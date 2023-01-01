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2023 Yılında En Çok Tercih Edilen İsimler!

İşte o liste...

  1. Bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan anne baba adaylarının üzerinde en çok düşündüğü konulardan biri de bebeklerine verecekleri isimdir. Anlamlarına dikkat edilerek verilen isimlerin bazıları sıklıkla tercih edilirken bazıları daha az kullanılmaktadır.

    Bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan anne baba adaylarının üzerinde en çok düşündüğü konulardan biri de bebeklerine verecekleri isimdir. Anlamlarına dikkat edilerek verilen isimlerin bazıları sıklıkla tercih edilirken bazıları daha az kullanılmaktadır.

  2. 2023 yılında bebeklere en çok verilen isimler de belli oldu. İşte 2023 yılında en çok tercih edilen isimlerin listesi...

    2023 yılında bebeklere en çok verilen isimler de belli oldu. İşte 2023 yılında en çok tercih edilen isimlerin listesi...

  3. Yenidoğan bebeklerine hem anlamı hem de telaffuzu güzel olan bir isim koymak her anne babanın istekleri arasında yer almaktadır.

    Yenidoğan bebeklerine hem anlamı hem de telaffuzu güzel olan bir isim koymak her anne babanın istekleri arasında yer almaktadır.

  4. Çocuklarının bir ömür boyunca taşıyacakları isimlerin güzel anlamlara sahip olması ebeveynler için oldukça önemlidir.

    Çocuklarının bir ömür boyunca taşıyacakları isimlerin güzel anlamlara sahip olması ebeveynler için oldukça önemlidir.

  5. Her ismin kendine has birçok farklı anlamı bulunmaktadır. Bu anlamlar da anne baba adaylarının bebeklerine isim verirken göz önünde bulundurdukları en büyük etkendir.

    Her ismin kendine has birçok farklı anlamı bulunmaktadır. Bu anlamlar da anne baba adaylarının bebeklerine isim verirken göz önünde bulundurdukları en büyük etkendir.

  6. Her yıl birbirinden farklı isimler popülerlik kazanmaktadır. Fakat bazı isimler her dönem zirvedeki yerini korumaktadır.

    Her yıl birbirinden farklı isimler popülerlik kazanmaktadır. Fakat bazı isimler her dönem zirvedeki yerini korumaktadır.

  7. Bazı dönemlerde daha modern isimler tercih edilirken bazı dönemlerde ise gelenekselleşen isimler tercih edilmektedir.

    Bazı dönemlerde daha modern isimler tercih edilirken bazı dönemlerde ise gelenekselleşen isimler tercih edilmektedir.

  8. Peki 2023 yılında anne babaların bebekleri için en çok tercih ettikleri isimler nelerdir? İşte 2023 yılında Türkiye'de bebeklere en çok verilen isimler...

    Peki 2023 yılında anne babaların bebekleri için en çok tercih ettikleri isimler nelerdir? İşte 2023 yılında Türkiye'de bebeklere en çok verilen isimler...

  9. O İSİM YİNE ZİRVEDE Türkiye'de kız çocukları için en çok tercih edilen isimler arasında yer alan Zeynep ismi her dönem olduğu gibi 2023 yılında da zirvede yer aldı. 2022 yılında 8 bin 870 kız bebeğe Zeynep ismi verilirken 2023 yılında 8,876 bebek yine Zeynep ismini aldı.

    O İSİM YİNE ZİRVEDE Türkiye'de kız çocukları için en çok tercih edilen isimler arasında yer alan Zeynep ismi her dönem olduğu gibi 2023 yılında da zirvede yer aldı. 2022 yılında 8 bin 870 kız bebeğe Zeynep ismi verilirken 2023 yılında 8,876 bebek yine Zeynep ismini aldı.

  10. Erkek bebeklerde en çok tercih edilen isimlerin zirvesinde 2022 yılında 8 bin 366 bebeğe, 2023 yılında ise 8,332 bebeğe verilen Alparslan ismi yer aldı.

    Erkek bebeklerde en çok tercih edilen isimlerin zirvesinde 2022 yılında 8 bin 366 bebeğe, 2023 yılında ise 8,332 bebeğe verilen Alparslan ismi yer aldı.

  11. Kız bebeklere verilen isimlerde Zeynep ismini takip eden isimler 6,845 ile Asel ismi ve 6,830 ile Defne ismi oldu.

    Kız bebeklere verilen isimlerde Zeynep ismini takip eden isimler 6,845 ile Asel ismi ve 6,830 ile Defne ismi oldu.

  12. Erkek bebeklerde ise Yusuf ismi 6,370 defa Miraç ismi de 5,043 defa tercih edilen diğer isimler arasında yer aldı.

    Erkek bebeklerde ise Yusuf ismi 6,370 defa Miraç ismi de 5,043 defa tercih edilen diğer isimler arasında yer aldı.

  13. 2023 yılından en çok tercih edilen diğer isimlerin listesi ise şu şekilde;

    2023 yılından en çok tercih edilen diğer isimlerin listesi ise şu şekilde;

  14. 2023 yılının en çok tercih edilen kız bebek isimleri: <br> Elif Asya Nehir Azra Zümra Eylül Ecrin Meryem Lina Eslem Masal Ebrar Elisa Ela

    2023 yılının en çok tercih edilen kız bebek isimleri:
    Elif Asya Nehir Azra Zümra Eylül Ecrin Meryem Lina Eslem Masal Ebrar Elisa Ela

  15. Alya Zehra Miray Duru Hiranur Buğlem Ada Yağmur Esila İkra Öykü Gökçe Melek

    Alya Zehra Miray Duru Hiranur Buğlem Ada Yağmur Esila İkra Öykü Gökçe Melek

  16. 2023 yılının en çok tercih edilen erkek bebek isimleri: <br> Efe Can Kaan Mert Mehmet Ege Ali Ahmet Yiğit Emre Arda Deniz

    2023 yılının en çok tercih edilen erkek bebek isimleri:
    Efe Can Kaan Mert Mehmet Ege Ali Ahmet Yiğit Emre Arda Deniz

  17. Kerem Doruk Mustafa Ömer Tuna Batuhan Bora Alp

    Kerem Doruk Mustafa Ömer Tuna Batuhan Bora Alp