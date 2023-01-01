2023 Yılında En Çok Tercih Edilen İsimler!

O İSİM YİNE ZİRVEDE Türkiye'de kız çocukları için en çok tercih edilen isimler arasında yer alan Zeynep ismi her dönem olduğu gibi 2023 yılında da zirvede yer aldı. 2022 yılında 8 bin 870 kız bebeğe Zeynep ismi verilirken 2023 yılında 8,876 bebek yine Zeynep ismini aldı.