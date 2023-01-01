Öğretmenlerin İl İçi Ve İller Arası Yer Değiştirme Başvuru Sonuçları Açıklandı!
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Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in geçtiğimiz günlerde öğretmenlere ikinci bir yer değiştirme hakkı daha tanıyacaklarına dair müjdesinin ardından ikinci yer değiştirme takviminin ayrıntıları açıklanmıştı. Söz tayin başvurularının sonuçları da açıklandı.
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ATAMA TAKVİMİ Millî Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda kadrolu olarak görev yapan öğretmenler, ikinci bir il içi ve iller arası yer değişikliği başvurusunda bulundu. Başvurular 25-28 Ağustos tarihleri arasında alındı, atamalar ise 29 Ağustos tarihinde gerçekleştirildi.
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Takvime göre ilişiği kesme işlemleri ise 31Ağustos 2023 itibarıyla başlayacak.
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ATAMALAR NASIL YAPILACAK? Atama işlemleri, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.