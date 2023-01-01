KYK Burs Başvurusu Ne Zaman Başlayacak?

ÖNCELİKLİ OLARAK BURS ALACAK ÖĞRENCİLER ? Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi) ? Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi) ? Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler, ? Anne ve babası vefat etmiş olanlar, ? Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar, ? Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar, ? Amatör milli sporcu olan öğrenciler