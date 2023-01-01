İşte Padişahların En Sevdiği Yemekler

SULTAN ABDÜL AZİZ'İN EN SEVDİĞİ YEMEK NEYDİ? İmparatoriçe Eugenie, ziyarete gelen Abdülaziz'e bir yemek yaptırır. Aşçısına közlenmiş patlıcanlı ve beşamel soslu üzerine de et dökmesini ister. Yemeği tadan Abdülaziz o kadar çok beğenir ki adı "Hünkar Beğendi" olarak kalır.