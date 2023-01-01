Ev Sahibi TV Ekranlarında Evini Görünce Şok Oldu!

İstanbul'da ev sahibi akıl almaz bir olay yaşadı. TV programında kendi evini gören ev sahibi, evin baştan aşağı değiştirilmesinden dolayı kiracılardan şikayetçi oldu. Yaşanılan sorunu mahkemeye taşıyan ev sahibi 120 bin lira zararının olduğunu söyledi.