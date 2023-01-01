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Filenin Sultanları, Namağlup Avrupa Şampiyonu Oldu

Filenin Sultanları, 2019 yılındaki finalde mağlup olduğu Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek, şampiyon oldu.

  1. Milletler Ligi şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan ile karşılaştı.

    Milletler Ligi şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan ile karşılaştı.

  2. Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Paleis 12 Salonu'nda oynanan final mücadelesine her iki ülke karşılıklı sayılar alarak başlarken, setin ortaları 14-14'lük eşitlikle geçildi. Bu dakikalarda daha az hata yapan Sırbistan, arka arkaya bulduğu sayılarla üç fark (18-15) yakaladı. Vargas'ın servis turunda gelen üç sayılık seriyle 19-19'da eşitliği yakalayan milli takım, Sırbistan Başantrenörü Giovanni Guidetti'ye mola aldırdı. 25-25'e kadar her iki takım da karşılıklı sayılar alırken, son sayılarda daha az hata yapan Sırbistan, ilk seti 27-25 önde tamamladı ve 1-0 öne geçti.

    Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Paleis 12 Salonu'nda oynanan final mücadelesine her iki ülke karşılıklı sayılar alarak başlarken, setin ortaları 14-14'lük eşitlikle geçildi. Bu dakikalarda daha az hata yapan Sırbistan, arka arkaya bulduğu sayılarla üç fark (18-15) yakaladı. Vargas'ın servis turunda gelen üç sayılık seriyle 19-19'da eşitliği yakalayan milli takım, Sırbistan Başantrenörü Giovanni Guidetti'ye mola aldırdı. 25-25'e kadar her iki takım da karşılıklı sayılar alırken, son sayılarda daha az hata yapan Sırbistan, ilk seti 27-25 önde tamamladı ve 1-0 öne geçti.

  3. İkinci sette her iki takım da hücumda etkili oynarken, setin başları 5-5'lik eşitlikle geçildi. Eda Erdem Dündar'ın sayılarıyla iki sayılık (6-8) fark yakalayan milli takım, iyi defans yaptığı setin ortalarına doğru bu farkı dörde (11-15) çıkardı. Setin sonlarında Ebrar Karakurt'un sayılarıyla aradaki farkı (16-20) korumaya devam eden milli takım, Sırbistan Başantrenörü Giovanni Guidetti'ye bu setteki ikinci molasını da aldırdı. Oyunun sonlarını daha iyi oynayan milli takım, ikinci seti 25-21 üstün bitirdi.

    İkinci sette her iki takım da hücumda etkili oynarken, setin başları 5-5'lik eşitlikle geçildi. Eda Erdem Dündar'ın sayılarıyla iki sayılık (6-8) fark yakalayan milli takım, iyi defans yaptığı setin ortalarına doğru bu farkı dörde (11-15) çıkardı. Setin sonlarında Ebrar Karakurt'un sayılarıyla aradaki farkı (16-20) korumaya devam eden milli takım, Sırbistan Başantrenörü Giovanni Guidetti'ye bu setteki ikinci molasını da aldırdı. Oyunun sonlarını daha iyi oynayan milli takım, ikinci seti 25-21 üstün bitirdi.

  4. Üçüncü sete hücumda ve defansta iyi başlayan Sırbistan, setin başlarında iki sayılık (5-3) fark yakaladı. Hemen üç sayılık seri bulan milli takım, 6-5 öne geçti. 6-6 eşitliğin ardından Vargas'ın servis turunda beş sayılık seri yakalayan milliler, 11-6 öne geçti. Arka arkaya bulduğu sayılarla dört sayılık seri yakalayan ve farkı ikiye düşüren (13-15) Sırbistan, A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli'ye mola aldırdı. Milli takım yeniden farkı dörde (14-18) çıkarsa da etkili oyununa devam eden Sırbistan, 19-19'da eşitliği yakaladı. Son sayıları iyi oynayan Sırbistan, geriden geldiği üçüncü seti 25-22 kazanan taraf oldu.

    Üçüncü sete hücumda ve defansta iyi başlayan Sırbistan, setin başlarında iki sayılık (5-3) fark yakaladı. Hemen üç sayılık seri bulan milli takım, 6-5 öne geçti. 6-6 eşitliğin ardından Vargas'ın servis turunda beş sayılık seri yakalayan milliler, 11-6 öne geçti. Arka arkaya bulduğu sayılarla dört sayılık seri yakalayan ve farkı ikiye düşüren (13-15) Sırbistan, A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli'ye mola aldırdı. Milli takım yeniden farkı dörde (14-18) çıkarsa da etkili oyununa devam eden Sırbistan, 19-19'da eşitliği yakaladı. Son sayıları iyi oynayan Sırbistan, geriden geldiği üçüncü seti 25-22 kazanan taraf oldu.

  5. Dördüncü sete etkili başlayan milli takım, oyunun başlarında üç sayılık (2-5) fark yakaladı. Karşılıklı alınan sayıların ardından hücumda ve defansta etkinliğini artıran Sırbistan, aradaki farkı kapatarak 9-8 öne geçti. Setin ortaları 13-13 eşitlikle devam ederken, iki sayılık seri yakalayan milliler, 15-13 öne geçti. Setin sonlarına doğru aradaki farkı kapatan Sırbistan, yeniden 18-18'de eşitliği yakaladı. Setin sonlarında etkili olan milli takım, dördüncü seti 25-22 önde bitirdi ve final maçını karar setine taşıdı.

    Dördüncü sete etkili başlayan milli takım, oyunun başlarında üç sayılık (2-5) fark yakaladı. Karşılıklı alınan sayıların ardından hücumda ve defansta etkinliğini artıran Sırbistan, aradaki farkı kapatarak 9-8 öne geçti. Setin ortaları 13-13 eşitlikle devam ederken, iki sayılık seri yakalayan milliler, 15-13 öne geçti. Setin sonlarına doğru aradaki farkı kapatan Sırbistan, yeniden 18-18'de eşitliği yakaladı. Setin sonlarında etkili olan milli takım, dördüncü seti 25-22 önde bitirdi ve final maçını karar setine taşıdı.

  6. Final setine iyi başlayan milli takım, setin başlarında iki sayılık (3-5) avantaj yakalayarak Sırbistan Başantrenörü Giovanni Guidetti'ye mola aldırdı. Moladan iki sayılık seriyle dönen Sırbistan, 5-5'te eşitliği yakaladı. Oyunda karşılıklı sayılar alınırken, setin son bölümüne 10-10 eşitlikle girildi. İki sayılık seri yakalayan milli takım, 12-10 öne geçti. Setin sonlarında az hata yapan milli takım, final setini 15-13, maçı da 3-2 kazandı.

    Final setine iyi başlayan milli takım, setin başlarında iki sayılık (3-5) avantaj yakalayarak Sırbistan Başantrenörü Giovanni Guidetti'ye mola aldırdı. Moladan iki sayılık seriyle dönen Sırbistan, 5-5'te eşitliği yakaladı. Oyunda karşılıklı sayılar alınırken, setin son bölümüne 10-10 eşitlikle girildi. İki sayılık seri yakalayan milli takım, 12-10 öne geçti. Setin sonlarında az hata yapan milli takım, final setini 15-13, maçı da 3-2 kazandı.

  7. Milli takım, FIVB Milletler Ligi'nin ardından Avrupa Şampiyonası'nda da tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaştı. Maçı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da salonda izledi.

    Milli takım, FIVB Milletler Ligi'nin ardından Avrupa Şampiyonası'nda da tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaştı. Maçı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da salonda izledi.