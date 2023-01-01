Türkiye'nin En Yaşanabilir Şehri Bakın Neresi Çıktı!

ABD merkezli ekonomi dergisi Forbes, Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri listesini yayınladı. Yaşanabilir kentler araştırmasında şehirleri yaşanabilirlik, yenilikçilik, hizmetlere erişilebilirlik, üretim potansiyeli, ticaret becerisi verilerine göre sıralayan derginin elde ettiği sonuç ise ortaya şaşırtıcı bir sonuç çıkardı.