Ünlü İsim Şimdilerde Çöpten Yiyecek Topluyor
Son hali içler acısı olan modelin acı itirafı herkesi üzdü.
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Ülkemizde de bir hayli sevilen Baywatch (Sahil Güvenlik) dizisinin çocuk yıldızı Jeremy Jackson'ın eski eşi fitness modeli Loni Willison geçtiğimiz yıllarda sokaklarda yaşandığına dair haberlerle gündeme gelmişti. Bir dönemin popüler ismi Willison bir kez çöpleri karıştırıp yere düşen yiyecekleri toplarken bir kez daha görüntülendi. Son hali içler acısı olan modelin acı itirafı herkesi üzdü.
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Geçtiğimiz yıllarda oynadığı Sahil Güvenlik dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan oyuncu Jackson ile 2012 yılında dünya evine giren Loni Willison eşinden şiddet gördüğünü iddia ederek gündeme gelmişti. Loni Willison'un, 8 yıldır sokakta yaşadığı ortaya çıktı.
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Çöpten yemek yerken ki görüntüleri herkesi çok şaşırttı.
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Willison, küçük tekerlekli bir çantayla sokakta çöp toplarken görüntülendi.
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Kaldırımlarda uyuyan ve etraftan geçenlerin verdiği para, eşya ve yiyeceklerle hayata tutunmaya çalışan Loni Willison, bir kez daha çöpleri karıştırıp yemek ararken görüldü.
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YERE DÜŞEN YİYECEKLERİ TOPLADI Elinde alışveriş arabasıyla çöplerin içinde yiyecek ararken görüntülenen 39 yaşındaki emekli model Loni Willison, yere düşen yiyecekleri topladı.
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"BENİ KÖTÜ İNSANLAR BU HALE GETİRDİ" DEMİŞTİ Loni Willison, iki yıl önce kendisine yiyecek ve ayakkabı getiren muhabirlerle sohbet etmiş, kötü insanlar nedeniyle bu hale geldiğini söylemişti. Willison, bu duruma düşmesinin nedenini gösterişli Hollywood yaşantısı ya da uyuşturucu olmadığını belirtmişti. Willison, "Beni bu hale kötü insanlar getirdi" demişti.
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SOKAKTA YAŞAYAN MODELDEN ACI İTİRAF! Geçtiğimiz haftalarda Loni Willison sokakta muhabire veridği röportajda çok acı çekiyorum itirafında bulundu.
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Willison "Çok acı çekiyorum" dedi ve midesinin çok kötü bir şekilde ağrıdığını sözlerine ekledi. Evsizlere hizmet verilen yere neden gitmediği sorusuna ise Loni Willison, artık kapalı mekanlarda yaşayamadığını söyledi.
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Bunun nedenini de şu sözlerle anlattı: "Çünkü bir yıl boyunca birisi bana neredeyse her gün elektrik verdi." Willison, kullandığı ve pençesinden kurtulamadığı kötü alışkanlıklarının da bu duruma yol açmış olabileceğini belirtti.
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İşte Türkiye'de de geniş bir hayran kitlesine sahip ünlü yıldızın içler acısı son hali..
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