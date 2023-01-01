İdo'dan Müjde!
Dilan Çıtak mutlu habere bakın ne dedi...
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İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna ile evliliğinden dünyaya gelen İdo Tatlıses ve Yasemin Şevkatli çiftinden müjdeli bir haber geldi. Gelinin 3 aylık hamile olduğunu açıklayan heyecanlı dede İbrahim Tatlıses'in ardından Şefkatli de hamile olduğunu son paylaşımıyla duyurdu.
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Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in kendisi gibi müzikle yakından ilgilenen oğlu İdo Tatlıses, 2021 yılında Yasemin Şevkatli ile görkemli bir düğün töreniyle nikah masasına oturmuştu.
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Mutlu evlilikleriyle sık sık gündeme gelen ünlü çiftten müjdeli bir haber geldi.
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Daha önce hamilelik iddialarını yalanlayan Şevkatli'nin bebek beklediği öğrenildi.
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2.5 aylık hamile olan Şevkatli ve Tatlıses'in bebeklerinin cinsiyeti ise henüz belli değil.
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Yedi çocuğundan dokuz torun sahibi olan İbrahim Tatlıses'in 10'uncu torunu için büyük bir heyecan içinde olduğu öğrenilirken bir müjdeli haber daha aileye sevinç yaşattı.
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Konu hakkında uzun bir süre sessizliğini koruyan Yasemin Şevkatli, son paylaşımıyla mutluluğunu sevenleriyle paylaştı.
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Eşi İdo Tatlıses ile çekildiği kareleri Instagram hesabından paylaşan Şevkatli, "Ailemiz büyüyor diyelim mi o zaman? Sonunda güzel haberi biz de verelim ikizler geliyor" ifadelerini kullandı.
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Bir süredir kardeşiyle küs olduğu iddia edilen Dilan Çıtak ise paylaşıma "İkizler geliyor. Levent peki biz?" diyerek eşine pas attı.
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Dilan Çıtak'ın eşi Levent Dörter, eşinin yorumuna "Hazırım ben" diyerek karşılık verdi.
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İBRAHİM TATLISES İKİZ BEBEK MÜJDESİ VERMİŞTİ! Önceki gün Beyaz Tv'de yayınlanan "Beyaz Magazin" programına açıklamalarda bulunan İbrahim Tatlıses, ikiz torun sahibi olacağını söyledi.
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Derya Tuna ve kendisinin de çok sevindiğini söyleyen Tatlıses, "Yasemin, ikiz bebek bekliyor, bebeklerden biri kendisini saklamış ve iki gün önce kendisini gösterdi. Yasemin, 2,5 aylık hamile, cinsiyetleri henüz belli değil. Derya Tuna haberi öğrendiğinde gözyaşlarına boğuldu, çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.
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Haberi İbrahim Tatlıses duyurunca İdo Tatlıses, babasına sitem ederek "Babamın ağzında bakla ıslanmıyor" dedi.