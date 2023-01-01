Threads'in Çok Beklenen Web Sürümü Duyuruldu
Threads'in web sürümü birkaç gün içerisinde yayına alınıyor.
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Threads CEO'su Adam Mosseri uygulamanın web sürümü için çalıştıklarını ve birkaç gün içinde yayına alınacağını belirtti.
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Meta'nın X'e rakip olarak çıkardığı Threads platformuna şu anda yalnızca iOS ve Android cihazlar üzerinden erişebiliyor. Mark Zuckerberg ise geçtiğimiz günlerde Threads'in hem masaüstünden kullanılabileceğini hem de uygun bir arama işlevine kavuşacağını duyurmuştu.
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"IG Updates" isimli Instagram kanalında yapılan duyuru ile kullanıcıların metin tabanlı sosyal ağ için en çok talep ettikleri masaüstü web sitesi özelliğine çok yakında kavuşacağı öğrenildi.
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CEO'SU AÇIKLAMA YAPTI Threads CEO'su Mosseri, sosyal medya hesabından şu şekilde açıklama yaptı: "Önümüzdeki birkaç gün içerisinde Threads Web'i kullanıma açacağımız için heyecanlıyız. 🎉 Bu yeni web deneyiminde, gönderi oluşturabilir, akışınızı görebilir ve "threadslere" ile etkileşim verebilirsiniz. Biliyoruz, bekliyorsunuz...Mobilde sevdiğiniz her şeyi masaüstüne taşıyabilmek için çalışmaya devam ediyoruz."
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MOBİLDEKİ HER ŞEY MASAÜSTÜNDE Bu gelişmeyle birlikte kullanıcılar sosyal ağa sadece iOS ve Android cihazlardan erişmek zorunda kalmayacak. Gelecek güncelleme ile birlikte masaüstü sitesi üzerinden yanıtla, yeniden gönder, beğen ve gönder düğmelerine tıklamak mümkün hale gelecek.
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