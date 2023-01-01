İlaçları Çöpe Attıracak Tavsiye
Sofranızdan eksik etmeyin doktoru unutun
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Canan Karatay'dan ilaçları çöpe attıracak tavsiye: Sofranızdan eksik etmeyin doktoru unutun. Kahvaltı sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan ezine peynirinin binbir faydası ortaya çıktı. Prof. Dr. Canan Karatay bu peynirin insan için mucizevi faydalarına dikkat çekti.
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Her sofranın başucunda hemen hemen süt ürünü yer alır. Bu süt ürünlerinin başında ise ezine peyniri yer alır. Hafif krema ve pişmiş süt aromasına benzeyen ezine peyniri insan sağlığı için ciddi derecede faydaları vardır. Kalp ve damar hastalıkları konusunda ciddi önerileri ve tavsiyeleri bulunan Prof. Dr. Canan Karatay ezine peyniri için de kritik tavsiyelerde bulundu. İSTEDİĞİNİZ KADAR YİYEBİLİRSİNİZ! Prof. Dr. Karatay faydasını saymakla bitiremediği peynir için şu ifadeleri kullandı:
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Ezine peyniri yapımında kullanılan süt öncelikle 67 derece sıcaklıkta kaynatılmaktadır. Ardından peynir elde etmek için şirden mayası kullanılır. Peynirlerin olgunlaşması ve kendine özgü tadını alması için tenekeler soğuk hava depolarında yaklaşık olarak 8 ay kadar bekletilmektedir. Ardından bu şekilde satışa sunulmaktadır.
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EZİNE PEYNİRİNİN FAYDALARI NELER? Ezine peyniri, özellikle Türkiye'nin Trakya bölgesinde üretilen, inek, koyun veya keçi sütünden elde edilen bir tür beyaz peynirdir. Ezine peyniri, yoğun aroması ve benzersiz tadıyla öne çıkar. İşte ezine peynirinin bazı potansiyel faydaları: Protein Kaynağı: Ezine peyniri, iyi bir protein kaynağıdır. Protein, vücutta doku onarımı, kas gelişimi ve genel sağlık için önemlidir. Kalsiyum İçeriği: Peynirler genellikle kalsiyum bakımından zengin kaynaklardır. Kalsiyum, kemik ve diş sağlığı için kritik bir mineraldir. Diğer Mineral ve Vitaminler: Ezine peyniri, fosfor, magnezyum, selenyum ve B12 vitamini gibi önemli besin maddeleri içerir. Bu maddeler vücudun çeşitli işlevleri için gereklidir. Probiyotikler: Fermente peynirler, sindirim sistemine fayda sağlayan probiyotik bakteriler içerebilir. Bu bakteriler sindirim sağlığını destekleyebilir.
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Enerji Kaynağı: Peynir, yağ içeriği nedeniyle enerji sağlar. Ancak aşırı tüketimden kaçınılmalıdır çünkü yüksek yağ içeriği kalori alımını artırabilir. Lezzet ve Zevk: Ezine peyniri, benzersiz aroması ve yoğun tadıyla birçok insan için lezzetli bir tercih olabilir. Yemeklere ve atıştırmalıklara zengin bir lezzet katar. Tatmin Edici Besin: Protein ve yağ içeriği sayesinde, ezine peyniri tokluk hissi sağlayabilir. Bu da aşırı yeme eğilimini azaltabilir.
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Metabolizma İyileştirme: İyi kalitede peynirler, metabolizmanın düzenlenmesine yardımcı olabilir. Metabolizma, vücudun enerji üretimi ve kullanımını kontrol eden süreçlerin toplamıdır. Ancak unutulmaması gereken noktalar da vardır: Tuz İçeriği: Bazı peynirler yüksek tuz içerebilir. Aşırı tuz tüketimi, hipertansiyon gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. Kalori ve Yağ: Peynir, doymuş yağ içerebilir ve yüksek kalori içerebilir. Özellikle kilo kontrolü hedefi olanlar tüketimini dikkatli yapmalıdır. Laktöz Duyarlılığı: Ezine peyniri süt ürünü olduğu için laktöz intoleransı olan kişiler için sindirimi zor olabilir. NOT: Herkesin beslenme ihtiyaçları farklıdır. Eğer ezine peynirini beslenme planınıza dahil etmeyi düşünüyorsanız, kişisel sağlık durumunuzu göz önünde bulundurmalı ve dengeli bir tüketim hedeflemelisiniz. Herhangi bir sağlık sorununuz varsa, beslenme uzmanınıza danışmanız önerilir.