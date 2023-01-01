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Otobüs Yolculuğunda Rezalet

Namaz kılan kadına hakaret yağdırdılar

  1. Otobüsle seyahat eden genç bir kadın, namaz kıldığı gerekçesiyle yolcular ve muavin tarafından hakarete maruz kaldı. Hatice Kübra Karabaş, yaşadığı çirkin olayı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda duyurdu.

    Otobüsle seyahat eden genç bir kadın, namaz kıldığı gerekçesiyle yolcular ve muavin tarafından hakarete maruz kaldı. Hatice Kübra Karabaş, yaşadığı çirkin olayı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda duyurdu.

  2. Genç bir kadının seyahat ettiği sırada yaşadığı zorbalık sosyal medyada gündem oldu. Isparta-Kastamonu seferinde seyahat eden Hatice Kübra Karabaş, bavulların indirildiği sırada namaz kıldığı gerekçesiyle yolcular ve muavin tarafından hakarete maruz kaldığını anlattı.

    Genç bir kadının seyahat ettiği sırada yaşadığı zorbalık sosyal medyada gündem oldu. Isparta-Kastamonu seferinde seyahat eden Hatice Kübra Karabaş, bavulların indirildiği sırada namaz kıldığı gerekçesiyle yolcular ve muavin tarafından hakarete maruz kaldığını anlattı.

  3. Sandıklı Otogarında yolcu indirilirken kısa bir sürede namazını kıldığını ifade eden Karabaş, otobüsü yalnızca iki dakika beklettiği için muavin ve yolcuların tepkisiyle karşılaştığını söyledi. Karabaş, yolcuların kendisine bağırıp hakaret ettiğini, muavin tarafından da sözlü saldırıya uğradığını anlattı.

    Sandıklı Otogarında yolcu indirilirken kısa bir sürede namazını kıldığını ifade eden Karabaş, otobüsü yalnızca iki dakika beklettiği için muavin ve yolcuların tepkisiyle karşılaştığını söyledi. Karabaş, yolcuların kendisine bağırıp hakaret ettiğini, muavin tarafından da sözlü saldırıya uğradığını anlattı.

  4. Genç kadın yaşadıklarını sosyal medya hesabından şu sözlerle anlattı: <br> 06CMV559 plakalı 19.30 Isparta-Kastamonu aracında otogarda bavullar indirilirken hemen çimlerin üzerinde namaz kılıp en fazla 2 dakika aracı beklettiğim için yolcular ve muavin tarafından hakaretlere ve bağrışa maruz kaldım.

    Genç kadın yaşadıklarını sosyal medya hesabından şu sözlerle anlattı:
    06CMV559 plakalı 19.30 Isparta-Kastamonu aracında otogarda bavullar indirilirken hemen çimlerin üzerinde namaz kılıp en fazla 2 dakika aracı beklettiğim için yolcular ve muavin tarafından hakaretlere ve bağrışa maruz kaldım.

  5. "ÇOK KISA SÜREDE NAMAZ KILDIM" Akşam namazının geçmesine çok az bir dakika kaldığı sırada Sandıklı Otogarında yolcu indirilmesi sebebi ile muavine iki dakika namazımı kılsam dediğimde 15-20 dakika sonra mola vereceğimizi söyledi. Ben de o zamana vaktin geçtiğini, bagajları indirene kadar benim hemen otobüsün durduğu yerde çimlerin üzerinde namazı kılabileceğimi söyledim. Çok kısa bir sürede namazımı kıldım otobüse geçerken yolcuların ve muavinin bağırmalarına maruz kaldım.

    "ÇOK KISA SÜREDE NAMAZ KILDIM" Akşam namazının geçmesine çok az bir dakika kaldığı sırada Sandıklı Otogarında yolcu indirilmesi sebebi ile muavine iki dakika namazımı kılsam dediğimde 15-20 dakika sonra mola vereceğimizi söyledi. Ben de o zamana vaktin geçtiğini, bagajları indirene kadar benim hemen otobüsün durduğu yerde çimlerin üzerinde namazı kılabileceğimi söyledim. Çok kısa bir sürede namazımı kıldım otobüse geçerken yolcuların ve muavinin bağırmalarına maruz kaldım.

  6. "BİR DE NAMAZ KILACAK" Bunun üzerine 'Tamam, hakkımda ne yapmanız gerekiyorsa yapabilirsiniz şu an' dedim. Buna rağmen muavin ve yolcu erkeklerden birisi bağırmaya devam etti, böyle yaparak dinden nefret ettirdiğimizi, sesimi kesmem gerektiğini söyledi. Otobüstekiler de bana namazı kaza yapabileceğimi, kul hakkına girdiğimi, 'bir de namaz kılacak' gibi ifadeler kullanmaya devam etti.

