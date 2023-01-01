Ünlü İsim Şimdilerde Çöpten Yiyecek Topluyor

"BENİ KÖTÜ İNSANLAR BU HALE GETİRDİ" DEMİŞTİ Loni Willison, iki yıl önce kendisine yiyecek ve ayakkabı getiren muhabirlerle sohbet etmiş, kötü insanlar nedeniyle bu hale geldiğini söylemişti. Willison, bu duruma düşmesinin nedenini gösterişli Hollywood yaşantısı ya da uyuşturucu olmadığını belirtmişti. Willison, "Beni bu hale kötü insanlar getirdi" demişti.