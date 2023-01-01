İşte Padişahların En Sevdiği Yemekler

Sağlık Bakanı Koca duyurdu: E-Reçetem Sistemi'ne 5 dil eklendi
Sağlık Bakanı Koca duyurdu: E-Reçetem Sistemi'ne 5 dil eklendi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Akşener: Yerel seçime kendi kadrolarımızla gireceğiz
Akşener: Yerel seçime kendi kadrolarımızla gireceğiz
2. el otomobil piyasası uçuşa geçti! Kriz mriz dinlemedi
2. el otomobil piyasası uçuşa geçti! Kriz mriz dinlemedi
Kavurucu sıcaklara 3 günlük ara
Kavurucu sıcaklara 3 günlük ara
Emeklilerden 65 yaş üstü kişileri ücretsiz taşımayanlara tepki
Emeklilerden 65 yaş üstü kişileri ücretsiz taşımayanlara tepki
Konut krizi büyüyor: Her 10 kiracıdan 9'u tedirgin!
Konut krizi büyüyor: Her 10 kiracıdan 9'u tedirgin!
Adana'da uçuruma devrilen otomobildeki 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Adana'da uçuruma devrilen otomobildeki 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Erdoğan: Bazı başlangıçlar tarihin akışını değiştirir
Erdoğan: Bazı başlangıçlar tarihin akışını değiştirir
Erdoğan talimatı verdi: Emekli için tüm imkanlar zorlanacak
Erdoğan talimatı verdi: Emekli için tüm imkanlar zorlanacak
Hedef bir milyon öğrenciye yuva
Hedef bir milyon öğrenciye yuva
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan Er Erkan Selçuk şehit oldu
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan Er Erkan Selçuk şehit oldu
Gözde meslekler gözden düştü: Yurt dışı imkanları tercih sebebi
Gözde meslekler gözden düştü: Yurt dışı imkanları tercih sebebi
BDDK'dan konut kredileri ile ilgili yeni karar
BDDK'dan konut kredileri ile ilgili yeni karar
Kur'an kursunda öğrencilere pide dayağına Valilikten soruşturma
Kur'an kursunda öğrencilere pide dayağına Valilikten soruşturma
Öğretmenlerin mesleki çalışma programı yayınlandı
Öğretmenlerin mesleki çalışma programı yayınlandı
MEB, 2. il içi ve il dışı atama kontenjanlarını yayımladı
MEB, 2. il içi ve il dışı atama kontenjanlarını yayımladı
Karne günü kendisinden 30 yaş küçük öğrencisiyle evlendi
Karne günü kendisinden 30 yaş küçük öğrencisiyle evlendi
Öğrenciler kiradan dertli: 1+1 eşyalı daireler 10-15 bin lira
Öğrenciler kiradan dertli: 1+1 eşyalı daireler 10-15 bin lira
Memur zammında yeni gelişme: Memur-Sen Hakem Kurulu'na başvurdu
Memur zammında yeni gelişme: Memur-Sen Hakem Kurulu'na başvurdu
Kaza geçiren Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı İstanbul'a getirildi
Kaza geçiren Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı İstanbul'a getirildi
BDDK'dan yeni karar: KKTC taksit sınırından muaf tutulacak
BDDK'dan yeni karar: KKTC taksit sınırından muaf tutulacak
Öğretmenlere, iller arası nakilde iptal şoku!
Öğretmenlere, iller arası nakilde iptal şoku!
İlçe Milli Eğitim Müdürü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
İlçe Milli Eğitim Müdürü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavları cevap kağıtları erişime açıldı
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavları cevap kağıtları erişime açıldı
'Vatandaş, Osmanlı hanedanı maaşı istedi'
'Vatandaş, Osmanlı hanedanı maaşı istedi'
Erdoğan'dan muhalefete: Ölmüş atı kamçılamanın kimseye faydası olmaz
Erdoğan'dan muhalefete: Ölmüş atı kamçılamanın kimseye faydası olmaz
Sürpriz faiz artışı vatandaşa nasıl yansıyacak?
Sürpriz faiz artışı vatandaşa nasıl yansıyacak?
Bakanlığın aldığı tedbirler ikinci el araç satışlarına olumlu yansıdı
Bakanlığın aldığı tedbirler ikinci el araç satışlarına olumlu yansıdı
Bakan Uraloğlu: Olası İstanbul depreminde tahliye planlarımız hazır
Bakan Uraloğlu: Olası İstanbul depreminde tahliye planlarımız hazır

İşte Padişahların En Sevdiği Yemekler

Osmanlı'da padişahlar ne yerdi?

  1. Dünyaya adını duyurmayı başaran Osmanlı İmparatorluğunun padişahları, savaş politikaları dışında yemek alışkanlıkları ile de oldukça merak ediliyor. Peki sofralarında birbirinden farklı tatlar tercih eden Osmanlı padişahlarının en sevdiği yemek çeşitleri nelerdir? Hadi gelin birlikte bakalım.

