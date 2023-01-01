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Vergisiz Telefon Ne Zaman Alınabilecek?

Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon satışında son durum

  1. Vergisiz cep telefonu satışında araştırmalar hız kazandı. Sene başından bu yana gündemde olan konunun yakın zaman içinde netleşmesi bekleniyor. Öte yandan uygulamanın ayrıntıları da belli oluyor. İşte, öğrencilere vergisiz cep telefonu satışında son gelişmeler...

    Vergisiz cep telefonu satışında araştırmalar hız kazandı. Sene başından bu yana gündemde olan konunun yakın zaman içinde netleşmesi bekleniyor. Öte yandan uygulamanın ayrıntıları da belli oluyor. İşte, öğrencilere vergisiz cep telefonu satışında son gelişmeler...

  2. BAKAN ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kabine Toplantısı sonrasında basın mensuplarının konuya ilişkin sorularını yanıtladı. Yükseköğrenimdeki gençlere bir defaya mahsus cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlanmasına ilişkin bir çalışma olup olmadığının sorulması üzerine Şimşek, bu konuda bir çalışma olduğunu ancak detay paylaşamayacağını söyledi. Şimşek, konunun TBMM'nin yeni yasama yılına başlamasıyla gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin soruya da "Yasal düzenleme gerektiren konularda tabii ki Meclis'in açılması gerekir. İdari karar gerektirenler, idari kararla yapılır. Ne zamanlama ne içerik konusunda kesinleşmemiş konularda değerlendirme yapmayacağım." yanıtını verdi. Bakan Şimşek, çalışmanın tamamlanmadığı konularda değerlendirme yapmasının doğru olmayacağını vurguladı.

    BAKAN ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kabine Toplantısı sonrasında basın mensuplarının konuya ilişkin sorularını yanıtladı. Yükseköğrenimdeki gençlere bir defaya mahsus cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlanmasına ilişkin bir çalışma olup olmadığının sorulması üzerine Şimşek, bu konuda bir çalışma olduğunu ancak detay paylaşamayacağını söyledi. Şimşek, konunun TBMM'nin yeni yasama yılına başlamasıyla gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin soruya da "Yasal düzenleme gerektiren konularda tabii ki Meclis'in açılması gerekir. İdari karar gerektirenler, idari kararla yapılır. Ne zamanlama ne içerik konusunda kesinleşmemiş konularda değerlendirme yapmayacağım." yanıtını verdi. Bakan Şimşek, çalışmanın tamamlanmadığı konularda değerlendirme yapmasının doğru olmayacağını vurguladı.

  3. VERGİSİZ TELEFON SATIŞINDAN KİMLER YARARLANACAK? Kampanyadan yüksekokul ve açık öğretimde okuyanlar dahil 7 milyon öğrenci yararlanacak.

    VERGİSİZ TELEFON SATIŞINDAN KİMLER YARARLANACAK? Kampanyadan yüksekokul ve açık öğretimde okuyanlar dahil 7 milyon öğrenci yararlanacak.

  4. HANGİ TELEFONLARDA UYGULANACAK? Vergisiz modeller Türkiye'de üretilen telefonları kapsayacak ve bir üst sınırı olacak. Türkiye'de üretilen modeller içinde Samsung ve General Mobile bulunuyor. Huawei ve Apple ise bu listede yer almıyor.

    HANGİ TELEFONLARDA UYGULANACAK? Vergisiz modeller Türkiye'de üretilen telefonları kapsayacak ve bir üst sınırı olacak. Türkiye'de üretilen modeller içinde Samsung ve General Mobile bulunuyor. Huawei ve Apple ise bu listede yer almıyor.

  5. VERGİSİZ TELEFON SATIŞI NE ZAMAN BAŞLAR? Yükseköğrenimdeki gençlere bir defaya mahsus cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlanmasına ilişkin bir çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

    VERGİSİZ TELEFON SATIŞI NE ZAMAN BAŞLAR? Yükseköğrenimdeki gençlere bir defaya mahsus cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlanmasına ilişkin bir çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.