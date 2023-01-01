Mevlid Kandili Ne Zaman?

Öğretmenlerin mesleki çalışma programı yayınlandı
Öğretmenlerin mesleki çalışma programı yayınlandı
MEB, 2. il içi ve il dışı atama kontenjanlarını yayımladı
MEB, 2. il içi ve il dışı atama kontenjanlarını yayımladı
Karne günü kendisinden 30 yaş küçük öğrencisiyle evlendi
Karne günü kendisinden 30 yaş küçük öğrencisiyle evlendi
Öğrenciler kiradan dertli: 1+1 eşyalı daireler 10-15 bin lira
Öğrenciler kiradan dertli: 1+1 eşyalı daireler 10-15 bin lira
Memur zammında yeni gelişme: Memur-Sen Hakem Kurulu'na başvurdu
Memur zammında yeni gelişme: Memur-Sen Hakem Kurulu'na başvurdu
Kaza geçiren Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı İstanbul'a getirildi
Kaza geçiren Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı İstanbul'a getirildi
BDDK'dan yeni karar: KKTC taksit sınırından muaf tutulacak
BDDK'dan yeni karar: KKTC taksit sınırından muaf tutulacak
Öğretmenlere, iller arası nakilde iptal şoku!
Öğretmenlere, iller arası nakilde iptal şoku!
İlçe Milli Eğitim Müdürü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
İlçe Milli Eğitim Müdürü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavları cevap kağıtları erişime açıldı
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavları cevap kağıtları erişime açıldı
'Vatandaş, Osmanlı hanedanı maaşı istedi'
'Vatandaş, Osmanlı hanedanı maaşı istedi'
Erdoğan'dan muhalefete: Ölmüş atı kamçılamanın kimseye faydası olmaz
Erdoğan'dan muhalefete: Ölmüş atı kamçılamanın kimseye faydası olmaz
Sürpriz faiz artışı vatandaşa nasıl yansıyacak?
Sürpriz faiz artışı vatandaşa nasıl yansıyacak?
Bakanlığın aldığı tedbirler ikinci el araç satışlarına olumlu yansıdı
Bakanlığın aldığı tedbirler ikinci el araç satışlarına olumlu yansıdı
Bakan Uraloğlu: Olası İstanbul depreminde tahliye planlarımız hazır
Bakan Uraloğlu: Olası İstanbul depreminde tahliye planlarımız hazır
Külliye bürokrasisi de yenilenecek
Külliye bürokrasisi de yenilenecek
Kağıthane'de çıkan çatışmada yaralanan polis memuru şehit oldu
Kağıthane'de çıkan çatışmada yaralanan polis memuru şehit oldu
Okullarda seksek ve körebe alanı oluşturulacak
Okullarda seksek ve körebe alanı oluşturulacak
9 bin 56 mahküm izinden dönmedi
9 bin 56 mahküm izinden dönmedi
Bahçeli'den AK Parti'nin 22. yılına özel kutlama çiçeği
Bahçeli'den AK Parti'nin 22. yılına özel kutlama çiçeği
Konut ve kiraya da denge gelecek
Konut ve kiraya da denge gelecek
Ticaret Bakanlığı 1033 kadro ihdas edildi
Ticaret Bakanlığı 1033 kadro ihdas edildi
Yabancılardan MB'nin para politikası kararına övgü
Yabancılardan MB'nin para politikası kararına övgü
HSK müstemir yetki kararnamesini yayımladı
HSK müstemir yetki kararnamesini yayımladı
MB'nin rezervleri 10 haftadır yükseliyor
MB'nin rezervleri 10 haftadır yükseliyor
Kredi kartı ve ticari kredi faizlerinde üst limitler arttı
Kredi kartı ve ticari kredi faizlerinde üst limitler arttı
Üniversite öğrencilerinin yurt ücreti çıkmazı
Üniversite öğrencilerinin yurt ücreti çıkmazı
Bekara ev vermeyen ev sahibi, emlakçı ve web sitesine ceza
Bekara ev vermeyen ev sahibi, emlakçı ve web sitesine ceza
Bazı uzmanlık dallarında muayene ücretlerine yüzde 50 zam
Bazı uzmanlık dallarında muayene ücretlerine yüzde 50 zam
Uzmanlar, piyasa beklentisi üzerindeki faiz kararına ne dedi?
Uzmanlar, piyasa beklentisi üzerindeki faiz kararına ne dedi?

