Ayakta Uyumak İçin Kabin
Bir şirket ayakta uyumaya imkan sağlayan uyku kabinleri üretti.
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Ayakta uyumak terimi Japonya'da gerçeğe dönüştü. Japon bir şirket Ayakta uyamaya imkan veren bir sistem geliştirildi.
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Başkent Tokyo'da bir kafeye yerleştirilen dikey uyku kabinlerinde vucüdun dört noktasına destek sağlanıyor. Bu destek sayesinde kullancılar ayakta uyuyabiliyor.
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"Zürafa uykusu" adı verilen bu konsepte kullanıcılar destek bölgelerini değiştirerek uyumak için en rahat pozisyonu belirleyebiliyor.
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Üretici firma yetkilileri uyku kabinlerinin kısa süreli dinlenmeler için şirketlere iyi bir alternatif sunduğuna dikkat çekiyor.
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Ayakta uyumaya imkan sağlayan uyku kabinleri şimdiden yoğun ilgi görüyor
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Uyku kabinlerinin kullanmak için tek bir şart var. Boyun 2 metreden, kilonunsa 100'den az olması gerekiyor.
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