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Masterchef'te Eleme Gecesi! Çağatay'ın Durumu Belli Oldu

Masterchef'te eleme gecesi! Çağatay'ın durumu belli oldu

  1. Masterchef'te dokunulmazlık oyunlarının oynanmasının ardından eleme adayları belli olmuştu. Gamze, Tahsin, Eda, Kıvanç, Batuhan, Tolga ve Sefa eleme adayı olmuştu. Stüdyoya gelen eleme adaylarının yanında aynı zamanda geçtiğimiz hafta yarışamayan Çağatay da yer aldı.

    Masterchef'te dokunulmazlık oyunlarının oynanmasının ardından eleme adayları belli olmuştu. Gamze, Tahsin, Eda, Kıvanç, Batuhan, Tolga ve Sefa eleme adayı olmuştu. Stüdyoya gelen eleme adaylarının yanında aynı zamanda geçtiğimiz hafta yarışamayan Çağatay da yer aldı.

  2. ÇAĞATAY YARIŞMADAN ÇEKİLDİ<p> Azerbaycan'da yarıştıktan sonra rahatsızlığının arttığını dile getiren Çağatay, "İyi olmaya çalışıyorum, tedavim devam ediyor şu an. Ayakta durmakta zorlanıyorum. Sırtımdaki omur iliklerim birinde kas zedelenmesi oluşmuş. Çok fazla konuşurken nefesim yetmiyor. Sağ böbreğim de taş üretmiş sanıyorum. Aynı zamanda onun ağrısını çekiyorum. Çok özür diliyorum sizden de. Bu sebepten dolayı çok teşekkür ediyorum ama hareket edemiyorum. Daha fazla kendimi riske atabilecek hamleden kaçınmak istiyorum açıkçası" dedi. Çağatay, çekilme kararını açıklamasının ardından arkadaşları gözyaşlarını tutamadı.

    ÇAĞATAY YARIŞMADAN ÇEKİLDİ

    Azerbaycan'da yarıştıktan sonra rahatsızlığının arttığını dile getiren Çağatay, "İyi olmaya çalışıyorum, tedavim devam ediyor şu an. Ayakta durmakta zorlanıyorum. Sırtımdaki omur iliklerim birinde kas zedelenmesi oluşmuş. Çok fazla konuşurken nefesim yetmiyor. Sağ böbreğim de taş üretmiş sanıyorum. Aynı zamanda onun ağrısını çekiyorum. Çok özür diliyorum sizden de. Bu sebepten dolayı çok teşekkür ediyorum ama hareket edemiyorum. Daha fazla kendimi riske atabilecek hamleden kaçınmak istiyorum açıkçası" dedi. Çağatay, çekilme kararını açıklamasının ardından arkadaşları gözyaşlarını tutamadı.

  3. ŞEFLER AÇIKLAMA YAPTI<p> Şefler, Çağatay'ın kararının ardından yarışmacılardan bir süre izin istedi. Somer Şef, "Bizim de başımıza ilk kez gelen bir konu. Bir toplantı yaptık, herkes görüşlerini sundu." dedi.

    ŞEFLER AÇIKLAMA YAPTI

    Şefler, Çağatay'ın kararının ardından yarışmacılardan bir süre izin istedi. Somer Şef, "Bizim de başımıza ilk kez gelen bir konu. Bir toplantı yaptık, herkes görüşlerini sundu." dedi.

  4. Masterchef All Star'da haftalık oyunlarının bitmesinin ardından eleme oyununa geçildi. Günlerdir yarışamayan Çağatay'ın eleme oyununda yer aldığı görüldü. Hastalığını açıklayan Çağatay, Masterchef All Star için kararını verdi. Öte yandan Çağatay'ın kararı sonrası Somef şef bu hafta yapılacak eleme oylamasının değiştiğini belirtti.

    Masterchef All Star'da haftalık oyunlarının bitmesinin ardından eleme oyununa geçildi. Günlerdir yarışamayan Çağatay'ın eleme oyununda yer aldığı görüldü. Hastalığını açıklayan Çağatay, Masterchef All Star için kararını verdi. Öte yandan Çağatay'ın kararı sonrası Somef şef bu hafta yapılacak eleme oylamasının değiştiğini belirtti.

  5. BU HAFTA ELEME DEĞİŞTİ!<p> Şefler, Çağatay'ın kararının ardından yarışmacılardan bir süre izin istedi. Somer Şef, "Bizim de başımıza ilk kez gelen bir konu. Bir toplantı yaptık, herkes görüşlerini sundu. Bugün normal eleme oyunumuzu oynuyoruz. İkinci turdan en az başarılı olan adayımız çıkıyor. Normalde o arkadaş bize gece veda ediyor. Bu gecenin en az başarılı olan adayı önümüzdeki haftanın sonunda aynı turu oynadıktan sonra en az başarılı olan adayıyla bir final düellosu yapacak ve o iki adaydan bir tanesi elenecek." dedi. <br> Gecenin dördüncüsü olan ve final düellosuna çıkacak isim Eda oldu.

    BU HAFTA ELEME DEĞİŞTİ!

    Şefler, Çağatay'ın kararının ardından yarışmacılardan bir süre izin istedi. Somer Şef, "Bizim de başımıza ilk kez gelen bir konu. Bir toplantı yaptık, herkes görüşlerini sundu. Bugün normal eleme oyunumuzu oynuyoruz. İkinci turdan en az başarılı olan adayımız çıkıyor. Normalde o arkadaş bize gece veda ediyor. Bu gecenin en az başarılı olan adayı önümüzdeki haftanın sonunda aynı turu oynadıktan sonra en az başarılı olan adayıyla bir final düellosu yapacak ve o iki adaydan bir tanesi elenecek." dedi.
    Gecenin dördüncüsü olan ve final düellosuna çıkacak isim Eda oldu.