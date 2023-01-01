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Yeni Mesleği Herkesi Şaşırttı!

Uzun zamandır gözlerden uzak bir yaşam süren Boz yeni işini de ilk kez açıkladı.

  1. Ünlü şarkıcı Murat Boz konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Uzun zamandır gözlerden uzak bir yaşam süren Boz yeni işini de ilk kez açıkladı.

    Ünlü şarkıcı Murat Boz konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Uzun zamandır gözlerden uzak bir yaşam süren Boz yeni işini de ilk kez açıkladı.

  2. İzmir Menemen konseri öncesi basın mensuplarının karşısına çıkan Murat Boz, oyunculuk ve müzik kariyeri hakkında sürpriz gelişmeler olduğunu açıkladı.

    İzmir Menemen konseri öncesi basın mensuplarının karşısına çıkan Murat Boz, oyunculuk ve müzik kariyeri hakkında sürpriz gelişmeler olduğunu açıkladı.

  3. "KİMSENİN BENDEN BEKLEMEDİĞİ BİR ŞARKI GELİYOR" Birçok ünlü sanatçının almak için yarıştığı, sözleri Günay Çoban'a, bestesi ise Serkan Özdoğan'a ait bir şarkı ile müzikseverlerin karşısına çıkmaya hazırlandığını belirten Boz, "Çok inandığımız ve dinleyicinin çok seveceğine düşündüğümüz, ters köşe, kimsenin benden beklemediği bir şarkı geliyor. Yakında şarkıyı kliplendirecek ve sevenlerimi şaşırtacağım. Şarkıları birer birer hayranlarımın beğenisine sunup, doğum günüm olan 7 Mart'ta albümü tamamlayacağım" dedi.

    "KİMSENİN BENDEN BEKLEMEDİĞİ BİR ŞARKI GELİYOR" Birçok ünlü sanatçının almak için yarıştığı, sözleri Günay Çoban'a, bestesi ise Serkan Özdoğan'a ait bir şarkı ile müzikseverlerin karşısına çıkmaya hazırlandığını belirten Boz, "Çok inandığımız ve dinleyicinin çok seveceğine düşündüğümüz, ters köşe, kimsenin benden beklemediği bir şarkı geliyor. Yakında şarkıyı kliplendirecek ve sevenlerimi şaşırtacağım. Şarkıları birer birer hayranlarımın beğenisine sunup, doğum günüm olan 7 Mart'ta albümü tamamlayacağım" dedi.

  4. "YURT DIŞINDA BENİ 'TOPRAK' OLARAK TANIYORLAR" Başrolü Tuba Büyüküstün'le paylaştığı, dijital platformda yayınlanan 'Zeytin Ağacı' dizisi ile adından söz ettiren sanatçı, "Bu işin ne kadar büyük başarıya imza attığını yurt dışında anladım. Amerika'ya gittim. Beni Murat Boz olarak değil, dizideki adım 'Toprak' olarak tanıyorlar. Bu durum gurur veriyor ve tüylerimi diken diken ediyor. İkinci sezon çekimleri başladı. Hem konser maratonunu hem de Ayvalık'taki dizi çekimlerini yoğun bir tempoda sürüyor" şeklinde konuştu.

    "YURT DIŞINDA BENİ 'TOPRAK' OLARAK TANIYORLAR" Başrolü Tuba Büyüküstün'le paylaştığı, dijital platformda yayınlanan 'Zeytin Ağacı' dizisi ile adından söz ettiren sanatçı, "Bu işin ne kadar büyük başarıya imza attığını yurt dışında anladım. Amerika'ya gittim. Beni Murat Boz olarak değil, dizideki adım 'Toprak' olarak tanıyorlar. Bu durum gurur veriyor ve tüylerimi diken diken ediyor. İkinci sezon çekimleri başladı. Hem konser maratonunu hem de Ayvalık'taki dizi çekimlerini yoğun bir tempoda sürüyor" şeklinde konuştu.

  5. YAPIMCILIĞA ADIM ATTI Murat Boz, soy ismini verdiği 'Boz Production' adlı yapım firmasıyla genç yetenekleri çatısı altına almaya hazırlanıyor. Kuruluş aşamasında ilk olarak kendi çalışmalarına yoğunlaştığını söyleyen çiçeği burnunda yapımcı, ilerleyen süreçte yeni yetenekler keşfetmek istediğini söyledi.

    YAPIMCILIĞA ADIM ATTI Murat Boz, soy ismini verdiği 'Boz Production' adlı yapım firmasıyla genç yetenekleri çatısı altına almaya hazırlanıyor. Kuruluş aşamasında ilk olarak kendi çalışmalarına yoğunlaştığını söyleyen çiçeği burnunda yapımcı, ilerleyen süreçte yeni yetenekler keşfetmek istediğini söyledi.