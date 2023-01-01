İphone 15 Hangi Renkler İle Çıkış Yapacak?
Apple, önümüzdeki ay düzenlenmesi beklenen lansmanla birlikte iPhone 15 serisini tanıtacak. Merakla beklenen iPhone 15'in hangi renk seçeneklerine sahip olacağı belli oldu.
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Apple, Eylül ayında düzenlenmesi beklenen özel bir etkinlikle iPhone 15 serisini yeni renk seçenekleriyle tanıtacak.
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IPHONE 15 RENKLERİ Macrumors'un aktardığına göre, iPhone 15 serisinin yeni renk seçenekleri belli oldu. İşte iPhone 15'lerin renk seçenekleri; Gece Yarısı/Siyah Yıldız Işığı/Beyaz Turuncu/Mercan Pembesi Mavi Sarı
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RENKLİ USB-C KABLOLAR Öte yandan şirket yeni cihazlarla birlikte USB-C girişlerini desteklemeye başlayacak. Apple'ın bu değişimi fark ettirmek için her cihaz rengine uyumlu renkli şarj kabloları eklemesi bekleniyor.
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Apple, iPhone Pro modelleri için genellikle daha soğuk tonlu renkler tercih ediyor. İlk kez paslanmaz çelik çerçeve yerine titanyum bir kasaya sahip olması beklenen iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'in renk seçenekleri ise şöyle; Koyu mavi Gümüş-Gri Uzay Siyahı Titanyum
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LANSMAN TARİHİ Apple'ın 12 Eylül Salı günü düzenlenen bir etkinlikte yeni iPhone 15 serisini tanıtması bekleniyor. Öte yandan henüz tarihle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.