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Pirola Varyantının Belirtileri Nelerdir?

Pirola varyantı dünyayı endişelendiriyor:

  1. BURUN AKINTISI VE HAPŞIRMA Nature dergisinde 2022 yılında yayınlanan bir çalışma, Covid-19'un BA.2.86 varyantının soğuk algınlığı veya gribe benzer semptomlarla ilişkili olduğunu ortaya koymuştu. Belirtiler arasında burun akıntısı da vardı ve virüs zaman içinde evrim geçirdi. Altta yatan sağlık sorunları olan bireyler pirola varyantı nedeniyle ciddi semptomlar yaşayabilir. Japonya'da 2023 yılında yapılan bir çalışmada, pirola ile enfekte bireylerde diğer varyantlara kıyasla daha fazla burun akıntısı ve balgam olduğu bulundu.

    BURUN AKINTISI VE HAPŞIRMA Nature dergisinde 2022 yılında yayınlanan bir çalışma, Covid-19'un BA.2.86 varyantının soğuk algınlığı veya gribe benzer semptomlarla ilişkili olduğunu ortaya koymuştu. Belirtiler arasında burun akıntısı da vardı ve virüs zaman içinde evrim geçirdi. Altta yatan sağlık sorunları olan bireyler pirola varyantı nedeniyle ciddi semptomlar yaşayabilir. Japonya'da 2023 yılında yapılan bir çalışmada, pirola ile enfekte bireylerde diğer varyantlara kıyasla daha fazla burun akıntısı ve balgam olduğu bulundu.

  2. BAŞ AĞRISI Pirola varyantının semptomları arasında baş ağrısı, bulantı ve kusma yer almaktadır. Bu varyantta tat ve koku kaybı artık daha az yaygındır. Burun akıntısı en yaygın semptom olmaya devam etmekte ve bunu baş ağrısı izlemektedir.

    BAŞ AĞRISI Pirola varyantının semptomları arasında baş ağrısı, bulantı ve kusma yer almaktadır. Bu varyantta tat ve koku kaybı artık daha az yaygındır. Burun akıntısı en yaygın semptom olmaya devam etmekte ve bunu baş ağrısı izlemektedir.

  3. YORGUNLUK Yorgunluk veya uyku eksikliği BA.2 varyantı ile ilişkilidir. Pirola varyatnının "vasküler bileşeninin" dinlendirici olmayan uykuya neden olduğu düşünülmektedir. Hastalar hiç uyumamış gibi bitkin hissederek uyanabilirler.

    YORGUNLUK Yorgunluk veya uyku eksikliği BA.2 varyantı ile ilişkilidir. Pirola varyatnının "vasküler bileşeninin" dinlendirici olmayan uykuya neden olduğu düşünülmektedir. Hastalar hiç uyumamış gibi bitkin hissederek uyanabilirler.

  4. Pirola varyantı dünyayı endişelendiriyor: Pirola varyantının belirtileri nelerdir? Aşılar Pirola varyantına karşı ne kadar etkili? Pirola varyantı ölümcül mü? - 4 BOĞAZ AĞRISI Pirola vayantı boğaz ağrısı ile ilişkilidir. Varyant, etkisini akciğerlerden ve sinir dokusundan üst solunum yollarına kaydırmıştır. Bazı hastalarda ateşli hastalık ve solunum semptomları gibi diğer corona virüslere benzer semptomlar da görülür.

    Pirola varyantı dünyayı endişelendiriyor: Pirola varyantının belirtileri nelerdir? Aşılar Pirola varyantına karşı ne kadar etkili? Pirola varyantı ölümcül mü? - 4 BOĞAZ AĞRISI Pirola vayantı boğaz ağrısı ile ilişkilidir. Varyant, etkisini akciğerlerden ve sinir dokusundan üst solunum yollarına kaydırmıştır. Bazı hastalarda ateşli hastalık ve solunum semptomları gibi diğer corona virüslere benzer semptomlar da görülür.

  5. ATEŞ Ateş, BA.1 ve BA.2 varyantları için önemli bir semptomdur. BA.2 ile enfekte bireylerin %50'sinden fazlası ateşi olduğunu bildirmiştir. Yüksek ateş, ateş veya titreme Covid-19'un yaygın belirtileridir. Mevcut testler ve ilaçlar BA.2'ye karşı etkilidir.

