gönderi oluşturabilir, akışınızı görebilir ve "threadslere" ile etkileşim verebilirsiniz. Biliyoruz, bekliyorsunuz...Mobilde sevdiğiniz her şeyi masaüstüne taşıyabilmek için çalışmaya devam ediyoruz."