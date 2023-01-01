İstanbul'u Sağanak Vurdu
Ev ve iş yerlerini su bastı, sele kapılan 2 kişi hayatını kaybetti
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İstanbul'un kuzey bölgesinde başlayan yağış, Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece'de şiddetini artırdı. Sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Arnavutköy'de birçok ev ve iş yerlerinde su baskını ihbarları üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye, diğer ilçelerden de itfaiye araçları gönderildi.
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İstiklal Mahallesi'ndeki derenin taşması sonucu, Boğazköy Köprüsü kapandı. Derenin yanındaki Boğazköy İlkokulunun bahçesi ve bodrum katı suyla doldu. İtfaiye ekiplerince okulda su tahliyesi çalışmaları yapılırken belediye ekipleri köprünün açılması için çalışma yapıyor. Boğazköy meydanında selden dolayı oluşan toprak ve taşlar da belediye ekiplerince kaldırılıyor.
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Yağış nedeniyle Arnavutköy ve Başakşehir bölgesindeki yollarda araçlar mahsur kaldı. İlerleyemeyen bazı sürücüler, emniyet şeridinde beklerken, bazı vatandaşlar araçlarını iterek kurtarmaya çalıştı.
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MİLLET KRAATHANESİ'NDE VATANDAŞLAR MAHSUR KALDI Su baskınlarının yaşandığı Başakşehir'deki Millet Kraathanesi'nde vatandaşlar mahsur kaldı.
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Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Kuvvetli yağış nedeniyle Başakşehir Millet Kıraathanemizde yaşanan su baskını sonrasında tüm vatandaşlarımız tahliye edilmiştir. Belediyemizde misafir ettiğimiz komşularımız, servislerimizle evlerine bırakılacaktır. Ekiplerimizin ilçe genelindeki çalışmaları devam ediyor." ifadelerini kullandı.
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YAĞIŞ NEDENİYLE SÜRÜCÜLER MAHSUR KALDI TEM Otoyolu Mahmutbey mevkisinde de yağış nedeniyle bazı sürücüler, yolda güçlükle ilerledi. İstanbul Havalimanı yolunda da yağış nedeniyle su birikintileri oluşurken araçlar zorlukla hareket etti.
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Anadolu Yakası'nda Beykoz, Kavacık, Kadıköy, Sultanbeyli ve Üsküdar'da, Avrupa Yakası'nda ise Bahçelievler, Kağıthane, Beylikdüzü'nde çakan şimşekler dikkat çekti.
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Sultangazi Habibler'de de yağmurdan dolayı araçlar durdu.
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Arnavutköy yolu Fenertepe mevkisinde yolda oluşan su birikintisi, araçların yarı boyuna kadar yükseldi. Basın Ekspres Yolu'nda suda kalan aracın içindekiler camlardan dışarı çıkarak yardım gelmesini bekledi.
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Arnavutköy'de etkili olan yağış nedeniyle bir personel servis aracı suya gömüldü. Basamaklara kadar su ile dolan servis aracı ilerleyemeyince önce itfaiye ekiplerine haber verildi.
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Arnavutköy'de Anadolu Mahallesi'nde sokaklar dereye dönerken, Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde kurulan semt pazarı da sular altında kaldı.
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İlçede kurulan semt pazarında yağış nedeni ile daha fazla dayanamayan çadır, tezgahların üzerine devrildi.
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ÇATIDA MAHSUR KALDILAR Sel sularının vurduğu Halkalı Gümrüğü'nde de araçlar mahsur kaldı. Gümrük işlemleri için gelen şoförler ve çalışanlar da sel suları nedeniyle içeride bulunan bir binaya sığındı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler mahsur kalanların bot ile kurtarılması için çalışma başlattı
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VALİ GÜL VATANDAŞLARI UYARDI İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Arnavutköy ve Başakşehir başta olmak üzere İstanbul'un farklı semtlerinde kuvvetli yağış olduğunu belirterek su baskınlarına karşı dikkatli olunmasını istedi. Vali Gül ayrıca, motosiklet gibi ulaşım araçlarıyla trafiğe çıkılmaması uyarısında bulundu.
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SEL SULARINA KAPILAN 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ İstanbul Valiliği, Başakşehir ve Küçükçekmece'de sel sularına kapılan 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Alınan bilgiye göre, Beşinci Etap'taki Sular Vadisi'nde bir kafede oturan 57 yaşındaki Y.Y. yağmur başladığı sırada buradan çıktı. Yağış nedeniyle oluşan sele kapılan kadın, yaklaşık 1 kilometre sürüklenmesinin ardından çevredekiler tarafından sudan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Y.Y'nin cenazesi Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
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Valilikten yapılan açıklamada, sağanak yağışın Arnavutköy ve Başakşehir'de an itibarıyla etkisini kaybettiği belirtildi. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde sağlık hizmetinin verilmeye devam ettiği vurgulanan açıklamada, "Başakşehir'de sel sularına kapılan 1 kişi hayatını kaybetti. Şahsın cesedine ulaşıldı. Ekiplerimizin su baskını yaşanan bölgelere müdahaleleri aralıksız devam ediyor. Yağışların sabah saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor." ifadesine yer verildi.
