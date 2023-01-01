Gözlük Kullanıyorsanız Dikkat!
Gözlük camı temizliğinin en pratik 3 yöntemi!
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Gözlük camı temizliği, havaların ısınmasıyla birlikte artabiliyor. Çünkü sıcak havalarda gözlükler nemlenebiliyor. Bu nedenle iki günde bir temizlenmesi de gerekebiliyor.
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Bazı yöntemler sayesinde, oysa gözlük camı temizliği bu kadar kolaymış bile denilebiliyor. Ancak bazı noktalara dikkat edilmesi de gerekebiliyor.
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Gözlük camı temizliği doğru bir şekilde gerçekleşmezse, puslu bir görüntü oluşturabilir. Bu nedenle hem pratik hem de doğru yöntemlerle gözlük camı temizliğinin yapılması gerekir.
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GÖZLÜK CAMI TEMİZLİĞİNİN PRATİK 3 YÖNTEMİ
Gözlük camı temizliğinin pek çok farklı yöntemi bulunuyor. Ancak bazı yöntemler uğraştırıcı olabilir. Ayrıca doğru temizlememe ihtimali de bulunuyor. Bu noktada tercih edilebilecek en pratik 3 yöntem, oysa temizlemek bu kadar kolaymış bile dedirtebilir.
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Gözlük camı temizliği esnasında tercih edilebilecek pek çok farklı yöntem bulunuyor. Ancak bazı pratik yöntemler sayesinde, gözük camı için oysa temizlemek bu kadar kolaymış bile denilebilir.
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Gözlük camının temizlenmesi esnasında tercih edilebilecek 3 pratik yöntem bulunuyor. Söz konusu yöntemler sayesinde, kısa süre içerisinde doğru bir şekilde gözlük camı temizlenebiliyor.
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Gözlük camı temizliği için tercih edilebilecek 3 yöntem aşağıda yer alıyor.
Gözlük camının temizlenmesi için bebek şampuanı ve su yöntemi, ılık su ve sabun yöntemi, sirkeli su yöntemi tercih edilebilir. Ayrıca söz konusu yöntemler aşağıda yer alıyor.
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Bebek Şampuanı ve Su Yöntemi:
Az miktarda bebek şampuanı yardımı ile elde edilen su, gözlük camının temizlenmesi konusunda faydalı olabiliyor. Ayrıca gözlükte oluşabilen derin olmayan çiziklerin temizlenmesi konusunda da yardımcı olabiliyor.
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Ilık Su ve Sabun Yöntemi:
Ilık su ile sabun ellere dökülerek köpürtülür. Sonra kirli olan gözlük camının temizlenmesi için kullanılır. Bu sayede derin olmayan çiziklerin de adeta kaybolması sağlanabilir.
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Sirkeli Su Yöntemi:
Az miktarda sirke yardımı ile elde edilebilen sirkeli su, gözlük camı temizliği konusunda yararlı olabiliyor. Ayrıca sadece gözlükteki kirlerinin değil, derin olmayan çiziklerin de adeta ortadan kalkmasına yardımcı olabiliyor.
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Not: Kirlenen gözlükler temizlenirken, üretici tavsiyelerinin de dikkate alınması tavsiye edilir. Bu sayede gözlük camına zarar verecek bir malzemenin kullanılması önlenebilir. Nitekim söz konusu yöntemler gözlüğün yapısına zarar verebilecek nitelikteyse, kullanılması tavsiye edilmez.