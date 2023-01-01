İstanbul Maltepe'de Orman Yangını
Yangının yerleşim yerlerine yakın olduğu belirtiliyor...
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Maltepe'de ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
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Zümrütevler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
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Kadıköy, Maltepe, Pendik ve Ataşehir'den ekipler sevk edilirken yangının yerleşim yerlerine yakın olduğu belirtiliyor.
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İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
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