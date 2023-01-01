Kahvaltıda Uzak Durmanız Gereken Besinler!

Sağlıklı beslenme için en önemli olan öğün kahvaltıdır. metabolizmayı hızlandırmakta kahvaltı büyük önem taşır. fakat sabahları yanlış yenen besinler, kahvaltının sağlıksız olmasına yol açabilir. Ancak öyle kahvaltı sofraları var ki bağırsakların iflas olmasına neden oluyor. İşte uzmanlar tarafından açıklanan kahvaltıda uzak durulması gereken besinler...