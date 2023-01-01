Kahvaltıda Uzak Durmanız Gereken Besinler!
İşte uzmanlar tarafından açıklanan kahvaltıda uzak durulması gereken besinler...
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Sağlıklı beslenme için en önemli olan öğün kahvaltıdır. metabolizmayı hızlandırmakta kahvaltı büyük önem taşır. fakat sabahları yanlış yenen besinler, kahvaltının sağlıksız olmasına yol açabilir. Ancak öyle kahvaltı sofraları var ki bağırsakların iflas olmasına neden oluyor. İşte uzmanlar tarafından açıklanan kahvaltıda uzak durulması gereken besinler...
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Sabahları zor uyanıyorsanız, gün içinde kendinizi yorgun ve stresli hissediyorsanız nedeni kahvaltı yapmama alışkanlığınız olabilir. Güne doğru besinlerin uygun miktarlarda buluşturulduğu bir kahvaltı sofrası ile başlamak, pek çok hastalığın önüne geçmekle birlikte kilo alımını engelliyor, üstelik stressiz ve gerginlikten uzak bir gün geçirmenizi sağlıyor.
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Uzmanlar, günün en önemli öğünü olan kahvaltının sağlıksız besinlerle veya geçiştirilerek yapılmasının hayat kalitesinden insan sağlığına kadar pek çok şeyi etkilediğini belirten açıklamalarda bulundu.
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Kahvaltıda tercih edilen bazı yiyeceklerin vücuda tehlikeli yan etkileri olduğunu vurguluyor.
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Özellikle kahvaltı öğünü bazı zamanlarda geç uyanma, iştahsızlık gibi nedenlerden dolayı geçiştirilebiliyor. Ancak uzmanlara göre kahvaltıyı geçiştirmek ve sağlıksız bir kahvaltı arasında fark yok.
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Birçok kişi kahvaltıda neredeyse aynı gıdaları tüketiyor. Ancak bazı kahvaltı sofraları günün geri kalanında mide problemleri yaşatacak cinsten olabiliyor. Örneğin güne şekerli içeceklerle başlamak ne kadar cazip gelse de ilk öğün olduğu için şekeri aniden yükseltir.
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Kahvaltıda sıklıkla tercih edilen maya içerikli ekmek, poğaça, börek veya simit gibi yiyecekler günün geri kalanında mideyi rahatsız etmeye devam eder.
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Rutin haline geldiğinde ise kilo problemlerine yol açıyor. Bu yiyecekler yerine kahvaltıda yoğurt tüketirseniz midenizi rahatlatabilirsiniz.
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Şekerli yiyecek ve içecekler kahvaltıların vazgeçilmesi olarak görülebilir.
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Ancak sağlık açısından zararları oldukça büyük. Fazla şeker, insülin seviyesini artırarak diyabet hastalığı riskini artırır. Mideniz boşken şekerli bir şey tüketmemeye özellikle dikkat edin.
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Genellikle kahvaltı yapmak yerine tercih edilen kahvaltılık gevrekler güzel bir aperatif gibi gözükse de sağlığa zararlıdır.
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Tok tutması sebebiyle sporcuların açken sık sık tükettiği muz da faydalı olmasına rağmen açken tüketilmemesi gereken bir meyve. Aç karnına muz yediğinizde kandaki magnezyum miktarı artar. Bu da kalp hastalıklarına neden olabilir.
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Şeker oranı fazlasıyla yüksek olan kahvaltılık gevrekler kan seviyesinin dengesizleşmesine neden olur.