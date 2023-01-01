KYK Burs Başvurusu Ne Zaman Başlayacak?

Öğretmenlerin mesleki çalışma programı yayınlandı
Öğretmenlerin mesleki çalışma programı yayınlandı
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MEB, 2. il içi ve il dışı atama kontenjanlarını yayımladı
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Karne günü kendisinden 30 yaş küçük öğrencisiyle evlendi
Öğrenciler kiradan dertli: 1+1 eşyalı daireler 10-15 bin lira
Öğrenciler kiradan dertli: 1+1 eşyalı daireler 10-15 bin lira
Memur zammında yeni gelişme: Memur-Sen Hakem Kurulu'na başvurdu
Memur zammında yeni gelişme: Memur-Sen Hakem Kurulu'na başvurdu
Kaza geçiren Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı İstanbul'a getirildi
Kaza geçiren Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı İstanbul'a getirildi
BDDK'dan yeni karar: KKTC taksit sınırından muaf tutulacak
BDDK'dan yeni karar: KKTC taksit sınırından muaf tutulacak
Öğretmenlere, iller arası nakilde iptal şoku!
Öğretmenlere, iller arası nakilde iptal şoku!
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İlçe Milli Eğitim Müdürü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
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KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavları cevap kağıtları erişime açıldı
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'Vatandaş, Osmanlı hanedanı maaşı istedi'
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Erdoğan'dan muhalefete: Ölmüş atı kamçılamanın kimseye faydası olmaz
Sürpriz faiz artışı vatandaşa nasıl yansıyacak?
Sürpriz faiz artışı vatandaşa nasıl yansıyacak?
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Bakanlığın aldığı tedbirler ikinci el araç satışlarına olumlu yansıdı
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Bakan Uraloğlu: Olası İstanbul depreminde tahliye planlarımız hazır
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Külliye bürokrasisi de yenilenecek
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Okullarda seksek ve körebe alanı oluşturulacak
9 bin 56 mahküm izinden dönmedi
9 bin 56 mahküm izinden dönmedi
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Bahçeli'den AK Parti'nin 22. yılına özel kutlama çiçeği
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Konut ve kiraya da denge gelecek
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Kredi kartı ve ticari kredi faizlerinde üst limitler arttı
Üniversite öğrencilerinin yurt ücreti çıkmazı
Üniversite öğrencilerinin yurt ücreti çıkmazı
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Bazı uzmanlık dallarında muayene ücretlerine yüzde 50 zam
Bazı uzmanlık dallarında muayene ücretlerine yüzde 50 zam
Uzmanlar, piyasa beklentisi üzerindeki faiz kararına ne dedi?
Uzmanlar, piyasa beklentisi üzerindeki faiz kararına ne dedi?

KYK Burs Başvurusu Ne Zaman Başlayacak?

2023 KYK burs/kredi başvuru tarihleri belli oldu mu?

  1. 2023-2024 eğitim döneminin güz yarıyılı öncesi, KYK burs ve kredi başvuruları adayların gündeminde yer alıyor. Burs ve kredi için, yurt içinde ve KKTC'de okuyanların, diğer yabancı ülkelerde önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora yapan öğrencilerin "e-Devlet" üzerinden veya "kyk.gsb.gov.tr" adresinden başvuru yapması bekleniyor. İşte, 2023 KYK burs başvurularında son durum...

    2023-2024 eğitim döneminin güz yarıyılı öncesi, KYK burs ve kredi başvuruları adayların gündeminde yer alıyor. Burs ve kredi için, yurt içinde ve KKTC'de okuyanların, diğer yabancı ülkelerde önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora yapan öğrencilerin "e-Devlet" üzerinden veya "kyk.gsb.gov.tr" adresinden başvuru yapması bekleniyor. İşte, 2023 KYK burs başvurularında son durum...

  2. KYK BURS/KREDİ BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU MU? Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği kredi ve burs başvuruları geçtiğimiz eğitim döneminde 15-17 Kasım 2022 tarihleri arasında alınmıştı. Bu yılki başvuruların da ÖSYM'in yapacağı yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yine Kasım ayı içinde yapılması bekleniyor. Bu kapsamda GSB ya da KYK'dan açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

    KYK BURS/KREDİ BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU MU? Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği kredi ve burs başvuruları geçtiğimiz eğitim döneminde 15-17 Kasım 2022 tarihleri arasında alınmıştı. Bu yılki başvuruların da ÖSYM'in yapacağı yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yine Kasım ayı içinde yapılması bekleniyor. Bu kapsamda GSB ya da KYK'dan açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

  3. AYNI ANDA HEM BURS HEM KREDİ ALINABİLİR Mİ? Burs/Kredi Yönetmeliği'ne göre burs alan öğrenciye kredi; kredi alan öğrenciye ise burs ödemesi yapılamaz.

    AYNI ANDA HEM BURS HEM KREDİ ALINABİLİR Mİ? Burs/Kredi Yönetmeliği'ne göre burs alan öğrenciye kredi; kredi alan öğrenciye ise burs ödemesi yapılamaz.

  4. ÖNCELİKLİ OLARAK BURS ALACAK ÖĞRENCİLER ? Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi) ? Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi) ? Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler, ? Anne ve babası vefat etmiş olanlar, ? Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar, ? Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar, ? Amatör milli sporcu olan öğrenciler

    ÖNCELİKLİ OLARAK BURS ALACAK ÖĞRENCİLER ? Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi) ? Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi) ? Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler, ? Anne ve babası vefat etmiş olanlar, ? Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar, ? Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar, ? Amatör milli sporcu olan öğrenciler

  5. KYK BURSU NEDEN KESİLİR? ? Başarısız olma, ? Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma, ? Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma, ders kaydı yaptırmama ? Öğretim kurumunun kapatılması, ? Bakanlığımıza bağlı yurtlardan ?yurttan süresiz çıkarma cezası? alma, ? Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.

    KYK BURSU NEDEN KESİLİR? ? Başarısız olma, ? Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma, ? Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma, ders kaydı yaptırmama ? Öğretim kurumunun kapatılması, ? Bakanlığımıza bağlı yurtlardan ?yurttan süresiz çıkarma cezası? alma, ? Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.