Emekliye Cumhuriyet Bayramı'nda 5 Bin TL İkramiye!
Emekli zammı için bomba kulis
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Milyonlarca emekli Ekim ayında Meclis'in açılmasıyla emekli maaşlarına yapılacak iyileştirmeyi beklerken kulislere bomba bir iddia düştü. Emekliye Ekim'de zam değil bir kereye mahsus olmak üzere 5 bin TL "Cumhuriyet İkramiyesi" verilecek...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan v Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamaları sonrası milyonlarca emekli Meclis?in açılacağı tarih olan Ekim ayında yapılacak maaş iyileştirmesini beklemeye başlamıştı. ?En düşük emekli maaşı 10 bin TL olacak, emekliye enflasyon oranı üzerinde artış yapılacak, refah payı verilecek? iddiaları ortalıkta dolaşırken, bomba bir iddia geldi. Emekliye ekimde zam değil ama 'Cumhuriyet İkramiyesi' verilecek.
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Emekli maaşlarına Temmuz ayında yapılan yüzde 25'lik artış memnuniyetsizlik yaratınca Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli maaşlarının iyileştirilmesi talimatı vermişti. SGK ve Bağ-Kur kapsamında bulunan emeklilere de tıpkı memur ve memur emeklilerinin alacağı gibi bir zam oranının yapılması beklenirken, en düşük emekli maaşının da 7500 TL?den 10 bin TL düzeyine yükseltilmesi ihtimali bulunuyor.
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Ekim ayında beklenen emekli maaşı iyileştirmesiyle ilgili kulislere yeni bir bilgi düştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan?ın müjde olarak duyurması beklenen bir kereye mahsus olarak 5 bin liralık ?Cumhuriyet İkramiyesi? verilebileceği öğrenildi.
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Merkez Bankası Başkanı Sayın Hafize Gaye Erkan ise, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 58 olarak açıklamıştı. Yapılan aktüeryal hesaplama ile Temmuz-Aralık döneminde enflasyonun yüzde 31,90 yani kabaca yüzde 32?lik bir oranda olması bekleniyor.
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Bu oran SGK ve Bağ-Kur emeklileri için verilecek zammı işaret ederken, 10 puanlık seyyanen zammın da Ocak 2024?te emeklilere verilmesi gündemde.