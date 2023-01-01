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İşte Öğrencilere Vergisiz Telefonda Yeni Detaylar!

Hangi markalar olacak, kimler alacak?

  1. Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, üniversiteliler için ÖTV?siz ve KDV?siz cep telefonu alabileceği uygulamanın detaylarını açıkladı. Uraloğlu, alınan telefonu yalnızca öğrencinin kullanabileceğini ve 2 yıl boyunca takip edileceğini belirtirken markların Türkiye?de üretilen telefonlar olduğunu ve açıköğretimin de yararlanacağını dile getirdi.

    Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, üniversiteliler için ÖTV?siz ve KDV?siz cep telefonu alabileceği uygulamanın detaylarını açıkladı. Uraloğlu, alınan telefonu yalnızca öğrencinin kullanabileceğini ve 2 yıl boyunca takip edileceğini belirtirken markların Türkiye?de üretilen telefonlar olduğunu ve açıköğretimin de yararlanacağını dile getirdi.

  2. Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, vergisiz cep telefonundan yaklaşık 7 milyon öğrencinin faydalanacağını, en az 2 sene boyunca sahibinden başkasının kullanamayacağını ve takibinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılacağını söyledi.

    Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, vergisiz cep telefonundan yaklaşık 7 milyon öğrencinin faydalanacağını, en az 2 sene boyunca sahibinden başkasının kullanamayacağını ve takibinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılacağını söyledi.

  3. ?ÖTV ve KDV?siz cep telefonundan üniversite öğrencilerinin tamamı gelirlerine bakılmaksızın, yüksek okul ve açıköğretimde okuyanlar dahil 7 milyon öğrenci yararlanacak. Aylık 10 GB bedava internetle birlikte başlayacak.

    ?ÖTV ve KDV?siz cep telefonundan üniversite öğrencilerinin tamamı gelirlerine bakılmaksızın, yüksek okul ve açıköğretimde okuyanlar dahil 7 milyon öğrenci yararlanacak. Aylık 10 GB bedava internetle birlikte başlayacak.

  4. Vergisiz telefon tüm model ve markaları kapsamayacak. Türkiye?de üretilen telefonları kapsayacak ve bunlar için de bir üst sınır olacak.

    Vergisiz telefon tüm model ve markaları kapsamayacak. Türkiye?de üretilen telefonları kapsayacak ve bunlar için de bir üst sınır olacak.

  5. Hangi markalar dahil?<br> Türkiye?de üretilenler içinde Samsung, General Motor var, Huawei, Apple yok.

    Hangi markalar dahil?
    Türkiye?de üretilenler içinde Samsung, General Motor var, Huawei, Apple yok.

  6. Vergi alınmaması telefonların fiyatlarını yarı yarıya ucuzlatacak. 10 GB bedava internet için 3 operatörden teklifleri aldık, kamuya maliyeti yıllık birkaç milyar TL olacak.

    Vergi alınmaması telefonların fiyatlarını yarı yarıya ucuzlatacak. 10 GB bedava internet için 3 operatörden teklifleri aldık, kamuya maliyeti yıllık birkaç milyar TL olacak.

  7. Kişinin hattıyla telefonunun mutlaka belli süre uyumlu olması gerekecek yani en az 2 yıl başkası kullanamayacak, başkasına satılamayacak. Bunun takibini biz BTK aracılığıyla yapacağız.

    Kişinin hattıyla telefonunun mutlaka belli süre uyumlu olması gerekecek yani en az 2 yıl başkası kullanamayacak, başkasına satılamayacak. Bunun takibini biz BTK aracılığıyla yapacağız.