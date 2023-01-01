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Memur Ve Memur Emeklileri Zammı Ne Zaman Belli Olacak?

Hakem heyeti ne zaman karar verecek?

  1. Mali hakları görüşmek üzere 31 Ağustos'ta son kez toplanacak kurul, bu toplantıda, memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2024 ve 2025'te yapılacak zam oranını kararlaştıracak. Kurulun verdiği karar kesin olacak ve itiraz edilemeyecek. İşte, memur ve memur emeklisi zammında son durum...

    Mali hakları görüşmek üzere 31 Ağustos'ta son kez toplanacak kurul, bu toplantıda, memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2024 ve 2025'te yapılacak zam oranını kararlaştıracak. Kurulun verdiği karar kesin olacak ve itiraz edilemeyecek. İşte, memur ve memur emeklisi zammında son durum...

  2. MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK? Mali hakları görüşmek üzere 31 Ağustos'ta son kez toplanacak kurul, bu toplantıda memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2024 ve 2025'te yapılacak zam oranını kararlaştıracak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, "Memur ve memur emeklileri zammı süreci yarın (31 Ağustos) sonlanacak, takdir Hakem Heyetinindir." dedi.

    MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK? Mali hakları görüşmek üzere 31 Ağustos'ta son kez toplanacak kurul, bu toplantıda memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2024 ve 2025'te yapılacak zam oranını kararlaştıracak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, "Memur ve memur emeklileri zammı süreci yarın (31 Ağustos) sonlanacak, takdir Hakem Heyetinindir." dedi.

  3. HÜKÜMETİN TEKLİFİ NE? Kamu İşveren Heyeti, 14 Ağustos'taki ilk teklifinde 2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam teklif etmiş, 17 Ağustos'ta ise teklifini 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 şeklinde revize etmişti.

    HÜKÜMETİN TEKLİFİ NE? Kamu İşveren Heyeti, 14 Ağustos'taki ilk teklifinde 2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam teklif etmiş, 17 Ağustos'ta ise teklifini 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 şeklinde revize etmişti.