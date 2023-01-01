İphone 15 Hangi Renkler İle Çıkış Yapacak?

Apple, iPhone Pro modelleri için genellikle daha soğuk tonlu renkler tercih ediyor. İlk kez paslanmaz çelik çerçeve yerine titanyum bir kasaya sahip olması beklenen iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'in renk seçenekleri ise şöyle; Koyu mavi Gümüş-Gri Uzay Siyahı Titanyum