Yeni Varyant Hangi Ülkelerde Görüldü, Aşılar Etkisiz Mi, Ölümcül Mü?

YENİ VARYANTLAR İNSANLARI DAHA FAZLA MI HASTA EDİYOR? CDC?nin internet sitesindekiverilere göre, Covid-19 için ABD acil servis ziyaretleri ve hastaneye yatışlar, Temmuz başından bu yana artıyor. Ancak şu ana kadar doktorlar, Eris varyantı yayılırken son haftalarda görülen hastaların, pandeminin önceki dalgaları sırasında tedavi ettikleri hastalar kadar ağır olmadığını bildiriyor. Ancak Topol, BA.2.86'nın daha geniş bir alana yayılmasının savunmasız nüfuslarda daha fazla hastalığa ve ölüme neden olabileceğini söyledi. Bir CDC sözcüsü, "Mevcut kanıtlara dayanarak, BA.2.86'nın şu anda dolaşımda olan diğer soylarda görülenlerin ötesinde halkın sağlığı için ne gibi riskler oluşturabileceğini henüz bilmiyoruz." dedi.