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Memurların 2024 Yılı Zamlı Maaşları Belli Oldu! İmam, Öğretmen, Polis, Hemşire...

Memurların 2024 yılı zamlı maaşları belli oldu! İmam, öğretmen, polis, hemşire...

  1. Memur ve memur emeklilerinin 2024 ve 2025 yılları için alacakları zam oranı kesinleşti. Toplu sözleşmeden doğan zamlar 2024 yılının ilk 6 ayı için yüzde 15, ikinci altı ayı içinse yüzde 10 oldu. Eğer 6 aylık dönemlerde enflasyon sözleşmedeki zam oranından fazla olursa memur ve memur emeklilerine enflasyon farkı da ödenecek. İşte sözleşmeye göre öğretmen, polis, hemşire, doktor, imamların 2024 yılında alacakları zamlı maaşlar...

    Memur ve memur emeklilerinin 2024 ve 2025 yılları için alacakları zam oranı kesinleşti. Toplu sözleşmeden doğan zamlar 2024 yılının ilk 6 ayı için yüzde 15, ikinci altı ayı içinse yüzde 10 oldu. Eğer 6 aylık dönemlerde enflasyon sözleşmedeki zam oranından fazla olursa memur ve memur emeklilerine enflasyon farkı da ödenecek. İşte sözleşmeye göre öğretmen, polis, hemşire, doktor, imamların 2024 yılında alacakları zamlı maaşlar...

  2. Bir aydır süren ve Yaklaşık 4 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisini doğrudan ilgilendiren 7. Toplu Sözleşme görüşmeleri Hakem Kurulu kararıyla sonuçlandı. Hükümetin teklifi Hakem Kurulu tarafından aynen kabul edildi. Memur ve memur emeklilerine 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılacak. Bu zammın yanında enflasyon farkları da maaş zammına eklenecek.

    Bir aydır süren ve Yaklaşık 4 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisini doğrudan ilgilendiren 7. Toplu Sözleşme görüşmeleri Hakem Kurulu kararıyla sonuçlandı. Hükümetin teklifi Hakem Kurulu tarafından aynen kabul edildi. Memur ve memur emeklilerine 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılacak. Bu zammın yanında enflasyon farkları da maaş zammına eklenecek.

  3. Kuruldaki 6 üye, hükümetin sunduğu teklifin olduğu gibi kabul edilmesi yönünde oy kullanırken 5 üye ret oyu verdi. KESK temsilcisi ise oylamaya katılmadı. Toplu sözleşme hükmünde bulunan karara itiraz hakkı bulunmuyor.

    Kuruldaki 6 üye, hükümetin sunduğu teklifin olduğu gibi kabul edilmesi yönünde oy kullanırken 5 üye ret oyu verdi. KESK temsilcisi ise oylamaya katılmadı. Toplu sözleşme hükmünde bulunan karara itiraz hakkı bulunmuyor.

  4. Toplu sözleşmede 2024 yılının ilk 6 ayı için memurlara yüzde 15 zam ve enflasyon farkı ödenecek. Enflasyon farkı katılmadan en düşük memurun maaşı 26 bin 379 liraya çıkacak.

    Toplu sözleşmede 2024 yılının ilk 6 ayı için memurlara yüzde 15 zam ve enflasyon farkı ödenecek. Enflasyon farkı katılmadan en düşük memurun maaşı 26 bin 379 liraya çıkacak.

  5. Peki Hakem Kurulu kararıyla kesinleşen yüzde 15 zam kararına göre 2024 yılı ocak ayında öğretmen, polis, doktor, imam, hemşire maaşları ne kadar olacak? Tek tek hesapladık... İşte görevdeki memurların Ocak 2024 zamlı maaşları...

    Peki Hakem Kurulu kararıyla kesinleşen yüzde 15 zam kararına göre 2024 yılı ocak ayında öğretmen, polis, doktor, imam, hemşire maaşları ne kadar olacak? Tek tek hesapladık... İşte görevdeki memurların Ocak 2024 zamlı maaşları...

  6. Öğretmen maaşı <p> 26 bin 654 lira olan 1-4 dereceli öğretmen maaşına Ocak 2024'te 3 bin 988 lira zam gelecek ve maaşları 30 bin 652 liraya çıkacak.

    Öğretmen maaşı

    26 bin 654 lira olan 1-4 dereceli öğretmen maaşına Ocak 2024'te 3 bin 988 lira zam gelecek ve maaşları 30 bin 652 liraya çıkacak.

  7. Uzman Öğretmen Maaşı<p> 29 bin 538 lira olan uzman öğretmen maaşına 4 bin 431 lira zam gelecek ve uzman öğretmen maaşları 33 bin 969 liraya yükselecek.

    Uzman Öğretmen Maaşı

    29 bin 538 lira olan uzman öğretmen maaşına 4 bin 431 lira zam gelecek ve uzman öğretmen maaşları 33 bin 969 liraya yükselecek.

  8. Polis memuru maaşı<p> 29 bin 525 lira olan 8-1 dereceli polis maaşına 4 bin 429 lira zam gelecek ve polis maaşları 33 bin 954 liraya çıkacak.

    Polis memuru maaşı

    29 bin 525 lira olan 8-1 dereceli polis maaşına 4 bin 429 lira zam gelecek ve polis maaşları 33 bin 954 liraya çıkacak.

  9. Başkomiser maaşı<p> 32 bin 626 lira olan 3-1 dereceli başkomiser maaşına 4 bin 894 lira zam gelecek ve başkomiser maaşı 37 bin 520 liraya yükselecek.

    Başkomiser maaşı

    32 bin 626 lira olan 3-1 dereceli başkomiser maaşına 4 bin 894 lira zam gelecek ve başkomiser maaşı 37 bin 520 liraya yükselecek.

  10. Hemşire maaşı<p> Üniversite mezunu 5-1 dereceli hemşirelerin 26440 lira olan maaşlarına 3 bin 966 lira zam gelecek ve maaşları 30 bin 406 lira olacak.

    Hemşire maaşı

    Üniversite mezunu 5-1 dereceli hemşirelerin 26440 lira olan maaşlarına 3 bin 966 lira zam gelecek ve maaşları 30 bin 406 lira olacak.

  11. Uzman doktor maaşı<p> 1-4 dereceli uzman doktorların 54 bin 959 lira olan maaşlarına 8 bin 244 lira zam gelecek ve uzman doktor maaşı 63 bin 203 liraya yükselecek.

    Uzman doktor maaşı

    1-4 dereceli uzman doktorların 54 bin 959 lira olan maaşlarına 8 bin 244 lira zam gelecek ve uzman doktor maaşı 63 bin 203 liraya yükselecek.

  12. Vaiz maaşı<p> Diyanet'te 1-4 dereceli vaizlerin 27 bin 620 lira olan maaşlarına 4 bin 143 lira zam gelecek ve vaiz maaşları Ocak 2024'te 31 bin 763 liraya yükselecek.

    Vaiz maaşı

    Diyanet'te 1-4 dereceli vaizlerin 27 bin 620 lira olan maaşlarına 4 bin 143 lira zam gelecek ve vaiz maaşları Ocak 2024'te 31 bin 763 liraya yükselecek.