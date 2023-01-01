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Vivo V29 Serisi Tozu Dumana Katıyor

Akıllı telefon teknolojilerinde dünyanın önde gelen şirketi vivo, kısa süre önce V Serisi?nin iki yeni üyesi V29 ve V29 Lite 5G?yi Türkiye?de kullanıcıların beğenisine sundu.

  1. Akıllı telefon teknolojilerinde dünyanın önde gelen şirketi vivo, kısa süre önce V Serisi?nin iki yeni üyesi V29 ve V29 Lite 5G?yi Türkiye?de kullanıcıların beğenisine sundu. Dünyada inovasyonlarıyla bilinen vivo, V29 Serisi ile tasarımda bir ilke imza atarak amiral gemisi telefonlarda görmeye alıştığımız kavisli ekranı orta segment akıllı telefonlara taşıyor.

    Akıllı telefon teknolojilerinde dünyanın önde gelen şirketi vivo, kısa süre önce V Serisi?nin iki yeni üyesi V29 ve V29 Lite 5G?yi Türkiye?de kullanıcıların beğenisine sundu. Dünyada inovasyonlarıyla bilinen vivo, V29 Serisi ile tasarımda bir ilke imza atarak amiral gemisi telefonlarda görmeye alıştığımız kavisli ekranı orta segment akıllı telefonlara taşıyor.

  2. Segmentinde ilk olan 120Hz kavisli AMOLED ekranları ile V29 ve V29 Lite, uygun fiyatları ve yüksek performansın yanında son derece şık ve zarif telefon alternatifleri olarak rakiplerini geride bırakıyor.

    Segmentinde ilk olan 120Hz kavisli AMOLED ekranları ile V29 ve V29 Lite, uygun fiyatları ve yüksek performansın yanında son derece şık ve zarif telefon alternatifleri olarak rakiplerini geride bırakıyor.

  3. ?Star Işığı?na sahip vivo V29 ile stüdyo kalitesinde portreler <br> Şık ve estetik tasarımı ve güçlü performansı ile beğeni toplayan orta segment akıllı telefon kategorisinin yeni yıldızı V29, yenilikçi ?Star Işığı? (Aura Light) özelliği ile akıllı telefon fotoğrafçılığına yeni bir soluk getiriyor. Telefon özellikle stüdyo portresi konusundaki iddiası ile dikkat çekiyor. V29?un arkasında yer alan ana kamera bölümünde yer alan ve telefonlardan ayrı satılan büyük selfie ışıklarını çağrıştıran büyük ışık halkası, standart bir flaştan dokuz kat daha fazla ama profesyonel stüdyolardakilere benzer yumuşak bir ışık sağlıyor. ?Star Işığı?nın yarattığı üç boyutlu aydınlatma efekti sayesinde nesneler çok daha iyi aydınlanıyor, fotoğrafı çekilen kişinin yüzündeki gölgeler ve bulunduğu ortamdaki karanlık alanlar ortadan kalkıyor. Yumuşak aydınlatma da fotoğrafı çekilen kişinin kusurlarını örtüp doğal güzelliğini ortaya çıkarıyor. Böylece günün her saatinde ve her türlü ışık koşulunda birbirinden güzel ve etkileyici portre ve fotoğraflar çekmek mümkün oluyor.

    ?Star Işığı?na sahip vivo V29 ile stüdyo kalitesinde portreler
    Şık ve estetik tasarımı ve güçlü performansı ile beğeni toplayan orta segment akıllı telefon kategorisinin yeni yıldızı V29, yenilikçi ?Star Işığı? (Aura Light) özelliği ile akıllı telefon fotoğrafçılığına yeni bir soluk getiriyor. Telefon özellikle stüdyo portresi konusundaki iddiası ile dikkat çekiyor. V29?un arkasında yer alan ana kamera bölümünde yer alan ve telefonlardan ayrı satılan büyük selfie ışıklarını çağrıştıran büyük ışık halkası, standart bir flaştan dokuz kat daha fazla ama profesyonel stüdyolardakilere benzer yumuşak bir ışık sağlıyor. ?Star Işığı?nın yarattığı üç boyutlu aydınlatma efekti sayesinde nesneler çok daha iyi aydınlanıyor, fotoğrafı çekilen kişinin yüzündeki gölgeler ve bulunduğu ortamdaki karanlık alanlar ortadan kalkıyor. Yumuşak aydınlatma da fotoğrafı çekilen kişinin kusurlarını örtüp doğal güzelliğini ortaya çıkarıyor. Böylece günün her saatinde ve her türlü ışık koşulunda birbirinden güzel ve etkileyici portre ve fotoğraflar çekmek mümkün oluyor.

  4. Kullanıcılar kameranın değişen renk sıcaklıklarına uyum sağlamasına olanak tanıyan Akıllı Renk Sıcaklığı Ayarını kullanarak loş ortamlardaki nesneleri aydınlatıp özelliklerini belirgin hale getirerek etkileyici ve net portreler çekebiliyorlar.

    Kullanıcılar kameranın değişen renk sıcaklıklarına uyum sağlamasına olanak tanıyan Akıllı Renk Sıcaklığı Ayarını kullanarak loş ortamlardaki nesneleri aydınlatıp özelliklerini belirgin hale getirerek etkileyici ve net portreler çekebiliyorlar.