    Dünyaya adını duyurmayı başaran Osmanlı İmparatorluğunun padişahları, savaş politikaları dışında yemek alışkanlıkları ile de oldukça merak ediliyor. Peki sofralarında birbirinden farklı tatlar tercih eden Osmanlı padişahlarının en sevdiği yemek çeşitleri nelerdir? Hadi gelin birlikte bakalım.

  2. Savaş, siyaset ve yemekle köklü bir imparatorluk kuran Osmanlı, pek çok alanda adını duyurduğu gibi yeme-içme konusunda da dünyaya yayılmıştır.

    Savaş, siyaset ve yemekle köklü bir imparatorluk kuran Osmanlı, pek çok alanda adını duyurduğu gibi yeme-içme konusunda da dünyaya yayılmıştır.

  3. Özellikle padişahların neler yediği ve içtiği merak edilen Osmanlı topraklarında, yemek kültürü özellikle 15. yy dan sonra şekillenmeye başlamıştır.

    Özellikle padişahların neler yediği ve içtiği merak edilen Osmanlı topraklarında, yemek kültürü özellikle 15. yy dan sonra şekillenmeye başlamıştır.

  4. Merak edilen Osmanlı saray mutfağında özellikle pirinç fazla tüketilirken bal-pekmez ve beyaz mayalı ekmekte sık tercih edilirdi.

    Merak edilen Osmanlı saray mutfağında özellikle pirinç fazla tüketilirken bal-pekmez ve beyaz mayalı ekmekte sık tercih edilirdi.

  5. İçecek olarak şerbet ve hoşafın yer aldığı sofralarda padişahlar hangi yemekleri tüketirdi? Gelin birlikte hangi padişahın ne yiyor bakalım.

    İçecek olarak şerbet ve hoşafın yer aldığı sofralarda padişahlar hangi yemekleri tüketirdi? Gelin birlikte hangi padişahın ne yiyor bakalım.

  6. FATİH SULTAN MEHMET'İN EN SEVDİĞİ YEMEK NEYDİ? Deniz ürünlerine düşkünlüğü ile bilinen Fatih Sultan Mehmet, istiridye, karides, kurutulmuş balık, yılan balığı gibi ürünleri tüketirdi. Özellikle kekikli yılan balığı sofralarına sıklıkla yer verirdi. Bunların dışında; kestaneli bulgur pilavı, kavunlu zerde, havyar, kuşbaşı etle yapılan ekşili çorba, tandır kebabı gibi çeşitli yemeklerinde sıklıkla tükettiği bilinmektedir.

    FATİH SULTAN MEHMET'İN EN SEVDİĞİ YEMEK NEYDİ? Deniz ürünlerine düşkünlüğü ile bilinen Fatih Sultan Mehmet, istiridye, karides, kurutulmuş balık, yılan balığı gibi ürünleri tüketirdi. Özellikle kekikli yılan balığı sofralarına sıklıkla yer verirdi. Bunların dışında; kestaneli bulgur pilavı, kavunlu zerde, havyar, kuşbaşı etle yapılan ekşili çorba, tandır kebabı gibi çeşitli yemeklerinde sıklıkla tükettiği bilinmektedir.

  7. SULTAN 2. ABDÜLHAMİD'İN EN SEVDİĞİ YEMEK NEYDİ? Sultan Abdül Hamit, genellikle sade yemekler tüketmeyi tercih ediyordu. Abdülhamid'in en favori yemeği bol soğanlı yumurtaydı.

    SULTAN 2. ABDÜLHAMİD'İN EN SEVDİĞİ YEMEK NEYDİ? Sultan Abdül Hamit, genellikle sade yemekler tüketmeyi tercih ediyordu. Abdülhamid'in en favori yemeği bol soğanlı yumurtaydı.

  8. SULTAN ABDÜL AZİZ'İN EN SEVDİĞİ YEMEK NEYDİ? İmparatoriçe Eugenie, ziyarete gelen Abdülaziz'e bir yemek yaptırır. Aşçısına közlenmiş patlıcanlı ve beşamel soslu üzerine de et dökmesini ister. Yemeği tadan Abdülaziz o kadar çok beğenir ki adı "Hünkar Beğendi" olarak kalır.

    SULTAN ABDÜL AZİZ'İN EN SEVDİĞİ YEMEK NEYDİ? İmparatoriçe Eugenie, ziyarete gelen Abdülaziz'e bir yemek yaptırır. Aşçısına közlenmiş patlıcanlı ve beşamel soslu üzerine de et dökmesini ister. Yemeği tadan Abdülaziz o kadar çok beğenir ki adı "Hünkar Beğendi" olarak kalır.

  9. SULTAN II. MAHMUD'UN EN SEVDİĞİ YEMEK NEYDİ? 31 yıl tahtta kalan bu 2. Mahmut'un en sevdiği yemek, "Ballı Mahmudiye" dir.

    SULTAN II. MAHMUD'UN EN SEVDİĞİ YEMEK NEYDİ? 31 yıl tahtta kalan bu 2. Mahmut'un en sevdiği yemek, "Ballı Mahmudiye" dir.