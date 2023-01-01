Pirola Varyantının Belirtileri Nelerdir?

BURUN AKINTISI VE HAPŞIRMA Nature dergisinde 2022 yılında yayınlanan bir çalışma, Covid-19'un BA.2.86 varyantının soğuk algınlığı veya gribe benzer semptomlarla ilişkili olduğunu ortaya koymuştu. Belirtiler arasında burun akıntısı da vardı ve virüs zaman içinde evrim geçirdi. Altta yatan sağlık sorunları olan bireyler pirola varyantı nedeniyle ciddi semptomlar yaşayabilir. Japonya'da 2023 yılında yapılan bir çalışmada, pirola ile enfekte bireylerde diğer varyantlara kıyasla daha fazla burun akıntısı ve balgam olduğu bulundu.