    ATEŞ Ateş, BA.1 ve BA.2 varyantları için önemli bir semptomdur. BA.2 ile enfekte bireylerin %50'sinden fazlası ateşi olduğunu bildirmiştir. Yüksek ateş, ateş veya titreme Covid-19'un yaygın belirtileridir. Mevcut testler ve ilaçlar BA.2'ye karşı etkilidir.

  6. İNATÇI ÖKSÜRÜK İnatçı öksürük klasik bir Covid-19 semptomudur. Yarım gün veya daha uzun süre boyunca günde birçok kez öksürmeyi içerir. Kuru öksürük tipiktir, ancak öksürükle sarı veya yeşil balgam çıkarılması tedavi gerektiren bakteriyel bir akciğer enfeksiyonuna işaret edebilir.

    İNATÇI ÖKSÜRÜK İnatçı öksürük klasik bir Covid-19 semptomudur. Yarım gün veya daha uzun süre boyunca günde birçok kez öksürmeyi içerir. Kuru öksürük tipiktir, ancak öksürükle sarı veya yeşil balgam çıkarılması tedavi gerektiren bakteriyel bir akciğer enfeksiyonuna işaret edebilir.

  7. PİROLA VARYANTININ TEDAVİSİ VE ŞİDDETİ Mevcut testlerin ve ilaçların Pirola'ya karşı etkili olduğu düşünülmektedir. Virüsün yayılmasını azaltmak için önleyici tedbirler ve testler tavsiye edilmektedir. ABD'deki vakalar hafif veya asemptomatik olup Pirola diğer Omicron alt varyantlarına göre daha fazla semptomla ilişkilendirilmiştir.

    PİROLA VARYANTININ TEDAVİSİ VE ŞİDDETİ Mevcut testlerin ve ilaçların Pirola'ya karşı etkili olduğu düşünülmektedir. Virüsün yayılmasını azaltmak için önleyici tedbirler ve testler tavsiye edilmektedir. ABD'deki vakalar hafif veya asemptomatik olup Pirola diğer Omicron alt varyantlarına göre daha fazla semptomla ilişkilendirilmiştir.

  8. AŞILAR PİROLA VARYANTINA KARŞI İŞE YARIYOR MU? Yapılan ilk testler Pirola varyatının daha önce Covid-19 geçirmiş ya da aşılanmış kişilerde enfeksiyona neden olabileceğini gösterdi.

    AŞILAR PİROLA VARYANTINA KARŞI İŞE YARIYOR MU? Yapılan ilk testler Pirola varyatının daha önce Covid-19 geçirmiş ya da aşılanmış kişilerde enfeksiyona neden olabileceğini gösterdi.

  9. Ancak yetkililer, yeni varyantın diğer Omicron varyantlarına kıyasla aşıların korumasından kaçma kabiliyetinin artıp artmadığı konusunda henüz resmi bir açıklama yapmadı.

    Ancak yetkililer, yeni varyantın diğer Omicron varyantlarına kıyasla aşıların korumasından kaçma kabiliyetinin artıp artmadığı konusunda henüz resmi bir açıklama yapmadı.

  10. İngiltere Ulusal Sağlık Ensititleri (NHS) Aşılama ve Tarama Baş Sorumlusu ve Ulusal Direktörü Steve Russell Pirola varyatnına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

    İngiltere Ulusal Sağlık Ensititleri (NHS) Aşılama ve Tarama Baş Sorumlusu ve Ulusal Direktörü Steve Russell Pirola varyatnına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

  11. "OMİCRON'UN PRTAYA ÇIKIŞINDAN BU YANA EN ENDİŞE VERİCİ VARYANT" "'Çok sayıda mutasyonun şiddet, aşıdan kaçış ve bulaşıcılık üzerindeki birleşik etkisini tahmin etmek zor olsa da, tavsiyeler, bunun Omicron'un ilk ortaya çıkışından bu yana en endişe verici yeni varyantı temsil ettiği konusunda nettir. "

    "OMİCRON'UN PRTAYA ÇIKIŞINDAN BU YANA EN ENDİŞE VERİCİ VARYANT" "'Çok sayıda mutasyonun şiddet, aşıdan kaçış ve bulaşıcılık üzerindeki birleşik etkisini tahmin etmek zor olsa da, tavsiyeler, bunun Omicron'un ilk ortaya çıkışından bu yana en endişe verici yeni varyantı temsil ettiği konusunda nettir. "