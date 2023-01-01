KYK Burs Başvurusu Ne Zaman Başlayacak?
2023 KYK burs/kredi başvuru tarihleri belli oldu mu?
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2023-2024 eğitim döneminin güz yarıyılı öncesi, KYK burs ve kredi başvuruları adayların gündeminde yer alıyor. Burs ve kredi için, yurt içinde ve KKTC'de okuyanların, diğer yabancı ülkelerde önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora yapan öğrencilerin "e-Devlet" üzerinden veya "kyk.gsb.gov.tr" adresinden başvuru yapması bekleniyor. İşte, 2023 KYK burs başvurularında son durum...
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KYK BURS/KREDİ BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU MU? Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği kredi ve burs başvuruları geçtiğimiz eğitim döneminde 15-17 Kasım 2022 tarihleri arasında alınmıştı. Bu yılki başvuruların da ÖSYM'in yapacağı yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yine Kasım ayı içinde yapılması bekleniyor. Bu kapsamda GSB ya da KYK'dan açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
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AYNI ANDA HEM BURS HEM KREDİ ALINABİLİR Mİ? Burs/Kredi Yönetmeliği'ne göre burs alan öğrenciye kredi; kredi alan öğrenciye ise burs ödemesi yapılamaz.
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ÖNCELİKLİ OLARAK BURS ALACAK ÖĞRENCİLER ? Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi) ? Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi) ? Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler, ? Anne ve babası vefat etmiş olanlar, ? Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar, ? Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar, ? Amatör milli sporcu olan öğrenciler
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KYK BURSU NEDEN KESİLİR? ? Başarısız olma, ? Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma, ? Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma, ders kaydı yaptırmama ? Öğretim kurumunun kapatılması, ? Bakanlığımıza bağlı yurtlardan ?yurttan süresiz çıkarma cezası? alma, ? Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.