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BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki sağanakta 2 kişinin hayatını kaybettiğini, su taşkınından etkilenen 5 kişinin hastaneye nakledildiğini bildirdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Koca, "İstanbul'da etkili olan yoğun yağış sebebiyle meydana gelen su taşkını olayında 2 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum. Su taşkını olayından 5 kişi etkilenmiş ve ambulanslarımızla hastanelere nakledilmişlerdir. Her birine acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde hasta kabulünün sürdüğünü ve Başakşehir Devlet Hastanesi Acil Servisine ayaktan hasta kabul edildiğini belirten Koca, olayla ilgili 52 ambulans ve 5 UMKE timi görevlendirmesi yapıldığını kaydetti.
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"SEL MAĞDURLARI KAMU TESİSLERİNDE MİSAFİR EDİLECEK" İstanbul Valisi Davut Gül, NTV yayınında son durum hakkında bilgi verdi. Gül, metrekareye yaklaşık 125 kilo gram yağış düştüğünü vurgulayarak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinin sağlık hizmeti vermeye devam ettiğini, sel sularına kapılan iki kişinin hayatını kaybettiğini hatırlattı. Gül, "Su baskını dolayısıyla evleri kullanılmayacak durumda olanlarla su basma riski olan hemşehrilerimiz 112'yi aradıkları takdirde kamu tesislerinde misafir edilecektir." dedi.
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İstanbul'du sağanak vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı, sele kapılan 2 kişi hayatını kaybetti - 19 METRO İSTASYONLARININ BAZILARI KAPATILDI Metro İstanbul sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise "M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattı'mızda yoğun yağış nedeniyle yolcularımızın güvenliği için Turgut Özal ve Siteler istasyonlarımız kapatılmıştır." denildi.
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METREKAREYE 150 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentin Avrupa yakasındaki kuzey ilçelerinde etkili olan yağışlarla ilgili açıklama yaptı. Eyüpsultan?daki Afet Koordinasyon Merkezi?nde (AKOM) kameraların karşısına geçen İmamoğlu, şu bilgileri paylaştı: "Ani sağanak yağış süreci İstanbul sınırlarına geldi ve başta Arnavutköy olmak üzere Başakşehir ve Eyüpsultan sınırlarında etkili bir şekilde, kentin kuzeye dönük bölümünde kendini gösterdi. Ortalaması 130 kiloya ulaşan bir yağış düştü yaklaşık 2,5-3 saat içerisinde. 18.30 itibariyle etkisini göstermeye başlayan yağış, 21.30?dan sonra da hafiflemeye başladı. Şu anda, 2 bin 137 personelimiz, bin 161 aracımız ve iş makinamız, başta itfaiye, İSKİ, Yol Bakım olmak üzere etkin bir şekilde sahada. İhbarları değerlendirip, müdahale içerisindedirler."
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?ŞU ANA KADAR SAHADA BİN 808 İHBAR GERÇEKLEŞTİ? İmamoğlu, an itibarıyla sahada bin 808 ihbar gerçekleştiği bilgisini vererek, şunları kaydetti; "Bu bin 808 ihbarın tümü değerlendirilip, sahada irtibatta olan personelimiz yönlendirilmektedir. Bazı önemli noktalarda göllenmeler ve su baskınları yaşandı. Bunların görüntüleri de kamuoyu tarafından, yayın kuruluşları vasıtasıyla görülmekte. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi, metro istasyonlarımızdan olan Kayaşehir İstasyonumuz. Burada göllenme ve sel sularının akışı gerçekleşti. Ancak, etkili yağmur görüntüsü olduğu an itibariyle, burada metro durağı iptal edilmiş ve sadece geçişlerin sağlandığı biçimde metro seferlerimiz devam etmiştir. Kayaşehir istasyonu kapalıdır. Şu anda arkadaşlarımız orada müdahalelerine devam ediyor. Yine Başakşehir'den görüntülerin yansıdığı Millet Kütüphanesi?ndeki su baskınına da itfaiye ekiplerimiz hızlıca ulaşmış ve mahsur kalan 10 vatandaşımızı oradan çıkartmışlardır. Müdahale devam etmektedir. Yine bize ulaşan, Çam Sakuru Hastanesi?ndeki bir miktar su baskınıyla ilgili de ekiplerimiz oraya müdahale noktasındadır. Şu anda AKOM'da, yetkili arkadaşlarımızla, sahadaki 2 bin 137 personelimiz, ekiplerimiz ve araçlarımızla anlık müdahale için irtibatımız sürüyor. Aynı zamanda Valiliğimizle de anlık irtibatlarımızla, orada oluşan bilgileri de değerlendirerek, eş güdümlü bir şekilde çalışmamızın da sürdüğünü ifade edeyim.?
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SELDE ÖLÜMLERE İLİŞKİN SORUŞTURMA Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Küçükçekmece ve Başakşehir'de meydana gelen selde yaşanan ölümlere ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, yoğun yağış nedeniyle Küçükçekmece ve Başakşehir'de etkili olan sel felaketinde meydana gelen ölüm olaylarıyla ilgili 3 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği ve derhal soruşturma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilendi.
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