  5. Telefonun ön kamerasının 50 MP AF Grup Selfie'si ve Süper Grup Videosu gibi özellikleri, genişletilmiş görüş alanı ve hassas otomatik netleme yetenekleri ile daha kalabalık grupların fotoğraf ve selfie?lerinde de başarılı sonuçlar elde ediliyor. vLog ve sosyal medya içeriği oluşturmak isteyenler de V29?un çeşitli şablonları ve profesyonel düzenleme asistanı ile tek elden video oluşturma deneyimi sunan Vlog Movie Creator özelliği ile farklı düzenleme uygulamalarına ihtiyaç duymadan keyifli içerikleri oluşturabiliyorlar.

    Telefonun ön kamerasının 50 MP AF Grup Selfie'si ve Süper Grup Videosu gibi özellikleri, genişletilmiş görüş alanı ve hassas otomatik netleme yetenekleri ile daha kalabalık grupların fotoğraf ve selfie?lerinde de başarılı sonuçlar elde ediliyor. vLog ve sosyal medya içeriği oluşturmak isteyenler de V29?un çeşitli şablonları ve profesyonel düzenleme asistanı ile tek elden video oluşturma deneyimi sunan Vlog Movie Creator özelliği ile farklı düzenleme uygulamalarına ihtiyaç duymadan keyifli içerikleri oluşturabiliyorlar.

  6. V29 Lite 5G?nin güçlü kamera özellikleri ile fotoğraf ve videoda sınırsız yaratıcılık <br> V29 Lite 5G; kamera ve video özellikleri, çeşitli pozlama seçenekleri, yaratıcılığa olanak veren modları, filtreleri ve efektleri ile hem fotoğraf hem video alanında kullanıcılara etkileyici deneyimler sunuyor. Optik görüntü sabitleme (OIS) özelliğine sahip 16MP ön kamerası; sarsıntı önleyici 64MP ana kamera, 2MP bokeh, 2MP makro lensten oluşan üçlü arka kamera sistemi ve rakiplerinde bulunmayan birçok farklı özelliğin yer aldığı ?Portre? modu ile V29 Lite 5G fotoğraf tutkunlarının tercihi olacak. Kullanıcılar telefonun ?Çift Pozlama? özelliği ile fotoğrafın öznesini arka fondan ayırarak belirgin ve görünür kılan katmanlı portreler; Gece modu özelliğinde yer alan farklı filtrelerle, karanlık ortamlarda bile etkileyici fotoğraflar çekebiliyorlar. Portre modunda yer alan ?Güzellik? özellikleri fotoğrafı çekmeden önce yüz renginde; burun, çene ve gözler gibi istenen bölgelerde oynamalar yapma imkânı tanırken, ışık efektleri ile de fotoğraflar daha etkileyici hale geliyor. ?Duruş? modu nasıl poz vereceğini bilemeyenlere güzel poz alternatiflerini gösterirken zamanlama özelliği, fotoğraf boyutu ayarlama, çerçeve çizgisi, dengeleyici ve efekt ustası gibi birçok farklı fotoğraf düzenleme seçeneği de kullanıcılara benzersiz fotoğraflar çekme şansı veriyor.

    V29 Lite 5G?nin güçlü kamera özellikleri ile fotoğraf ve videoda sınırsız yaratıcılık
    V29 Lite 5G; kamera ve video özellikleri, çeşitli pozlama seçenekleri, yaratıcılığa olanak veren modları, filtreleri ve efektleri ile hem fotoğraf hem video alanında kullanıcılara etkileyici deneyimler sunuyor. Optik görüntü sabitleme (OIS) özelliğine sahip 16MP ön kamerası; sarsıntı önleyici 64MP ana kamera, 2MP bokeh, 2MP makro lensten oluşan üçlü arka kamera sistemi ve rakiplerinde bulunmayan birçok farklı özelliğin yer aldığı ?Portre? modu ile V29 Lite 5G fotoğraf tutkunlarının tercihi olacak. Kullanıcılar telefonun ?Çift Pozlama? özelliği ile fotoğrafın öznesini arka fondan ayırarak belirgin ve görünür kılan katmanlı portreler; Gece modu özelliğinde yer alan farklı filtrelerle, karanlık ortamlarda bile etkileyici fotoğraflar çekebiliyorlar. Portre modunda yer alan ?Güzellik? özellikleri fotoğrafı çekmeden önce yüz renginde; burun, çene ve gözler gibi istenen bölgelerde oynamalar yapma imkânı tanırken, ışık efektleri ile de fotoğraflar daha etkileyici hale geliyor. ?Duruş? modu nasıl poz vereceğini bilemeyenlere güzel poz alternatiflerini gösterirken zamanlama özelliği, fotoğraf boyutu ayarlama, çerçeve çizgisi, dengeleyici ve efekt ustası gibi birçok farklı fotoğraf düzenleme seçeneği de kullanıcılara benzersiz fotoğraflar çekme şansı veriyor.

  7. Vlogger ve içerik üreticileri V29 5G?nin ön ve arka kamerayı aynı anda kullanmayı mümkün kılan ?İkili Görünüm? (Dual-View) özelliği ile etkileyici içerikler üretebiliyor. Fotoğraf modunda olduğu gibi videoda da güzellik modları, filtre ve efektler ile yaratıcı ve etkileyici; Film modu ile daha sinematografik videolar, Panorama moduyla da en güzel manzara videolarını çekmek mümkün oluyor.

    Vlogger ve içerik üreticileri V29 5G?nin ön ve arka kamerayı aynı anda kullanmayı mümkün kılan ?İkili Görünüm? (Dual-View) özelliği ile etkileyici içerikler üretebiliyor. Fotoğraf modunda olduğu gibi videoda da güzellik modları, filtre ve efektler ile yaratıcı ve etkileyici; Film modu ile daha sinematografik videolar, Panorama moduyla da en güzel manzara videolarını çekmek mümkün oluyor.