Masterchef'te eleme gecesi! Çağatay'ın durumu belli oldu

BU HAFTA ELEME DEĞİŞTİ!

Şefler, Çağatay'ın kararının ardından yarışmacılardan bir süre izin istedi. Somer Şef, "Bizim de başımıza ilk kez gelen bir konu. Bir toplantı yaptık, herkes görüşlerini sundu. Bugün normal eleme oyunumuzu oynuyoruz. İkinci turdan en az başarılı olan adayımız çıkıyor. Normalde o arkadaş bize gece veda ediyor. Bu gecenin en az başarılı olan adayı önümüzdeki haftanın sonunda aynı turu oynadıktan sonra en az başarılı olan adayıyla bir final düellosu yapacak ve o iki adaydan bir tanesi elenecek." dedi.

Gecenin dördüncüsü olan ve final düellosuna çıkacak isim Eda oldu.