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Ev Sahibi TV Ekranlarında Evini Görünce Şok Oldu!

Kiracıya dava açarak...

  1. İstanbul'da ev sahibi akıl almaz bir olay yaşadı. TV programında kendi evini gören ev sahibi, evin baştan aşağı değiştirilmesinden dolayı kiracılardan şikayetçi oldu. Yaşanılan sorunu mahkemeye taşıyan ev sahibi 120 bin lira zararının olduğunu söyledi.

    İstanbul'da ev sahibi akıl almaz bir olay yaşadı. TV programında kendi evini gören ev sahibi, evin baştan aşağı değiştirilmesinden dolayı kiracılardan şikayetçi oldu. Yaşanılan sorunu mahkemeye taşıyan ev sahibi 120 bin lira zararının olduğunu söyledi.

  2. İstanbul Beşiktaş'ta kiraya verdikleri evin yayınlanan bir TV programından baştan aşağı değiştirildiğini gören ev sahibi yaşadığı şokla mahkemeye koştu.

    İstanbul Beşiktaş'ta kiraya verdikleri evin yayınlanan bir TV programından baştan aşağı değiştirildiğini gören ev sahibi yaşadığı şokla mahkemeye koştu.

  3. Ecem Özsarp adındaki kiracı, Evrim Akın'ın sunuculuğunu yaptığı 'Evrim Akın ile Ev Kuşu' programına başvurup evi baştan aşağı değiştirtti.

    Ecem Özsarp adındaki kiracı, Evrim Akın'ın sunuculuğunu yaptığı 'Evrim Akın ile Ev Kuşu' programına başvurup evi baştan aşağı değiştirtti.

  4. Kiracılarından şikayetçi olan ev sahibi, 120 bin TL'lik bir zararının olduğunu belirtti.

    Kiracılarından şikayetçi olan ev sahibi, 120 bin TL'lik bir zararının olduğunu belirtti.

  5. Kiracı ise savunmasını "Kiralanan ev olduğu gibi iade edildi. Bir zarar söz konusu değil. Davanın reddine karar verilsin" şeklinde beyanda bulundu.

    Kiracı ise savunmasını "Kiralanan ev olduğu gibi iade edildi. Bir zarar söz konusu değil. Davanın reddine karar verilsin" şeklinde beyanda bulundu.

  6. EVİNİ TV EKRANLARINDA GÖRDÜ NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI İstanbul'da ikamet eden Rukiye Molla ile oğlu Tamer Molla, Beşiktaş Nüzhetiye Caddesi'nde bulunan evlerini diş hekimliği fakültesi öğrencisi Ecem Özsarp'a kiraladı.

    EVİNİ TV EKRANLARINDA GÖRDÜ NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI İstanbul'da ikamet eden Rukiye Molla ile oğlu Tamer Molla, Beşiktaş Nüzhetiye Caddesi'nde bulunan evlerini diş hekimliği fakültesi öğrencisi Ecem Özsarp'a kiraladı.

  7. Yurt dışında yaşayan çift bir süre sonra evlerini TV ekranında görünce neye uğradıklarını şaşırdı.

    Yurt dışında yaşayan çift bir süre sonra evlerini TV ekranında görünce neye uğradıklarını şaşırdı.

  8. Yaşanılan bu garip olay sonrasında ev sahipleri tazminat davası açtı.

    Yaşanılan bu garip olay sonrasında ev sahipleri tazminat davası açtı.

  9. PROGRAM YAPIMCISIDA SORUMLU TUTULDU Yaşanılan bu durumun sonrasında ev sahipleri Özsarp'a tazminat davası açarken, kiracının dışında programın yayımlandığı TV kanalı ile ilgili programın yapımcısı şirketin de sorumlu tutulması talep edildi.

    PROGRAM YAPIMCISIDA SORUMLU TUTULDU Yaşanılan bu durumun sonrasında ev sahipleri Özsarp'a tazminat davası açarken, kiracının dışında programın yayımlandığı TV kanalı ile ilgili programın yapımcısı şirketin de sorumlu tutulması talep edildi.

  10. EVDE KEŞİF YAPILACAK Özsarp ise savunmasında "Kiralanan ev olduğu gibi iade edildi. Bir zarar söz konusu değil. Davanın reddine karar verilsin" dedi.

    EVDE KEŞİF YAPILACAK Özsarp ise savunmasında "Kiralanan ev olduğu gibi iade edildi. Bir zarar söz konusu değil. Davanın reddine karar verilsin" dedi.

  11. Mahkeme evde keşif yapılmasına ve bilirkişi raporu hazırlanmasına karar verdi.

    Mahkeme evde keşif yapılmasına ve bilirkişi raporu hazırlanmasına karar verdi.