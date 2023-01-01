Yeni Mesleği Herkesi Şaşırttı!

"YURT DIŞINDA BENİ 'TOPRAK' OLARAK TANIYORLAR" Başrolü Tuba Büyüküstün'le paylaştığı, dijital platformda yayınlanan 'Zeytin Ağacı' dizisi ile adından söz ettiren sanatçı, "Bu işin ne kadar büyük başarıya imza attığını yurt dışında anladım. Amerika'ya gittim. Beni Murat Boz olarak değil, dizideki adım 'Toprak' olarak tanıyorlar. Bu durum gurur veriyor ve tüylerimi diken diken ediyor. İkinci sezon çekimleri başladı. Hem konser maratonunu hem de Ayvalık'taki dizi çekimlerini yoğun bir tempoda sürüyor" şeklinde konuştu.