Porsche, Tüm Zamanların En Güçlü Cayenne'ini Sundu
2023?ün başlarında piyasaya sürülen yeni Porsche Cayenne, yapılan güncellemelerle bir üst seviyeye çıkarılan modelini tanıttı.
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Porsche SUV model ailesinin en güçlü versiyonunu ortaya çıkardı. Daha önce olduğu gibi yine en güçlü Cayenne bir plug-in hibrit.
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Cayenne Turbo E-Hybrid özellikle elektrikli menzil ve performans noktasında önemli yetenekler kazanmış. 130 kW (176 hp) güce sahip elektrik motoru, 441 kW (599 hp) 4.0 litrelik çift turbolu V8 motoru tamamlıyor. İki ünite toplamda 739 hp güç ve 950 Nm tork sağlıyor.
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Bagaj bölümün altına yerleştirilen 25,9 kWh kapasiteli bataryalar şehir içinde 82 kilometreye kadar elektrikli menzil sağlıyor. Bataryalardaki artışa rağmen uygun duvar şarjı ve istasyonlarda şarj süresi 2 buçuk saatin altına iniyor.
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Yeni Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid modelleri, adaptif havalı süspansiyonla standart olarak geliyor. Porsche Dinamik Şasi Kontrolü (PDCC) ve arka aks yönlendirmesi isteğe bağlı olarak alınabilecek.
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2023?ün başında sunulan yeni modelle gelen kavisli ve tamamen dijital gösterge ekranı, yeni multimedya ekranı, ısıtmalı GT spor direksiyon, sürüş modu anahtarı, 18 yönlü ayarlanabilen deri spor koltuklar standart donanımda sunuluyor.