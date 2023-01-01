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Milyoner'de Güldüren Anlar!

Oğlunun 30 bin TL kazandığını duyan anne sözleriyle şok etti!

  1. ATV'de yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasında dikkat çeken anlar yaşandı. Yarışmacının annesi oğlunun yarışmadan çekilmeyip 30 bin TL almasına çok üzüldü. Sonrasında söylediği sözler ise Kenan İmirzalıoğlu'nu güldürdü.

    ATV'de yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasında dikkat çeken anlar yaşandı. Yarışmacının annesi oğlunun yarışmadan çekilmeyip 30 bin TL almasına çok üzüldü. Sonrasında söylediği sözler ise Kenan İmirzalıoğlu'nu güldürdü.

  2. Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu?nun yaptığı ATV?nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Yarışmacılardan Recep Murat Yalçınkaya, başarılı performansıyla 11. soruya kadar geldi. Oğlunun 1 milyonluk soruya bir basamak kala elendiğini öğrenen annenin ?30 bin TL azmış Kenan Bey? tepkisi eğlenceli anlara sahne oldu.

    Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu?nun yaptığı ATV?nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Yarışmacılardan Recep Murat Yalçınkaya, başarılı performansıyla 11. soruya kadar geldi. Oğlunun 1 milyonluk soruya bir basamak kala elendiğini öğrenen annenin ?30 bin TL azmış Kenan Bey? tepkisi eğlenceli anlara sahne oldu.

  3. 11. SORUYA KADAR GELDİ

    11. SORUYA KADAR GELDİ

  4. 11?inci 400 bin liralık soruya kadar ulaşan yarışmacı ?Fransa?nın en uzun kara sınırı hangi ülkeyledir?? sorusunda zorlandı. Bir süre düşündükten sonra ?Almanya? cevabını veren yarışmacı, yanlış olduğunu öğrenince oldukça şaşırdı.

    11?inci 400 bin liralık soruya kadar ulaşan yarışmacı ?Fransa?nın en uzun kara sınırı hangi ülkeyledir?? sorusunda zorlandı. Bir süre düşündükten sonra ?Almanya? cevabını veren yarışmacı, yanlış olduğunu öğrenince oldukça şaşırdı.

  5. ?KEŞKE ÇEKİLSEYDİN, 30 BİN TL AZMIŞ KENAN BEY?

    ?KEŞKE ÇEKİLSEYDİN, 30 BİN TL AZMIŞ KENAN BEY?

  6. Oğlunun yarışma esnasında yalnız bırakmayan anne ise 30 bin TL kazanıldığını öğrenince sessiz kalamadı. Oğluna sitem eden anne, ?Keşke çekilseydin Recep! 30 bin lirayla mı veda ediyor? Azmış Kenan Bey! Canı sağ olsun.

    Oğlunun yarışma esnasında yalnız bırakmayan anne ise 30 bin TL kazanıldığını öğrenince sessiz kalamadı. Oğluna sitem eden anne, ?Keşke çekilseydin Recep! 30 bin lirayla mı veda ediyor? Azmış Kenan Bey! Canı sağ olsun.

  7. 200 ile ne güzel bir şeyler yapardık. Tüh bayağı da durduk burada? dedi. Kenan İmirzalıoğlu ise anneye ?Yarım saat önce 30 da yoktu. 200?ü görünce 30 az gelir. Nasip mi gaza geldi? diyerek moral verdi.

    200 ile ne güzel bir şeyler yapardık. Tüh bayağı da durduk burada? dedi. Kenan İmirzalıoğlu ise anneye ?Yarım saat önce 30 da yoktu. 200?ü görünce 30 az gelir. Nasip mi gaza geldi? diyerek moral verdi.