    "BİR DE NAMAZ KILACAK" Bunun üzerine 'Tamam, hakkımda ne yapmanız gerekiyorsa yapabilirsiniz şu an' dedim. Buna rağmen muavin ve yolcu erkeklerden birisi bağırmaya devam etti, böyle yaparak dinden nefret ettirdiğimizi, sesimi kesmem gerektiğini söyledi. Otobüstekiler de bana namazı kaza yapabileceğimi, kul hakkına girdiğimi, 'bir de namaz kılacak' gibi ifadeler kullanmaya devam etti.

  7. YOLCULAR HAKARET ÜSTÜNE HAKARET ETTİ Karabaş, paylaşımının devamında öğretmen olduğunu söyleyen bir kadının kendisine hakaret ettiğini şu sözlerle anlattı:

    YOLCULAR HAKARET ÜSTÜNE HAKARET ETTİ Karabaş, paylaşımının devamında öğretmen olduğunu söyleyen bir kadının kendisine hakaret ettiğini şu sözlerle anlattı:

  8. "Ben de bu söylemlere karşı sessiz kalmadım, önümde oturan kadın yolcu ayağa kalkıp bana 'Kaç yaşındasın sen, 18 yaşında bile değilsin burada konuşuyorsun, kes sesini, geri zekalı, beyinsiz, aptal, şimdi döveceğim, ben öğretmenim bir sürü öğrenci yetiştirdim bunun gibi terbiyesiz görmedim. Şimdi elimde kalacaksın' şeklinde ifadelerde bulundu. Ben de sürekli olarak hakaret etmemesi gerektiğini, kendisi susmadıkça ben de susmayacağımı belirttim. Bir diğer erkek yolcu da aynı şekilde 'Bunlar dini kullanıyor. Birileri bunun gibileri tutuyor, çalıyorlar, hırsız bu' dedi."

    "Ben de bu söylemlere karşı sessiz kalmadım, önümde oturan kadın yolcu ayağa kalkıp bana 'Kaç yaşındasın sen, 18 yaşında bile değilsin burada konuşuyorsun, kes sesini, geri zekalı, beyinsiz, aptal, şimdi döveceğim, ben öğretmenim bir sürü öğrenci yetiştirdim bunun gibi terbiyesiz görmedim. Şimdi elimde kalacaksın' şeklinde ifadelerde bulundu. Ben de sürekli olarak hakaret etmemesi gerektiğini, kendisi susmadıkça ben de susmayacağımı belirttim. Bir diğer erkek yolcu da aynı şekilde 'Bunlar dini kullanıyor. Birileri bunun gibileri tutuyor, çalıyorlar, hırsız bu' dedi."

  9. "KES SESİNİ" "Muavin 'kes sesini' diye bağırdı" Otobüs firmasında görevli olan muavinin yaşananlar üzerine kendisine tepki gösterdiğini söyleyen genç kadın şöyle devam etti:

    "KES SESİNİ" "Muavin 'kes sesini' diye bağırdı" Otobüs firmasında görevli olan muavinin yaşananlar üzerine kendisine tepki gösterdiğini söyleyen genç kadın şöyle devam etti:

  10. "Muavinse hakaret eden, saygısızca konuşan karşı taraftakiler olmasına rağmen sürekli olarak sesini kes diye bağırarak karşı tarafa bir kelime dahi etmedi. Burada otobüs yolculuğu sırasında benim namaz kılmak için çok az da olsa aracı bekletmiş olmam tartışılabilir bir konu olabilir evet. Farklı düşünceler olabilir bunu kabul ederim. Ancak otobüsteki yolcular ve muavin tarafından hakarete maruz kalmama rağmen benim susturulmaya çalışılmam ve muavinin bu hakaretleri destekler vaziyette haklısınız gibi ifadeler kullanmasını kabul etmiyorum."

    "Muavinse hakaret eden, saygısızca konuşan karşı taraftakiler olmasına rağmen sürekli olarak sesini kes diye bağırarak karşı tarafa bir kelime dahi etmedi. Burada otobüs yolculuğu sırasında benim namaz kılmak için çok az da olsa aracı bekletmiş olmam tartışılabilir bir konu olabilir evet. Farklı düşünceler olabilir bunu kabul ederim. Ancak otobüsteki yolcular ve muavin tarafından hakarete maruz kalmama rağmen benim susturulmaya çalışılmam ve muavinin bu hakaretleri destekler vaziyette haklısınız gibi ifadeler kullanmasını kabul etmiyorum."

  11. Otobüs firması özür diledi <br> Karabaş, sosyal medyada gündem olan paylaşımının ardından yetkililerinin kendisine ulaşarak özür dilediklerini ve muavin hakkında şirket içi yaptırımda bulunacaklarını belirttiklerini ifade etti.

    Otobüs firması özür diledi
    Karabaş, sosyal medyada gündem olan paylaşımının ardından yetkililerinin kendisine ulaşarak özür dilediklerini ve muavin hakkında şirket içi yaptırımda bulunacaklarını belirttiklerini ifade etti.