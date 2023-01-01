İşte En Kadim Şehirler!

16- ATİNA/3400 Atina, Yunanistan'ın başkenti ve en büyük şehri olarak ülkenin Attika bölgesinde bulunur. Ege Denizi'nin kıyısında yer alan Atina, tarihi ve kültürel açıdan zengin bir geçmişe sahiptir. Antik Yunan uygarlığının beşiği olarak kabul edilen Atina, Parthenon Tapınağı gibi önemli antik yapıları barındırır. Modern ve antik unsurların harmanlandığı bu şehir, Akropolis Tepesi, Plaka Mahallesi ve Ulusal Arkeoloji Müzesi gibi cazibe merkezleriyle ünlüdür. Ayrıca Atina, felsefe, sanat, demokrasi ve tiyatro gibi birçok önemli kavramın doğduğu ve geliştiği bir yer olarak da bilinir.