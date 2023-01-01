Meğer O Meyveleri Seçmek Bu Kadar Basitmiş
Lezzetli karpuz ve kavun seçmenin basit yolları!
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Karpuz ve kavun seçmenin pratik yöntemleri pek çok insan tarafından araştırılabiliyor. Çünkü bu meyveler lezzetli olduklarında, adeta damaklardan silinmeyecek bir lezzeti de oluşturabiliyorlar.
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Karpuz ve kavun seçerken, meğer o meyveleri seçmek bu kadar basitmiş bile dedirtebilen bazı yöntemler bulunuyor. Çünkü söz konusu yöntemler sayesinde, kolayca lezzetli olan karpuz ve kavun seçilebiliyor.
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Lezzetli karpuz seçmenin basit yolları pek çok kişi tarafından araştırılabiliyor. Nitekim söz konusu yollardan bazıları aşağıda yer alıyor.
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Ağırlığına Bakmak: Karpuz seçerken ağırlığına dikkat edilmesi öneriliyor. Nitekim iki meyve kıyaslanıyorsa, hacmine göre ağır olanının lezzetli olma ihtimali daha fazla olabiliyor.
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Tarla İzine Bakmak: Karpuz seçerken tarla izine bakılması önerilebiliyor. Nitekim bu meyvenin sapı kuru ise, olgunlaşmış olduğunun bir göstergesi olabilir.
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Çatlak İzine Bakmak: Karpuzun üzerinde çatlaklar ve ufak kahverengi noktalar bulunuyorsa, lezzetli olduğunun işareti olabilir.
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Lezzetli olmayan kavun, pek çok kişinin moralini bozabiliyor. Bu nedenle lezzetli kavun seçme yöntemleri de araştırılabiliyor. Ayrıca lezzetli kavun seçmenin bazı basit yolları aşağıda yer alıyor.
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Ağırlığına Bakmak: Kavun seçerken ağırlığına bakılması öneriliyor. Nitekim bu meyve boyutuna kıyasla daha ağırsa, lezzetli olabilir.
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Kök Kısmına Bakmak: Bu meyvenin dış yüzeyindeki kök kısmı yumuşaksa, lezzetli olabilir.
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Ses: Bu meyveye vurulduğunda tiz bir ses çıkıyorsa, olgunlaşmadığının göstergesi olabilir. Ayrıca tok bir ses çıkıyorsa, olgunlaştığının işareti olabilir.
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Koklamak: Bu meyvenin kök kısmı koklandığında güzel kokuyorsa, tatlı olduğunun bir göstergesi olabilir.