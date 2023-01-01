Vivo V29 Serisi Tozu Dumana Katıyor

?Star Işığı?na sahip vivo V29 ile stüdyo kalitesinde portreler

Şık ve estetik tasarımı ve güçlü performansı ile beğeni toplayan orta segment akıllı telefon kategorisinin yeni yıldızı V29, yenilikçi ?Star Işığı? (Aura Light) özelliği ile akıllı telefon fotoğrafçılığına yeni bir soluk getiriyor. Telefon özellikle stüdyo portresi konusundaki iddiası ile dikkat çekiyor. V29?un arkasında yer alan ana kamera bölümünde yer alan ve telefonlardan ayrı satılan büyük selfie ışıklarını çağrıştıran büyük ışık halkası, standart bir flaştan dokuz kat daha fazla ama profesyonel stüdyolardakilere benzer yumuşak bir ışık sağlıyor. ?Star Işığı?nın yarattığı üç boyutlu aydınlatma efekti sayesinde nesneler çok daha iyi aydınlanıyor, fotoğrafı çekilen kişinin yüzündeki gölgeler ve bulunduğu ortamdaki karanlık alanlar ortadan kalkıyor. Yumuşak aydınlatma da fotoğrafı çekilen kişinin kusurlarını örtüp doğal güzelliğini ortaya çıkarıyor. Böylece günün her saatinde ve her türlü ışık koşulunda birbirinden güzel ve etkileyici portre ve fotoğraflar çekmek mümkün oluyor.