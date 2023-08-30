30 Ağustos'ta Toplu Taşıma Ücretsiz Mi?
Bugün Metrobüs, metro, Marmaray ücretsiz mi olacak?
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30 Ağustos tarihinde toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmadığı araştırılıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda metro, metrobüs, vapur, tramvay ve marmarayın ücret tarifesi merak konusu oldu. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de karar yayımlandı. İşte, 30 Ağustos 2023 tarihinde toplu taşıma araçlarının son durumu...
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METROBÜS-METRO VE VAPURLAR ÜCRETSİZ Mİ? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda; İETT otobüsleri , Metro, Füniküler, Tramvay, Şehir Hatları Vapurları ve Toplu Ulaşımıma entegre Özel Deniz Motorlarında ulaşım ücretsiz olacak.
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KARAR RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yarın Marmaray, Başkentray, İzban, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro seferleri ücretsiz hizmet verecek. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yarın Marmaray, Başkentray, İzban, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro seferleri ücretsiz olacak.