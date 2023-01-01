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Türkiye'nin En Yaşanabilir Şehri Bakın Neresi Çıktı!

Ünlü ekonomi dergisi açıkladı

  1. ABD merkezli ekonomi dergisi Forbes, Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri listesini yayınladı. Yaşanabilir kentler araştırmasında şehirleri yaşanabilirlik, yenilikçilik, hizmetlere erişilebilirlik, üretim potansiyeli, ticaret becerisi verilerine göre sıralayan derginin elde ettiği sonuç ise ortaya şaşırtıcı bir sonuç çıkardı.

    ABD merkezli ekonomi dergisi Forbes, Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri listesini yayınladı. Yaşanabilir kentler araştırmasında şehirleri yaşanabilirlik, yenilikçilik, hizmetlere erişilebilirlik, üretim potansiyeli, ticaret becerisi verilerine göre sıralayan derginin elde ettiği sonuç ise ortaya şaşırtıcı bir sonuç çıkardı.

  2. Finans, endüstri, yatırım ve pazarlama ağırlıklı konuların yanı sıra teknoloji, iletişim, bilim, siyaset ve hukuk konularında içerikleriyle adından söz ettiren dünyaca ünlü ekonomi dergisi olan Forbes, geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri listesini okuyucularla paylaştı.

    Finans, endüstri, yatırım ve pazarlama ağırlıklı konuların yanı sıra teknoloji, iletişim, bilim, siyaset ve hukuk konularında içerikleriyle adından söz ettiren dünyaca ünlü ekonomi dergisi olan Forbes, geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri listesini okuyucularla paylaştı.

  3. Birçok unsurun göz önüne alındığı listede zirvede yer alan şehir ise herkesi şaşırttı. İşte Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri...

    Birçok unsurun göz önüne alındığı listede zirvede yer alan şehir ise herkesi şaşırttı. İşte Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri...

  4. 10- TRABZON Genel endeks puanı: 53,38

    10- TRABZON Genel endeks puanı: 53,38

  5. 9- ESKİŞEHİR Genel endeks puanı: 56,84

    9- ESKİŞEHİR Genel endeks puanı: 56,84

  6. 8- BURSA Genel endeks puanı: 57,13

    8- BURSA Genel endeks puanı: 57,13

  7. 7- YALOVA Genel endeks puanı: 58,07

    7- YALOVA Genel endeks puanı: 58,07

  8. 6- ANTALYA Genel endeks puanı: 59,1

    6- ANTALYA Genel endeks puanı: 59,1

  9. 5- KOCAELİ Genel endeks puanı: 59,98

    5- KOCAELİ Genel endeks puanı: 59,98

  10. 4- TEKİRDAĞ Genel endeks puanı: 61,46

    4- TEKİRDAĞ Genel endeks puanı: 61,46

  11. 3- İZMİR Genel endeks puanı: 62,39

    3- İZMİR Genel endeks puanı: 62,39

  12. 2- ANKARA Genel endeks puanı: 66,13

    2- ANKARA Genel endeks puanı: 66,13

  13. 1- İSTANBUL Genel endeks puanı: 68,9

    1- İSTANBUL Genel endeks puanı: 68,9