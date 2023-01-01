İbrahim Tatlıses'e Oğlundan Büyük Darbe!

Türkiye?nin bir çok şehrine şubelik vermeye hazırlanan Ahmet Tatlıses?e ilk talep ise Tatlıses Çiğ Köfte?nin en iyi şubesi olan Bodrum şubesi oldu. Şubenin adını By Ahmet Tatlıses çiğ köfte olarak değiştirdiği öğrenildi.