Mevlid Kandili Ne Zaman?

İşte 2023 Mevlid Kandili tarihi

  1. Hazreti Muhammed'in doğum günü olan Mevlid Kandili'nin 2023 yılında ne zaman, hangi tarihte idrak edileceği merak konusu oldu. Sözlükte "doğum yeri ve zamanı" anlamına gelen mevlid, İslam kültüründe özellikle Hazreti Muhammed'in doğumunu, bu kapsamda yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılıyor. İşte, 2023 Mevlid Kandili tarihi...

    Hazreti Muhammed'in doğum günü olan Mevlid Kandili'nin 2023 yılında ne zaman, hangi tarihte idrak edileceği merak konusu oldu. Sözlükte "doğum yeri ve zamanı" anlamına gelen mevlid, İslam kültüründe özellikle Hazreti Muhammed'in doğumunu, bu kapsamda yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılıyor. İşte, 2023 Mevlid Kandili tarihi...

  2. 2023 MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN? Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2023 dini günler takvimine göre; Mevlid Kandili bu yıl 26 Eylül Salı günü idrak edilecek.

    2023 MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN? Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2023 dini günler takvimine göre; Mevlid Kandili bu yıl 26 Eylül Salı günü idrak edilecek.

  3. MEVLİD KANDİLİ'NİN ÖNEMİ 'Doğum, doğum yeri ve doğum vakti' anlamlarına gelen mevlid kelimesi, peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in doğumunu anlatmak için kullanılıyor. ''Mevlid-i Nebi'' olarak da anılan ve Türkiye'de Mevlid Kandili olarak bilinen gece, Müslüman alemi için büyük önem taşıyor. Son peygamber Hz. Muhammed'in doğumunu anmak için düzenlenen törenler, tarihte ilk kez Mısır'da Fatımiler döneminde başladı. Çok geçmeden Eyyubiler tarafından da benimsenen kutlama programlarında çeşitli törenler ve şenlikler yapıldı. Mevlid törenleri daha sonra İslam dünyasında yaygınlık kazanarak günümüze kadar devam etti. Esasen Hz. Muhammed'in doğum yıl dönümü için başlayan mevlid töreni giderek, Kadir, Mi'rac, Regaib ve Berat gecelerinde veya sünnet, evlenme, ölüm, deprem gibi önemli olaylar vesilesiyle yapılmaya başlandı ve toplumsal gelenekte yer alan önemli bir dini-kültürel öge oldu.

    MEVLİD KANDİLİ'NİN ÖNEMİ 'Doğum, doğum yeri ve doğum vakti' anlamlarına gelen mevlid kelimesi, peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in doğumunu anlatmak için kullanılıyor. ''Mevlid-i Nebi'' olarak da anılan ve Türkiye'de Mevlid Kandili olarak bilinen gece, Müslüman alemi için büyük önem taşıyor. Son peygamber Hz. Muhammed'in doğumunu anmak için düzenlenen törenler, tarihte ilk kez Mısır'da Fatımiler döneminde başladı. Çok geçmeden Eyyubiler tarafından da benimsenen kutlama programlarında çeşitli törenler ve şenlikler yapıldı. Mevlid törenleri daha sonra İslam dünyasında yaygınlık kazanarak günümüze kadar devam etti. Esasen Hz. Muhammed'in doğum yıl dönümü için başlayan mevlid töreni giderek, Kadir, Mi'rac, Regaib ve Berat gecelerinde veya sünnet, evlenme, ölüm, deprem gibi önemli olaylar vesilesiyle yapılmaya başlandı ve toplumsal gelenekte yer alan önemli bir dini-kültürel öge oldu.