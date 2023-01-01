İdo'dan Müjde!

Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 4'üncü toplantısı sona erdi
Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 4'üncü toplantısı sona erdi
Oyuncu Ünal Silver vefat etti
Oyuncu Ünal Silver vefat etti
Astsubay Kıdemli Çavuş Çalgay, Pençe-Kilit operasyonunda şehit oldu
Astsubay Kıdemli Çavuş Çalgay, Pençe-Kilit operasyonunda şehit oldu
'Parti farkı gözetmeksizin, kim ki, kentsel dönüşüm yapmak istiyorsa, başımın üstünde yeri var'
'Parti farkı gözetmeksizin, kim ki, kentsel dönüşüm yapmak istiyorsa, başımın üstünde yeri var'
Aile Bakanlığından 'koruma altındaki çocuğun ölümü'ne ilişkin açıklama
Aile Bakanlığından 'koruma altındaki çocuğun ölümü'ne ilişkin açıklama
İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 30'un altına düştü
İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 30'un altına düştü
Altının kilogramı 1 milyon 630 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 1 milyon 630 bin liraya yükseldi
Öğretmen çiftin öldüğü kazada Valinin oğluna hapis cezası
Öğretmen çiftin öldüğü kazada Valinin oğluna hapis cezası
4 kişilik aile için açlık sınırı 12 bin 198 lira oldu
4 kişilik aile için açlık sınırı 12 bin 198 lira oldu
24 bin TL'ye şoför bulunamadı, günlük 800 TL ödeme usulüne geçildi
24 bin TL'ye şoför bulunamadı, günlük 800 TL ödeme usulüne geçildi
EKK toplantısı sonrası açıklama: Fiyat istikrarını sağlamak en önemli öncelik
EKK toplantısı sonrası açıklama: Fiyat istikrarını sağlamak en önemli öncelik
Borsa tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı
Borsa tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı
BDDK'nın kararı ilk konut alacakların önünü açacak
BDDK'nın kararı ilk konut alacakların önünü açacak
THY'den pilotlarına kokpitte ibadet izni
THY'den pilotlarına kokpitte ibadet izni
'Konuşan haritalar' belirledi: İşte il potansiyeli yüksek 67 ilçe
'Konuşan haritalar' belirledi: İşte il potansiyeli yüksek 67 ilçe
Ek MTV'nin ödeme süresi uzatıldı
Ek MTV'nin ödeme süresi uzatıldı
Konya'da korkutan deprem: Bakan Yerlikaya'dan açıklama geldi
Konya'da korkutan deprem: Bakan Yerlikaya'dan açıklama geldi
OVP'ye tasarruf damga vuracak: Kamu daha çok tasarruf yapacak
OVP'ye tasarruf damga vuracak: Kamu daha çok tasarruf yapacak
ASO Başkanı Ardıç: Sorunumuz işçisizlik
ASO Başkanı Ardıç: Sorunumuz işçisizlik
İstanbul'dan Ankara'ya 225 kilometrelik ikinci otoyol geliyor
İstanbul'dan Ankara'ya 225 kilometrelik ikinci otoyol geliyor
Asker eşini üstlerine şikayet etti, Yargıtay boşanma sebebi saydı
Asker eşini üstlerine şikayet etti, Yargıtay boşanma sebebi saydı
Okul kıyafetlerine yüzde 60 zam
Okul kıyafetlerine yüzde 60 zam
Sağlık Bakanı Koca'dan e-Reçetem'e 5 dilin eklenmesine dair açıklama
Sağlık Bakanı Koca'dan e-Reçetem'e 5 dilin eklenmesine dair açıklama
Üniversite kayıtlarının yüzde 53,7'si e-Devlet üzerinden yapıldı
Üniversite kayıtlarının yüzde 53,7'si e-Devlet üzerinden yapıldı
'Ehliyetsiz sürücüye ceza kesen polisler açığa alındı' iddiası yalanlandı
'Ehliyetsiz sürücüye ceza kesen polisler açığa alındı' iddiası yalanlandı
Bakanlıktan inşaatta ölü bulunan kız çocuğu hakkında açıklama
Bakanlıktan inşaatta ölü bulunan kız çocuğu hakkında açıklama
Bakan Tekin: Telefonla sınıflara girilmemesi konusunda önlem alacağız
Bakan Tekin: Telefonla sınıflara girilmemesi konusunda önlem alacağız
IMF'den Türkiye açıklaması: Mali destek talebi gelmedi
IMF'den Türkiye açıklaması: Mali destek talebi gelmedi
Merkez Bankası'ndan bankalara KKM uygulama talimatı
Merkez Bankası'ndan bankalara KKM uygulama talimatı
Bakan Şimşek: 2024'te dezenflasyon ve ekonomide yapısal dönüşüm hız kazanacak
Bakan Şimşek: 2024'te dezenflasyon ve ekonomide yapısal dönüşüm hız kazanacak

İdo'dan Müjde!

Dilan Çıtak mutlu habere bakın ne dedi...

  1. İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna ile evliliğinden dünyaya gelen İdo Tatlıses ve Yasemin Şevkatli çiftinden müjdeli bir haber geldi. Gelinin 3 aylık hamile olduğunu açıklayan heyecanlı dede İbrahim Tatlıses'in ardından Şefkatli de hamile olduğunu son paylaşımıyla duyurdu.

    İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna ile evliliğinden dünyaya gelen İdo Tatlıses ve Yasemin Şevkatli çiftinden müjdeli bir haber geldi. Gelinin 3 aylık hamile olduğunu açıklayan heyecanlı dede İbrahim Tatlıses'in ardından Şefkatli de hamile olduğunu son paylaşımıyla duyurdu.

  2. Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in kendisi gibi müzikle yakından ilgilenen oğlu İdo Tatlıses, 2021 yılında Yasemin Şevkatli ile görkemli bir düğün töreniyle nikah masasına oturmuştu.

    Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in kendisi gibi müzikle yakından ilgilenen oğlu İdo Tatlıses, 2021 yılında Yasemin Şevkatli ile görkemli bir düğün töreniyle nikah masasına oturmuştu.

  3. Mutlu evlilikleriyle sık sık gündeme gelen ünlü çiftten müjdeli bir haber geldi.

    Mutlu evlilikleriyle sık sık gündeme gelen ünlü çiftten müjdeli bir haber geldi.

  4. Daha önce hamilelik iddialarını yalanlayan Şevkatli'nin bebek beklediği öğrenildi.

    Daha önce hamilelik iddialarını yalanlayan Şevkatli'nin bebek beklediği öğrenildi.

  5. 2.5 aylık hamile olan Şevkatli ve Tatlıses'in bebeklerinin cinsiyeti ise henüz belli değil.

    2.5 aylık hamile olan Şevkatli ve Tatlıses'in bebeklerinin cinsiyeti ise henüz belli değil.

  6. Yedi çocuğundan dokuz torun sahibi olan İbrahim Tatlıses'in 10'uncu torunu için büyük bir heyecan içinde olduğu öğrenilirken bir müjdeli haber daha aileye sevinç yaşattı.

    Yedi çocuğundan dokuz torun sahibi olan İbrahim Tatlıses'in 10'uncu torunu için büyük bir heyecan içinde olduğu öğrenilirken bir müjdeli haber daha aileye sevinç yaşattı.

  7. Konu hakkında uzun bir süre sessizliğini koruyan Yasemin Şevkatli, son paylaşımıyla mutluluğunu sevenleriyle paylaştı.

    Konu hakkında uzun bir süre sessizliğini koruyan Yasemin Şevkatli, son paylaşımıyla mutluluğunu sevenleriyle paylaştı.

  8. Eşi İdo Tatlıses ile çekildiği kareleri Instagram hesabından paylaşan Şevkatli, "Ailemiz büyüyor diyelim mi o zaman? Sonunda güzel haberi biz de verelim ikizler geliyor" ifadelerini kullandı.

    Eşi İdo Tatlıses ile çekildiği kareleri Instagram hesabından paylaşan Şevkatli, "Ailemiz büyüyor diyelim mi o zaman? Sonunda güzel haberi biz de verelim ikizler geliyor" ifadelerini kullandı.

  9. Bir süredir kardeşiyle küs olduğu iddia edilen Dilan Çıtak ise paylaşıma "İkizler geliyor. Levent peki biz?" diyerek eşine pas attı.

    Bir süredir kardeşiyle küs olduğu iddia edilen Dilan Çıtak ise paylaşıma "İkizler geliyor. Levent peki biz?" diyerek eşine pas attı.

  10. Dilan Çıtak'ın eşi Levent Dörter, eşinin yorumuna "Hazırım ben" diyerek karşılık verdi.

    Dilan Çıtak'ın eşi Levent Dörter, eşinin yorumuna "Hazırım ben" diyerek karşılık verdi.

  11. İBRAHİM TATLISES İKİZ BEBEK MÜJDESİ VERMİŞTİ! Önceki gün Beyaz Tv'de yayınlanan "Beyaz Magazin" programına açıklamalarda bulunan İbrahim Tatlıses, ikiz torun sahibi olacağını söyledi.

    İBRAHİM TATLISES İKİZ BEBEK MÜJDESİ VERMİŞTİ! Önceki gün Beyaz Tv'de yayınlanan "Beyaz Magazin" programına açıklamalarda bulunan İbrahim Tatlıses, ikiz torun sahibi olacağını söyledi.

  12. Derya Tuna ve kendisinin de çok sevindiğini söyleyen Tatlıses, "Yasemin, ikiz bebek bekliyor, bebeklerden biri kendisini saklamış ve iki gün önce kendisini gösterdi. Yasemin, 2,5 aylık hamile, cinsiyetleri henüz belli değil. Derya Tuna haberi öğrendiğinde gözyaşlarına boğuldu, çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

    Derya Tuna ve kendisinin de çok sevindiğini söyleyen Tatlıses, "Yasemin, ikiz bebek bekliyor, bebeklerden biri kendisini saklamış ve iki gün önce kendisini gösterdi. Yasemin, 2,5 aylık hamile, cinsiyetleri henüz belli değil. Derya Tuna haberi öğrendiğinde gözyaşlarına boğuldu, çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

  13. Haberi İbrahim Tatlıses duyurunca İdo Tatlıses, babasına sitem ederek "Babamın ağzında bakla ıslanmıyor" dedi.

    Haberi İbrahim Tatlıses duyurunca İdo Tatlıses, babasına sitem ederek "Babamın ağzında bakla ıslanmıyor" dedi.