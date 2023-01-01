İşte Öğrencilere Vergisiz Telefonda Yeni Detaylar!
Hangi markalar olacak, kimler alacak?
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Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, üniversiteliler için ÖTV?siz ve KDV?siz cep telefonu alabileceği uygulamanın detaylarını açıkladı. Uraloğlu, alınan telefonu yalnızca öğrencinin kullanabileceğini ve 2 yıl boyunca takip edileceğini belirtirken markların Türkiye?de üretilen telefonlar olduğunu ve açıköğretimin de yararlanacağını dile getirdi.
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Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, vergisiz cep telefonundan yaklaşık 7 milyon öğrencinin faydalanacağını, en az 2 sene boyunca sahibinden başkasının kullanamayacağını ve takibinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılacağını söyledi.
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?ÖTV ve KDV?siz cep telefonundan üniversite öğrencilerinin tamamı gelirlerine bakılmaksızın, yüksek okul ve açıköğretimde okuyanlar dahil 7 milyon öğrenci yararlanacak. Aylık 10 GB bedava internetle birlikte başlayacak.
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Vergisiz telefon tüm model ve markaları kapsamayacak. Türkiye?de üretilen telefonları kapsayacak ve bunlar için de bir üst sınır olacak.
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Hangi markalar dahil?
Türkiye?de üretilenler içinde Samsung, General Motor var, Huawei, Apple yok.
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Vergi alınmaması telefonların fiyatlarını yarı yarıya ucuzlatacak. 10 GB bedava internet için 3 operatörden teklifleri aldık, kamuya maliyeti yıllık birkaç milyar TL olacak.
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Kişinin hattıyla telefonunun mutlaka belli süre uyumlu olması gerekecek yani en az 2 yıl başkası kullanamayacak, başkasına satılamayacak. Bunun takibini biz BTK aracılığıyla yapacağız.