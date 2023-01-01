Kim Milyoner Olmak İster'de Dikkat Çeken Anlar!

ATV'nin ve dünyanın ilgiyle izlenen yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekranları başına kilitledi. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'e bu hafta katılan yarışmacı başarılı performansıyla ilgiyle izlendi. Yarışmacı, ilk baraj sorusunu başarıyla geçti. Üçüncü soruda yarışmacı seyirci joker hakkını kullandı, ancak seyircilere güvenmeyen yarışmacı yarışmadan elendi. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken o anlar!